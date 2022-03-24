Британия ввела санкции против Грефа, Тинькова и «Альфа-Банка»

Великобритания в четверг расширила санкционный список в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. В новом списке 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Британию.

Среди попавших под санкции - глава "Сбера" Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приёмная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалёва, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван Сечин, бизнесмен Олег Тиньков.

В списке юридических лиц - "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Алроса", РЖД, "Совкомфлот". В нём также несколько компаний из Беларуси.

Ожидается, что сегодня о новых санкциях в отношении России объявят и США. В Брюсселе проходят саммиты НАТО, ЕС и "группы семи", на которых может быть объявлено о новых мерах в связи с вторжением в Украину, которое началось ровно месяц назад.

Британия занимает жёсткую позицию по отношению к действиям России, обвиняя её в бомбардировках гражданских объектов и мирных жителей в Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что российский президент Владимир Путин "пересёк красную черту варварства". Он призвал к скоординированному ужесточению западных санкций.