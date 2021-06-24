Борис Джонсон заявил о законности действий британского эсминца

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец «Дефендер» действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым. Он сказал, что это воды Украины, и абсолютно правильно было использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б. По словам Джонсона, военный корабль Королевского флота «отстаивал наши ценности» в инциденте с российскими войсками в спорных водах вокруг Крыма.

При этом премьер-министр не считает, что сейчас отношения Москвы и Лондона находятся в низшей точке.

24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за британского эсминца «Дефендер». Как сообщается на сайте МИД, Броннерт «был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ».

23 июня сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца «Дефендер» неподалеку от берега аннексированного Крыма. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. Утверждается, что он зашел на полторы морские мили вглубь территории России и не ответил на предупреждения.

В минобороны Великобритании заявили, что «Дефендер» не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Сброса бомб по курсу следования эсминца его экипаж не заметил. Российские военные опубликовали видео пролета истребителя над кораблем, сброса бомб на нем нет.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту «Дефендера», сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву. Согласно ему полуостров и окружающие его воды принадлежат Украине.