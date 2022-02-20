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Борис Джонсон заявил о риске запрета для компаний РФ торговать в валюте
Великобритания и США в случае российского вторжения в Украину введут против Москвы еще более жесткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил в интервью Би-би-си британский премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, будущие санкционные меры могут включать «запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах», что ударит по России очень сильно. Как сказал Джонсон, урок, который следует вынести из аннексии Крыма Россией, заключается в том, что «вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук». Поступающие данные свидетельствуют о том, что Россия планирует «крупнейшую войну в Европе с 1945 года», и все признаки указывают на то, что этот план уже в некотором смысле реализуется, добавил Джонсон.
Интервью с Борисом Джонсоном было записано в момент, когда он находился в Мюнхене, где участвовал в проходившей 19 и 20 февраля международной конференции по безопасности.
Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила, предположительно, от 169 тысяч до 190 тысяч своих военных. Как отмечает Би-би-си, цифры включают число военных как в России, так и на территории Беларуси, где идут совместные учения Москвы и Минска. Также цифры даются с учетом бойцов сепаратистских формирований в Донбассе.
Как отметил Борис Джонсон, любой конфликт может быть «кровавым и затяжным», а российский президент Путин, по словам Джонсона, просто не осознает нависшей катастрофы.
Президент США Джо Байден проинформировал западных союзников, что по оценкам разведки, российское вторжение может включать не только атаку с востока Украины, через Донбасс, но также с территории Беларуси и с дальнейшим подходом к Киеву. Этими деталями также поделился Джонсон.
- Россия планы вторжения не раз отрицала, подчеркивая, что ее войска находятся вблизи украинских границ из-за боевых учений. Москва также отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и присутствие ее военных на востоке Украины.
- При этом в декабре Москва выдвинула к США и НАТО требования так называемых гарантий безопасности. Главное из этих требований заключается в том, чтобы Украину не принимали в НАТО. Россия считает вступление соседней страны в Североатлантический союз угрозой своей безопасности.
- Стратегическая цель – вступление в НАТО и ЕС – записана в украинской конституции. Пока Украина не входит в эти объединения, но поддерживает с ними тесные контакты.
Другие новости дня
Сторонники Саакашвили провели автопробег и митинг у руставской тюрьмы
Члены и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» провели акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Участники акции устроили автомобильный пробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до руставской тюрьмы №12, где отбывает наказание бывший глава государства, а затем собрались на митинг. Протестующие держали флаги Грузии и Украины, а также плакаты с надписями «Свободу Мише».
«Это акция солидарности с Саакашвили. В стране экономический кризис, а главный инвестор, который может привлечь миллиарды, находится в плену, с ним обращаются бесчеловечно, его жизни угрожает опасность», - сказал журналистам депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.
Председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что сторонники экс-президента должны сделать все от них зависящее, чтобы сократить время нахождения Саакашвили в тюрьме. Вслед за Саакашвили Мелия призвал президента Саломе Зурабишвили снять гриф «секретно» с расходов Специальной службы государственной охраны, оказанной администрации президента после 2013 года. Это может изменить ход следствия по «делу о пиджаках», по которому Саакашвили грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
«Очень жаль, что приходится доказывать, что то же самое, в чем обвиняют Михаила Саакашвили, сделал Бидзина Иванишвили. Просто документы сейчас под грифом «секретно», и общество не знает об этом», - сказал Мелия.
По словам протестующих, акции в поддержку Саакашвили будут носить перманентный характер и проводиться как у здания руставской тюрьмы, так и Тбилисского городского суда во время процессов над экс-президентом.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. За годы его отсутствия против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых бывшего главу государства заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Путин и Макрон вновь обсудили ситуацию вокруг Украины
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Звонок длился один час 45 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
Париж заявил, что переговоры Путина и Макрона рассматриваются как последняя возможная попытка избежать конфликта России и Украины.
По данным BFM TV, Путин и Макрон говорили о том, как избежать крупной войны в Европе на фоне опасений Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Другие подробности пока не раскрываются.
