В Чечне похищенных силовиками братьев-геев приговорили к 6 и 8 годам колонии

Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к восьми и шести годам лишения свободы. Такие же сроки им требовало гособвинение, пишет сайт Кавказ.Реалии.

Согласно приговору, Магамадов проведет семь лет в колонии строгого режима и год в тюрьме, а Исаев - шесть лет в колонии общего режима. Оба брата и их защита настаивали на невиновности, приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.

Адвокат Марк Алексеев отмечает, что приговор связан с ориентацией братьев, а также их участием в модерации оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95.

Алексеев на суде заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей: следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вороженном формировании и впоследствии убитым Рустамом Борчашвили, как и не предоставило доказательств того, что он – боевик. Братьев суд признали виновными в том, что они передали Борчашвили пакет с хлебом, шоколадом и другими продуктами.

Отметим, что у правозащитников сомнения вызывает сам факт оказания помощи: один из братьев собирался совершить трансгендерный переход, а второй является геем. Правовую поддержку Магамадову и Исаеву оказывает помогающая ЛГБТ+ людям кризисная группа "СК SOS".