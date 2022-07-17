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Британская разведка: Россия опасается наступления Украины на юге
Российские военные начали усиливать свои оборонительные позиции на юге Украины и стягивать туда дополнительные силы и военную технику - на фоне последних заявлений украинских политиков о подготовке наступления с целью деоккупации южных регионов. Об этом говорится в ежедневном обзоре военной разведки Министерства обороны Великобритании.
«Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности», – говорится в обзоре. Уже более месяца, как отмечает британская разведка, украинские силы оказывают активное воздействие на линию обороны российских войск в Херсонской области. Кроме того, были нанесены несколько ударов по объектам в тылу российских войск. Наиболее известным из них стал удар по Новой Каховке, который, как утверждает украинская сторона и местные жители, поразил российский склад боеприпасов. Российские военные заявляли о том, что там хранились азотные удобрения. Обе стороны отмечают большие разрушения в результате взрывов, которые подтвердили и спутниковые снимки. Сообщалось также об ударе по командным пунктам и гибели ряда высокопоставленных российских военных - частично эта информация подтверждается открытыми источниками.
«Укрепление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу», – заключают в британской разведке.
Украинские представители неоднократно говорили, что уже в обозримом будущем, вероятнее всего летом, должно начаться контрнаступление с целью освобождения южных регионов страны - части Херсонской и Запорожской областей, взятых Россией под контроль вскоре после начала вторжения, в феврале-марте.
Российские военные в последние дни активизировали обстрелы Николаева и Николаевской области. В ночь на воскресенье, по словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, областной центр «снова подвергся массированному ракетному обстрелу». Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о 10 взрывах в городе. В результате обстрела села Шевченково под Николаевым в субботу погибли 3 человека.
Наиболее интенсивные боевые действия по-прежнему ведутся в Донецкой области, где российские войска пытаются наступать с севера на Славянск и с запада - на Соледар и Бахмут.
Другие новости дня
На Камчатке разбился вертолет. Погибли 6 человек
На Камчатке разбился частный вертолет Robinson. На борту были 3 человека, пилот и 2 пассажира, все они погибли - сообщают агентства со ссылкой на МЧС.
Вертолетом управлял чемпион мира по биатлону среди юниоров, 25-летний Игорь Малиновский. Robinson, по данным телеграм-канала Baza, принадлежит частной компании «Взлет» отца спортсмена – Владимира Малиновского.
Вертолет разбился вечером 16 июля. Он летел по маршруту кальдера вулкана Узон – село Мильково. Обнаружили его в 13 километрах от вулкана Узон. Вертолет сгорел. Причины катастрофы пока не известны. По сообщению губернатора Владимира Солодова, накануне в районе крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.
Как пишет Сибирь.Реалии, на борту были двое туристов - бывший топ-менеджер «Эльдорадо» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.
Малиновский становился победителем юниорских чемпионатов мира в 2016 и 2017 годах, участвовал и во взрослых соревнованиях, но без существенных успехов. Сам он говорил, что перед ним стоит выбор - занятия биатлоном или авиацией.
Помощник Путина: в РФ работают над альтернативой системе SWIFT
Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.
«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», - сказал Орешкин.
Помощник президента отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить настройку платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут «кардинально изменить ситуацию».
После вооруженного вторжения России на территорию Украины в рамках санкций от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ.
В России работает система передачи финансовых сообщений Банка России. Ее ввели в 2014 году после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Тогда российские власти допустили отключение страны от SWIFT, но этого не произошло.
Блинкен приветствовал «прямой диалог» между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси.
У себя на официальной странице в Twitter Блинкен, в частности, отметил, что, встретившись в Тбилиси, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов «предприняли позитивный шаг», сообщает Радио Азатутюн.
«Прямой диалог – самый надежный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией», - написал госсекретарь США.
Накануне, 16 июля, в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Они обсудили урегулирование отношение по конфликту в Карабахе.
Как заявила по итогам переговоров азербайджанская сторона, Байрамов заявил о необходимости соблюдения договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы – в частности, вывода армянских войск с территории Карабаха.
Кроме того, глава МИД Азербайджана напомнил о важности выяснения судьбы четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести.
В свою очередь Мирзоян отметил, что политическое урегулирование карабахского вопроса имеет важное значение на пути к достижению мира в регионе, и заявил о важности решения гуманитарных вопросов, в том числе освобождения армянских военнопленных.