Последние недели президенты Франции и России несколько раз беседовали по телефону, а 7 февраля встречались лично в Москве. После переговоров Макрон сообщил, что ему удалось предотвратить эскалацию российско-украинского конфликта. После этого французский лидер посетил Киев и Берлин.
После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогам разговора Зеленский написал в твиттере, что Киев и Москва выступают за безотлагательный созыв заседания Трёхсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе.
Макрон и Зеленский также говорили по телефону днем ранее. Тогда президент Украины сообщил французскому коллеге, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта в Донбассе. Последние дни там резко обострилась обстановка. Наблюдатели ОБСЕ сообщают о резко увеличившемся количестве обстрелов.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждают западная разведка и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
Премьер Грузии назвал плодотворным свое участие в Мюнхенской конференции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил свое участие в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Итоги визита он подвел на своей странице в Facebook. «У меня был плодотворный визит в Мюнхен… Я провел встречи с политическими лидерами, а также с представителями бизнес-сообщества и руководителями крупнейших компаний. Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений», - пишет Гарибашвили.
Он отметил, что встречи, посвященные вопросам экономики, важны с точки зрения повышения привлекательности Грузии и привлечения как можно большего объема прямых иностранных инвестиций. По словам Гарибашвили, члены правительства Грузии «подтвердили твердую поддержку украинских друзей», а также обсудили пути разрядки ситуации с международными партнерами.
Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, в свою очередь, заявил, что участие государственной делегации форуме было «чрезвычайно важно» как для Украины, так и для всего международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Несмотря на то, что Украина была главной темой, наше присутствие здесь и наш голос были чрезвычайно важны как для наших украинских коллег, так и для международного сообщества, поскольку для нас этот вызов не чужд. Мы сами имеем опыт оккупации, которая до сих пор продолжается, и для наших международных партнеров было важно поделиться этим опытом, поговорить и определить пути выхода из ситуации, сложившейся из нашей перспективы», - сказал Залкалиани.
Он добавил, что другой важной темой встреч в Мюнхене была экономика. «Как вы знаете, экономическая составляющая очень важна. Сюда приехали представители многих крупных компаний, которые встретились с премьер-министром. Мы видим, что развитие страны, повышение привлекательности Грузии является одним из важных рычагов минимизации внешних угроз», - отметил Залкалиани.
Мюнхенская конференция - самый значимый в мире форум по вопросам безопасности. Она проходит в столице Баварии ежегодно с 1962 года. С 1998 года ее финансирует правительство Германии. В этом году мероприятие собрало около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В работе форума приняли участие более 30 глав государств и правительств. Центральной темой конференции стал кризис вокруг Украины.
Бжания: Абхазия готова оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь
«Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь», - заявил сегодня, 20 февраля, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.«С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими в Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», - заявил он, передает ТАСС.
Бжания отметил, что абхазский народ выражает поддержку населению Донбасса.
«Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. Выражаем надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта», - резюмировал Бжания.
В Пекине проходит церемония закрытия зимней Олимпиады
В Пекине проходит церемония закрытия зимней Олимпиады. На Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.
Российская команда в медальном зачете заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первом месте по числу золотых медалей Норвегия, на втором – Германия, на третьем – Китай. США в этом году заняли четвертое место.
По общему числу наград Россия заняла второе место с 32 медалями. Это лучшее достижение спортсменов со времен Олимпиад в Калгари в 1988 году - тогда россияне завоевали 29 медалей, и в Сочи в 2014-м, где было 30 медалей. Первое место по числу наград досталось Норвегии, третье – Германии.
Больше всего наград – 11 – для российской команды завоевали лыжники. Фигуристы принесли шесть медалей. Хоккейная команда в финале проиграла сборной Финляндии и завоевала серебро.
Россияне из-за допинговых нарушений участвовали в Играх под флагом Олимпийского комитета России. Атлеты не могли использовать государственную символику. Вместо национального гимна на церемониях награждения использовали фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Игры открылись 4 февраля и прошли в условиях серьезны ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Соревнования проходили в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.
Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр. Он не затрагивал спортсменов и означал лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Олимпиаду.
