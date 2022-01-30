Британия упростит введение санкций против олигархов, близких к Кремлю

Британское правительство на предстоящей неделе внесет в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и «олигархов, близких к Кремлю». Об этом заявила в воскресенье британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Предлагаемые меры связаны с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Хотя Москва отрицает планы такого вторжения, на Западе пока не видят никаких признаков деэкскалации у границ с Украиной.

Подробности о новых мерах британских властей пока не известны, однако из слов Трасс следует, что они упростят процедуру введения санкций против фактически любого лица или компании, которых британские власти заподозрят во связях с Кремлем. «Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться», –заявила глава британского МИД в интервью Sky News. Она не исключила и такую меру, как конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.

Трасс подчеркнула, что санкции последуют в случае российского вторжения в Украину, и вновь предупредила российские власти о серьезных последствиях военной акции.

Хотя все страны Запада осуждают Москву за нынешнюю эскалацию ситуации и грозят ей санкциями в случае вторжения, риторика Лондона – одна из самых жестких по отношению к Кремлю. В частности, британские лидеры предупреждают Россию о том, что военная операция против Украины может обернуться «новым Афганистаном» или «новой Чечней», имея в виду кровопролитные войны.

В воскресенье стало известно, что Великобритания предложит союзникам по НАТО вдвое увеличить число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии и Польше. Сейчас там около тысячи британских военных. При этом размещение боевых британских подразделений в самой Украине в Лондоне не планируют.

Как ожидается, на будущей неделе британский премьер Борис Джонсон и глава МИД посетят Киев. Лиз Трасс намерена посетить также Москву – в МИД России ранее заявили, что ее визит согласован.