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
- По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
Грузинские регбисты победили Португалию в последнем матче летней серии
В последнем матче летней серии грузинская сборная по регби со счетом 23:14 победила сборную Португалии в Кутаиси, на «Айя Арене», сообщает агентство «Новости-Грузия».
В первой половине матча игра была практически равной, но грузинские регбисты имели небольшое преимущество и провели больше времени на половине соперника, что и отразилось на счете – 9:6.
Второй тайм португальцы начали активнее и вскоре сравняли счет - 9:9, но на 55-й минуте Мириан Модебадзе занес попытку, Тедо Абжандадзе все точно реализовал, и «лелос» продвинулись вперед – 16:9.
На 77-й минуте попытку занесли португальские «волки», но правильно реализовать ее не удалось, и у сборной Грузии осталось преимущество в два очка - 16:14.
На последней минуте встречи Ниниашвили бросил вызов португальцам и зафиксировал окончательный счет - 23:14 в пользу «лелос».
Таким образом, Грузия сыграла в общей сложности уже 24 матча против Португалии - 17 раз Грузия выиграла, трижды команды сыграли вничью и четыре раза выигрывали португальцы, хотя в последний раз это было в далеком 2005 году.
США не допустят доминирования России, Китая и Ирана на Ближнем Востоке
США не перестанут активно присутствовать на Ближнем Востоке, чтобы не допустить доминирования в регионе России, Китая или Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на саммите лидеров Персидского залива в Саудовской Аравии, пишет The Washington Post.
«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке», – подчеркнул президент США.
Кроме того, Байден сообщил, что США будут снижать напряженность на Ближнем Востоке. По словам американского президента, страны региона и США интегрируют системы ПВО в целях устранения вероятных угроз с воздуха.
В свою очередь король Иордании Абдалла II в своем выступлении на саммите заявил, что безопасности и процветания на Ближнем Востоке невозможно достичь без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем выступлении на саммите подчеркнул, что глобальные и региональные кризисы продолжают обостряться, поэтому арабские страны должны устранить проблемы и вызовы. «Настало время для совместных усилий арабов, чтобы положить конец конфликтам и гражданским войнам в регионе», - подчеркнул ас-Сиси. Он также заверил Байдена, что Египет останется важным партнером США в регионе.
Первое ближневосточное турне Джо Байдена в качестве президента Соединенных Штатов проходит с 13 по 16 июля. Саудовская Аравия – финальный пункт маршрута. Перед визитом в королевство Байден побывал в Израиле и посетил Палестинскую автономию.
НАТО предоставило береговой охране Грузии статус партнера в операции «Морской страж»
Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции «Морской страж», Общественный вещатель со ссылкой на МВД.
Морская операция НАТО по обеспечению безопасности «MSO SEA GUARDIAN» стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию «Активные усилия» (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001-2016 годах.
Операция SEA GUARDIAN - единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции - обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Упомянутая операция направлена на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.
«В 2016 году Грузия официально объявила о присоединении к резервным силам НАТО абордажно-тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД, после чего началась подготовка упомянутых группы согласно стандартам оценки, установленным НАТО. После того как тактические группы успешно завершили четырехлетнюю программу оценки НАТО, Североатлантический совет признал Грузию оперативным партнером в операции «Морской страж». Это решение является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции», - говорится в сообщении МВД.
В Гудаури парплан сорвался в ущелье, погиб один человек
Парплан сорвался в ущелье на грузинском горном курорте Гудаури (120 км от Тбилиси), сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
К этому времени известно, что перелет на параплане осуществляли два человека - турист и пилот-инструктор.
В результате несчастного случая погиб арабский турист. Пилот - гражданин Грузии - выжил, его вытащили из ущелья спасатели. По предварительным данным, у него перелом шейных позвонков, его срочно доставили в больницу.
С 1 по 15 июля в Абхазии коронавирус подтвердился у 13 человек
С 1 по 15 июля в самопровозглашенной республике Абхазия коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 13 человек.
У двенадцати человек заболевание протекает в легкой форме, они проходят лечение на дому, одному из них понадобилось стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ. в связи с сопутствующими заболеваниями.
Российская делегация посещала Иран для изучения боевых беспилотников
Российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала аэродром Ирана, чтобы изучить боевые беспилотники. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Речь идет о беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые способны нести высокоточные ракеты.
«Мы располагаем информацией, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе боевых», – рассказал Салливан в интервью CNN.
Белый дом предоставил CNN спутниковые снимки, сделанные в июне. Утверждается, что на них видны беспилотники, которые осматривала российская делегация.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг эти обвинения, назвав их «безосновательными».
«Мы выступаем против любых действий, которые могут привести к продолжению и усилению конфликтов», – передает слова Абдоллахияна Euronews.
США предоставят Украине две батареи систем ПВО NASAMS
США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако «речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов». По данным русской службы Би-би-си, одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.
Ранее Минобороны США заявило о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках NASAMS. Тогда речь шла о передаче только двух систем.
Сообщается, что украинские военные уже обучаются управлению данными ЗРК.
NASAMS – передвижной ЗРК, совместно разработанный США и Норвегией. Он способен поражать цели на удалении до 25 километров и на высоте до 16 километров. Особенность NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120. У этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, в том числе и дальность.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал «Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года». Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, и как минимум 108 артиллерийских орудий M777.
- 8 июля Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов. Этот пакет включает еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и больше боеприпасов. Представитель Пентагона заявил, что в результате у Украины будет 12 систем HIMARS.
- Германия анонсировала поставку Украине современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года. Дальность действия ракеты в варианте ЗРК среднего радиуса составляет 40 километров, а максимальная высота перехвата цели – 20 километров.
В Тбилиси встретились главы МИД Армении и Азербайджана
В столице Грузии Тбилиси сегодня состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, сообщает Радио Азатутюн.
В мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
Принимающей стороной на сегодняшней встрече выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Комментируя факт проведения встречи в грузинской столице, Дарчиашвили написал у себя в Twitter: «Очень горжусь тем, что Тбилиси стал местом встречи между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Уверен, что наши совместные усилия по построению мира и стабильности в регионе дадут результаты».
Ранее решение о проведении встречи Мирзоян-Байрамов приветствовал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар, который на этой неделе посетил Армению и Азербайджан для встреч с руководствами двух стран.
«ЕС приветствует решение Армении и Азербайджана провести переговоры на уровне министров иностранных дел в Тбилиси», - написал Клаар у себя в Twitter.
Европейский дипломат также упомянул о своих вчерашних встречах в Баку, написав: «Состоялись прекрасные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Мустафаевым. В ходе этих встреч мы оценили ход мирного процесса».
Ранее Клаар назвал «очень продуктивной» свою встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
«[Мы] оценили события, произошедшие после встречи в Брюсселе 22 мая [между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем], и обсудили дальнейшие шаги. С вице-премьером Григоряном сегодня утром обсудили прогресс, связанный с разблокированием коммуникаций и работой пограничных комиссий», - написал Клаар у себя в Twitter 14 июля.
Gulagu.net: в Адыгее избит заключенный, сообщивший о вербовке на войну в Украину
Заключенные ИК-1 в Адыгее по заданию администрации избили осужденного, передавшего правозащитникам информацию о вербовке в колонии «добровольцев» на войну в Украину. Об этом сообщает проект Gulagu.net, официальные структуры новость как о вербовке, так и об избиении не комментируют.
Видео было снято заключенным, который возмутился тем, что других арестантов вербуют на войну, пояснили в Gulagu.net.
«После публикации информации в колонии прошли масштабные обыски, показательно изъяли несколько мобильных телефонов, далее оперативники вызвали несколько «смотрящих» за колонией и приказали им самим разобраться с этим осужденным, пригрозив более жесткими мерами при следующей утечке информации и обращении к правозащитникам», - рассказал Кавказ.Реалии основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.
По информации Осечкина, после этого заключенного по указанию оперативников избили. Он добавил, что после огласки целого ряда фактов вербовки осужденных для отправки «добровольцами» на войну в Украину обыски и попытки наказать разгласивших информацию прошли также в исправительных учреждениях Санкт-Петербурга.
В УФСИН России по Адыгее информации об избиении заключенного, а также о вербовке в колониях не комментировали.
О том, имеются ли правовые основания для отправки осужденных на войну, Кавказ.Реалии рассказали эксперты.
- Осужденных из исправительной колонии № 1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее агитируют для участия в войне в Украине в составе частной военной компании «Вагнер». Отправиться на войну согласились 300 человек.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся «добровольцев» из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее».
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
СГБ Грузии: Задержание Сосо Гогашвили было неизбежным
В СГБ подтвердили грузинской службе Радио Свобода информацию о задержании бывшего заместителя главы их ведомства Сосо Гогашвили. Информация о его задержании не была подтвержlена до сих пор.
«На основании постановления судьи была проведена оперативно-розыскная деятельность по текущему уголовному делу, а не по новому делу. В результате обыска его арест стал неизбежным», - сообщили Радио Свобода в СГБ.
Видеоматериал, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов в масках входят в дом Гогашвили, сняла его супруга. На видеозаписи видно, что сотрудники правоохранительных органов в масках арестовывают Гогашвили в первые секунды при входе в здание.
Обыски проводились не только в доме Сосо Гогашвили, но и у его сына. В ходе обысков были изъяты электронные устройства, в том числе ноутбук, из дома его сына.
«Обыск по этому адресу был проведен на основании решения судьи с целью обнаружения и изъятия незаконных предметов. В частности, электроприборов, ноутбуков и т. д.», - сообщил сотрудник следственной службы Гайоз Дидия.
- Аресту Гогашвили предшествовал скандал - два дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
Украина обвинила западные банки в пособничестве военным преступлениям
Правительство Украины потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с компаниями, которые занимаются поставками российской нефти.
Как пишет газета Financial Times, экономический советник президента Украины Олег Устенко направил соответствующие письма в американские JPMorgan Chase и Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole. В этих письмах говорилось, что, выдавая кредиты компаниям, которые поставляют российскую нефть, банки «продлевают» войну. Устенко также пригрозил, что этим банкам будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
В интервью FT Устенко заявил, что Минюст Украины намерено подать иск против банков в Международный уголовный суд после окончания войны.
«С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина этим особенным образом и поддерживают режим», – сказал Устенко. Он также отметил, что Россия использует доходы от продажи нефти и газа на ведение войны.
Как пишет газета, HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти». Citigroup предоставляет кредиты «Лукойлу» и торгующему российской нефтью Vitol. JPMorgan также предоставляет Vitol кредитные линии, а инвестиционный фонд Vitol владеет пакетами акций «Газпрома», «Сбербанка» и «Роснефти».
Число погибших в результате удара по Виннице увеличилось до 24 человек
Число погибших в результате ракетного обстрела города Винница 14 июля возросло до 24 человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
По его словам, 16 июля в больнице скончалась одна из пострадавших, которая получила ожоги 85% поверхности тела. Продолжается лечение 68 пострадавших, среди которых четыре ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 23 погибших, среди которых трое детей.
- 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по одной из центральных площадей Винницы. Ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта «Юбилейный».
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать особый трибунал по российской агрессии против Украины.
- В Минобороны России подтвердили удар по Виннице. Ведомство заявило, что в момент удара ракетами «Калибр» по Дому офицеров в Виннице в нем «проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений».
Ираклий Гарибашвили встретился с главами МИД Азербайджана и Армении
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 16 июля, встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на пресс-службу премьера.
Гарибашвили заявил, что приветствует проведение встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Глава правительства выразил надежду на то, что встреча пройдет успешно и будет способствовать позитивной динамике диалога. Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул роль личных усилий премьер-министра Грузии как успешного посредника в вопросе армяно-азербайджанского посредничества.
На встрече обсуждались сотрудничество во взаимовыгодных сферах в рамках инициатив мирного соседства, в том числе по направлению экономики, торговли и культуры. Отмечалось, что данная диалоговая площадка будет способствовать нормализации региональных отношений. Стороны также обсудили существующее стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, в том числе в сферах транспорта и энергетики.
В ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджанской Республики глава грузинского правительства обсудил ситуацию в регионе и проблемы в этом направлении. Джейхун Байрамов подтвердил премьер-министру твердую поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что Грузия также твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. На встрече в аппарате правительства приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Сегодня Гарибашвили также провел встречу с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, основным вопросом, обсуждавшимся в ходе беседы, была встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что важно развивать позитивную динамику диалога в будущем.
На встрече обсуждалась инициатива мирного соседства и подчеркивалась ее роль в содействии нормализации региональных отношений. Также было уделено внимание перспективам сотрудничества между Грузией и Арменией, в том числе в направлении экономических и двусторонних торговых отношений. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Было отмечено, что важно приложить совместные усилия для решения проблем.
