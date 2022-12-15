Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Соответствующее решение приняли участники саммита Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг, 15 декабря.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В октябре 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить стране статус кандидата. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель тогда заявил, что решение связано с надеждой на радикальные реформы в стране.

Босния и Герцеговина – одно из беднейших европейских государств. Оно до сих под переживает последствия войны 1990-х годов на Балканах. Примерно половину населения страны составляют боснийские мусульмане, треть сербы, около 15% - хорваты. Во главе государства стоит президиум – триумвират из представителей каждой из основных этнических групп. Все они по очереди раз в восемь месяцев становятся председателями президиума.

После получения Боснией и Герцеговиной статуса кандидата на вступление ЕС, единственной балканской страной без такого статуса остаётся частично признанное Косово. Но сегодня косовские власти передали в Праге председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество.