Брата критика Кадырова отправили на войну в Украину в составе очередной группы «добровольцев»

Провластные чеченские паблики опубликовали видео с отправкой на войну в Украину брата живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова. Ранее тот сообщал, что его родственника угрозами и силой забрали из села Закан-Юрт, чтобы снять фильм о том, как он воюет в составе российских военнослужащих из Чечни, пишет Кавказ.Реалии.

На видео брат Халитова дает интервью корреспонденту ЧГТРК «Грозный» – в кадре виден микрофон телеканала. Поблизости находятся десятки «добровольцев» в военной экипировке и с сумками, за их спинами стоят автобусы с флагами Чечни и России.

«Сегодня я вышел, чтобы выполнить боевую задачу. В моем подчинении сто достойных мужчин. Мне, Халитову Рамзану Ганиевичу, доверили высокую должность – руководить ими», – говорит на чеченском языке брат критика главы Чечни Рамзана Кадырова.

Далее он выступает с оскорблениями в адрес того, кто «отсиживается в Турции», и предлагает ему сразиться в Украине. После этого брат оппозиционного блогера говорит, что отправляется на войну «ради Всевышнего», и произносит на камеру: «Ахмат сила! Аллаху акбар!»

Халитов перед этим предупредил, что его родственника могут использовать в пропагандистских целях и в качестве мести – блогер регулярно публикует фотографии отправленных на войну в Украину и погибших там чеченцев, называя их «утилизированными» и «одноразовыми» воинами президента Владимира Путина.