Российский президент Владимир Путин на церемонии открытия присутствовал. Формально и Путин посетил Олимпиаду не по приглашению Международного олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Нападения на подростков в Тбилиси – полиция начала проверку
Полиция начала проверку сообщений о нападениях на подростков в центре Тбилиси. СМИ сообщают, что за избиениями прохожих стоят группировки неонацистов, многие участники которых несовершеннолетние.
Как передает телеканал «Пирвели», чаще всего нападения происходят в сквере «Деда эна», где находится скейт-парк и регулярно собирается много молодежи. Видео избиений публикуются на открытой странице The Sacred War («Священная война») в Facebook.
Очевидцы рассказывают, что поводом для нападения, как правило, служит отличающийся внешний вид – пирсинг, отсутствие нательного крестика. В беседе с журналистами они также сообщили, что подобные факты происходят регулярно.
В МВД Грузии подтвердили, что следствие начато, однако уточнить по какой именно статье в ведомстве не смогли. До сих пор о задержанных не сообщалось.
Королева Великобритании сдала положительный тест на коронавирус
Ей 95 лет
Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.
95-летний монарх испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает исполнять обязанности на следующей неделе, говорится в сообщении.
Елизавета контактировала со своим сыном принцем Чарльзом, у которого коронавирусная инфекция была обнаружена на прошлой неделе. Сообщается, что она получает медицинскую помощь.
В Москве задержали Льва Пономарева за пикет против войны с Украиной
Полиция в Москве задержала правозащитников Льва Пономарева* и Юрия Самодурова. Они вышли на Пушкинскую площадь с одиночными пикетами против войны с Украиной. Об этом сообщает SOTA.
Незадолго до задержания правозащитников с одиночным пикетом на Пушкинскую площадь с плакатом «Русские писатели за русский Донбасс» вышел член Союза писателей и поэт Алексей Шолохов. У него проверили документы, но задерживать не стали.
С одиночным пикетом против войны с Украиной также вышел активист Максим Тихонов в Саратове, передает SOTA.
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Российский Минюст включил Льва Пономареа в реестр СМИ-«иноагентов».
С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского нападения на соседнее государство. Москва планы вторжения отрицает.
Блинкен назвал оскорбительными заявления России о геноциде в Донбассе
Российские заявления о геноциде в Донбассе абсолютно неверны и оскорбительны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-«иноагентом»).
Глава Госдепартамента отметил, что российские высказывания обесценивают само слово «геноцид». Как сказал Блинкен, никаких притеснений не происходит. Это, по его словам, подтверждают наблюдатели ОБСЕ, работающие на украинской стороне разделительной линии.
Блинкен подчеркнул: заявления, что Украина как-то угрожает России, противоречат любой логике, учитывая размеры стран. «Идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике», – сказал глава Госдепартамента.
Последнее обострение обстановки в Донбассе Блинкен назвал фабрикацией провокаций со стороны России для расширения вмешательства в конфликт.
О том, что на востоке Украины происходит геноцид, во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля заявил президент России. Владимир Путин тогда попросил главу германского правительства оказать влияние на Киев для выполнения Минских соглашений. Шольц в ответ отметил, что использование слова «геноцид» в контексте Донбасса неправильно.
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц повторил, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации на востоке Украины, и назвал заявления об этом «смехотворными». «Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида», – заявили в МИДе агентству ТАСС.
- Последние дни в Донбассе резко обострился вооруженный конфликт. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала кратный рост интенсивности обстрелов в регионе за последние дни. Пророссийские сепаратисты и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Сепаратисты утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает.
- На фоне обострения обстановки пророссийские лидеры так называемых «ДНР» и «ЛНР» в субботу, 19 февраля, объявили всеобщую мобилизацию. Днем ранее сепаратисты начали эвакуацию части населения в Ростовскую область.
- Россия называет конфликт в Донбассе внутриукраинским и обвиняет Киев в невыполнении минских договоренностей.
Москва и Минск решили продлить учения «Союзная решимость – 2022»
Москва и Минск решили продолжить проверку сил реагирования союзного государства из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин во время подведения предварительных итогов военных учений «Союзная решимость – 2022».
По словам Хренина, военнослужащие двух стран более детально отработают этапы обороны двух стран. Направленность учений призвана обеспечить деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ, сказал министр.
«Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам», – подчеркнул Хренин.
Учения «Союзная решимость – 2022» проходят на белорусской территории, вблизи границ с Украиной. Маневры начались 10 февраля и должны были закончиться 20 февраля. Россия перебросила в регион ряд частей и подразделений Восточного военного округа с вооружением.
В конце прошлого года страны Запада выразили обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и предположили, что Москва готовит нападение на соседнее государство. Россия эти сообщения категорически отвергает. Москва заявляет, что имеет полное право проводить маневры на своей территории.
25 января на фоне обострения ситуации вокруг Украины Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.
15 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации. Западные страны утверждают, что отвода войск от границы не происходит.
В субботу, 19 февраля, президент России Владимир Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. На учениях присутствовал Александр Лукашенко.
Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. Кремль заявил, что что мероприятие «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.
В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.
В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
Министры иностранных дел «Группы семи» призвали Россию отвести войска от границ с Украиной и принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
Британия создаст подразделение для борьбы с российской дезинформацией
МИД Великобритании создаст спецподразделение для противодействия российской дезинформации по теме Украины. Об этом в интервью изданию Mail on Sunday заявила глава ведомства Лиз Трасс.
По словам Трасс, за последнюю неделю число ложных сообщений об Украине выросло в несколько раз и с начала месяца достигло 40. Глава МИД отметила, что Великобритания сделала много для разоблачения неверных утверждений.
В качестве примера Трасс привела информацию о том, как Россия якобы пыталась установить в Киеве подконтрольное правительство. Российский МИД тогда назвал сообщение британской стороны дезинформацией, а посольство России в Лондоне – анекдотичной информацией. Трасс также отметила, что события вокруг Украины могут положить конец правления российского президента Владимира Путина.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что в случае вероятного нападения России на Украину в Европе разразится крупнейший со времён Второй мировой войны конфликт. Джонсон обратил внимание на обострение ситуации в Донбассе и предположил, что это может стать предпосылкой для развёртывания военных действий.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения, но со своей стороны выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Представители «Единой Осетии» подали документы на регистрацию в ЦИК
Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 февраля, принял пакет документов от уполномоченных представителей кандидата на должность югоосетинского президента, выдвинутого РПП «Единая Осетия», действующего главы республики Анатолия Бибилова.
«Сейчас мы подаем документы на регистрацию уполномоченных представителей РПП «Единая Осетия», являющихся также уполномоченными представителями кандидата на должность президента Бибилова Анатолия Ильича. Уполномоченный партии Ацамаз Касаев передал пакет документов на рассмотрение комиссии», - сказал журналистам уполномоченный представитель кандидата на должность президента Алан Габатты.
Представитель ЦИК Игорь Чочиев отметил в комментарии агентству «Рес», что ЦИК в течение пяти дней должен дать ответ о регистрации (или мотивированный отказ в регистрации) уполномоченных представителей партии «Единая Осетия».
Он отметил, что как только уполномоченных представителей от РПП «Единая Осетия» зарегистрируют в ЦИК, они имеют право открыть специальный счет для формирования избирательного фонда кандидата и приступить к сбору подписей в поддержку выдвижения своего кандидата.
Уполномоченный представитель кандидата в президенты Ацамаз Касаев, в свою очередь, отметил «Рес», что для него большая честь и ответственность быть уполномоченным представителем действующего президента Анатолия Бибилова, которого партия выдвинула на второй президентский срок, добавив, что они и дальше будут работать и делать все возможное на благо народа.
Кандидатура Анатолия Бибилова на второй президентский срок была выдвинута на внеочередном восьмом съезде республиканской политической партии «Единая Осетия».
Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Украина и сепаратисты вновь обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировали около двух тысяч нарушений режима прекращения огня по итогам субботы, 19 февраля. По итогам пятницы сообщалось о 1600 обстрелах. Об этом сообщает Reuters.
Киев сообщил, что за последние сутки пророссийские сепаратисты открывали огонь 136 раз. В свою очередь представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили в обстрелах украинских военных.
В ЛНР рассказали о гибели в ночь на 20 февраля двух мирных жителей и разрушении пяти домов в селе Пионерское в результате атаки украинской армии. Независимых подтверждений этой информации нет.
На фоне обострения вооруженного конфликта лидеры самопровозглашенных республик начали эвакуацию населения в Ростовскую область и объявили мобилизацию.
Последние дни сепаратисты в Донбассе утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает. Евросоюз заявил, что считает безосновательными заявления ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению.
Брюссель призвал Россию к эскалации обстановки и отводу войск от украинской границы. Евросоюз также приветствовал сдержанную позицию Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта.
США и страны Запада считают, что Россия может использовать обострение обстановки в Донбассе как предлог для нападения на Украину. Россия называет конфликт в Донбассе внутриукраинским и обвиняет Киев в невыполнении минских договоренностей.
Глава МИД Грузии встретился с украинским коллегой
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, Залкалиани выразил Украине полную поддержку и солидарность в этот сложный и критический момент. Была подчеркнута важность поддержки и консолидации международного сообщества, чтобы обеспечить возможность деэскалации ситуации и избежать интервенции. Был отмечен тяжелый опыт Грузии и Украины в контексте вооруженной конфронтации и оккупации территорий Россией.
Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие как в двустороннем, так и в различных международных форматах, с целью поддержки друг друга и преодоления существующих вызовов. Министр иностранных дел Украины поблагодарил правительство Грузии и грузинский народ за солидарность с Украиной, передает Общественный вещатель Грузии.
В Абхазии создан единый штаб помощи Донбассу
В самопровозглашенной республике Абхазия создан Единый штаб помощи Донбассу. Его цель - мобилизация ресурсов для оказания помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.
Штаб, в который вошли представители семи общественных организаций («Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Фонд батальона «Горец», Общественное движение «Аиаиира», «Абхазское казачье общество») выступил с обращением к организациям российских соотечественников по сбору необходимой помощи Донбассу, сообщает агентство «Апсныпресс».
«В этой ситуации каждый из руководителей 47 организаций российских соотечественников Абхазии должен чувствовать ответственность за принимаемые им действия или бездействия, от которых могут зависеть жизни наших соотечественников на Донбассе», - отмечается в обращении.
Штаб призывает руководителей организаций российских соотечественников Абхазии и всех неравнодушных жителей республики, «кому не безразлична судьба жителей ДНР И ЛНР и Русского мира, поддержать «Штаб помощи Донбасса в Абхазии» и принять участие в его работе для организации процесса оказания необходимой гуманитарной помощи».
Спикер парламента Турции посетит Грузию с официальным визитом
Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп 21 февраля посетит с официальным визитом Грузию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
В ходе визита Шентоп встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, на встречах основной акцент будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах и основных вызовах как в регионе, так и в глобальном масштабе.
- Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года, пишет агентство «Новости-Грузия». Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
- Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии. Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
Коронавирус в Абхазии: 146 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 381 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 146 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 36, состояние 9 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 21 пациент.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались мужчина 78 и женщина 83 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50 558 человек. Зарегистрировано 637 летальных случая. Выздоровели 42 219 человек.
Коронавирус в Грузии: 9 400 новых случаев заражения, 34 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 9 400 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 32,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 28,95%, за две недели – 31,5%, за семь дней – 29,7%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 548 893.
Почти 46% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 4 323. В Имерети выявили 1 440 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 661, в Аджарии – 611, в Кахетии – 723, в Квемо Картли – 511, в Шида Картли – 464, в Гурии – 344, в Мцхета-Мтианети – 157, в Самцхе-Джавахети – 122, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 44.
От ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 856.
Выздоровели 18 770 человек, их общее число выросло до 1 388 534.
На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев коронавируса. Из них 5 633 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 254 пациентов тяжелое, 289 подключены к аппаратам ИВЛ. 932 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 137 912 лечатся на дому.
Байден соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден собирает в воскресенье, 20 февраля, заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины.
В сообщении Белого дома говорится, что Байдена проинформировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими.
На встрече с Зеленским Харрис высказалась за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины и поддержала введение ограничений в отношении Москвы в случае нападения.
Ранее Байден заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам президента США, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины – Киев.
