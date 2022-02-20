Британия создаст подразделение для борьбы с российской дезинформацией

Москва и Минск решили продолжить проверку сил реагирования союзного государства из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин во время подведения предварительных итогов военных учений «Союзная решимость – 2022».

По словам Хренина, военнослужащие двух стран более детально отработают этапы обороны двух стран. Направленность учений призвана обеспечить деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ, сказал министр.

«Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам», – подчеркнул Хренин.

Учения «Союзная решимость – 2022» проходят на белорусской территории, вблизи границ с Украиной. Маневры начались 10 февраля и должны были закончиться 20 февраля. Россия перебросила в регион ряд частей и подразделений Восточного военного округа с вооружением.

В конце прошлого года страны Запада выразили обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и предположили, что Москва готовит нападение на соседнее государство. Россия эти сообщения категорически отвергает. Москва заявляет, что имеет полное право проводить маневры на своей территории.

25 января на фоне обострения ситуации вокруг Украины Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

15 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации. Западные страны утверждают, что отвода войск от границы не происходит.

В субботу, 19 февраля, президент России Владимир Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. На учениях присутствовал Александр Лукашенко.

Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. Кремль заявил, что что мероприятие «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.

В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.

В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».

Министры иностранных дел «Группы семи» призвали Россию отвести войска от границ с Украиной и принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.