Москва все обвинения в подготовке нападения на Украину отвергает.
Американские власти и их союзники несколько раз заявляли, что Россия столкнётся с новым жёстким пакетом санкций в случае начала полномасштабного вторжения.
Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США. Часть требований военный союз назвал невыполнимыми. Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Главы МИД «Группы семи» призвали Россию отвести войска от Украины
Министры иностранных дел «Группы семи» опубликовали в субботу совместное заявление с призывом к России отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства.
Неоправданная концентрация российских вооруженных сил – крупнейшее военное развёртывание в Европе с окончания холодной войны. Это вызов глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.
«Мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения», – говорится в обращении (цитата по «Голосу Америки»).
Министры отметили важность решения кризиса дипломатическим путем и призвали Россию принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.
Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждают западная разведка и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
- Министерство обороны России 15 февраля объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений вблизи Украины в пункты постоянного базирования. Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск. Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остается «крайне высокой».
Дзюдоисты Гурам Тушишвили и Илья Суламанидзе – победители турнира Большого шлема в Тель-Авиве
В финальный день турнира Большого шлема в Тель-Авиве на татами вышли 6 дзюдоистов сборной Грузии, четверо из них прошли в финальный блок, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Тяжеловес Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль турнира. В схватке за золото он победил бразильца Рафаэля Силву в дополнительное время по предупреждению.
Юный Илья Суламанидзе блестяще выступил в весовой категории 100 кг. Грузинский дзюдоист красивым приемом обыграл в финале голландца Майкла Корелли и заслуженно завоевал золотую медаль.
Землетрясение произошло близ границы Грузии и Армении
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло сегодня близ грузино-армянской границы. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:19 по тбилисскому времени. Эпицентр находился всего в 1 километре от границы, близ села Сарагюх Ширакской области Армении. Гипоцентр находился на глубине 9 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Вечером 13 февраля примерно в этой же зоне произошло землетрясение магнитудой 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный их которых составил 4,5. Эпицентр находился недалеко от села Самеба, в Дманисском муниципалитете. В результате землетрясения в райцентре были повреждены здание школы и около 20 домов.
Николоз Басилашвили не сумел защитить свой прошлогодний титул АТР на турнире в Дохе
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуте (16) в финале турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 26 минут.
Ранее во встрече 1/2 финала испанец выбил из турнирной сетки россиянина Карена Хачанова, а Басилашвили оказался сильнее француза Артура Риндеркнеха, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Басилашвили стал победителем Qatar ExxonMobil Open в 2021 году. Интересно, что уже три года подряд соперником грузина по финалу турнира в Дохе становится Баутиста-Агута. В борьбе за титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) победить его Басилашвили удалось лишь однажды.
В Минкультуры Грузии назвали неприемлемой голландскую постановку танца «сванури»
Минкультуры Грузии пообещало усовершенствовать правовые механизмы защиты грузинских танцев и многоголосных песен в ответ на скандал с номером нидерландского театра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Труппа показала в Амстердаме интерпретацию танца грузинских горцев – сванов. В номер, который включал все элементы «сванури», также добавили мужчину в розовой балетной пачке. В Грузии назвали постановку «проявлением неуважения и преступлением». Жители Сванетии потребовали от центральных властей отреагировать.
«Распространенное вчера в соцсетях видео, в котором абсолютно неприемлемым образом нарушается сванский танец, доказывает, что существующих механизмов защиты недостаточно», - говорится в заявлении Минкультуры.
В ведомстве поясняют, что, несмотря на большой резонанс, принять какие-либо меры или санкции они не могут. Все дело в том, что под охрану государства попадают только танцы, которым присвоен статус нематериального культурного наследия. К таковым относятся «Хоруми», «Перхули», «Гангана» и «Цеква картули». Под защиту попадают также объекты из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – это, в том числе, грузинское многоголосое пение.
Руководство Минкультуры надеется, что существующее положение удастся изменить. По заявлению ведомства, первый шаг в этом направлении уже сделан. В частности, 16 февраля текущего года был сформирован новый состав Совета по нематериальному культурному наследию – органа, который предоставляет статус памятника национальной категории.
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