Глава правительства поблагодарил Арарата Мирзояна за твердую поддержку Арменией суверенитета и территориальной целостности Грузии. На встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
В США одобрили продажу Эстонии HIMARS на сумму $500 млн
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования, сообщает Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности. Стоимость сделки оценивается в 500 миллионов долларов.
Уточняется, что всего Эстония запросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMLRS, ракетные блоки и ракеты. Как пишет американское ведомство, эта сделка поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, а также безопасность их союзника по НАТО. Эстония намерена использовать HIMARS для модернизации своих вооруженных сил, для расширения возможностей усиления обороны страны и сдерживания региональных угроз.
В мае Польша заявила о намерении приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS. Министр национальной обороны Польши тогда рассказал, что HIMARS будут интегрировать в польскую систему боевого управления.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Сын экс-чиновника СГБ Грузии: Отец передал компромат на власти дипмиссиям
Аккредитованный в Тбилиси дипломатический корпус уже получил все материалы, которые собирался обнародовать бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили. Об этом заявил сын задержанного минувшей ночью экс-чиновника Николоз Гогашвили.
«У дипкорпуса есть все, что анонсировал Сосо. И у Евросоюза, и у США».
За несколько часов до своего задержания Сосо Гогашвили пообещал лидерам правящей партии «Грузинская мечта» обнародовать разоблачения, пишет SOVA. На своей странице в Facebook он написал, что в октябре 2021 года получил дополнительные доказательства фальсификаций на парламентских выборах, и «после долгих раздумий» решил «покончить с этим навсегда».
Несколько дней назад ведущий проправительственных телеканалов Гия Гачечиладзе (Уцноби) обнародовал аудиозапись, полученную в результате незаконной прослушки журналистов канала «Мтавари архи». В ней упоминался и Сосо Гогашвили, который, согласно разговору, передал СМИ материалы из Службы госбезопасности.
После задержания Сосо Гогашвили полиция провела обыски в квартире в Гонио, принадлежащей его супруге Тее Марткоплишвили, где находилась их дочь – Нино Гогашвили, а также в доме его сына Николоза Гогашвили в Тбилиси. Силовики, в частности, изъяли личные ноутбуки детей экс-чиновника.
- Сосо Гогашвили покинул «Грузинскую мечту» в октябре 2020 года. В 2015-2018 годах он работал заместителем начальника Службы государственной безопасности. До того, в 2014-м, был начальником Генеральной инспекции МВД. Гогашвили руководил спецоперацией в Панкисском ущелье, в ходе которой спецназом был убит 19-летний Темирлан Мачаликашвили.
Грузинский воин Каха Гоголь, погибший на Украине, доставлен на родину
Грузинский боец Каха Гоголь, погибший на Украине, доставлен на родину, сообщает Общественный вещатель Грузии.
47-летний Каха Гоголь воевал на Луганщине. Он погиб в результате российского авианалета. Каху Гоголя похоронят в родном Поти.
Военная агрессия России в Украине уже унесла жизни 17 грузинских добровольцев.
В Тбилиси задержан бывший высокопоставленный чиновник СГБ
В Тбилиси задержали бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили. Не исключено, что это следствие недавно вскрывшегося факта возможной незаконной прослушки в оппозиционной телекомпании «Мтавари».
Гогашвили арестовали в результате полицейской спецоперации – вооруженные спецназовцы ворвались к нему в дом, уложили на пол, а затем увезли в неизвестном направлении. В ночь с пятницы на субботу в сеть выложили видеозапись этого процесса, который снимала жена Гогашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
15 июля Сосо Гогашвили опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что «Грузинская мечта» приписала ему много «грязных и дурно пахнущих дел» и больше он этого не позволит.
«Сначала я публично, с телеэкранов, расскажу правду. На местных выборах в октябре 2021 года было дополнительно выявлено и найдено очень много доказательства того, как фальсифицируют выборы и отнимают у вас голоса. Большая часть из этого мне, конечно, была известна и раньше. В этих конкретных выборах я непосредственно столкнулся с грязной системой (из которой ушел) с другой стороны. После долгих раздумий я решил рискнуть и покончить с этим раз и навсегда. Я подготовился психологически и физически, чтобы отвечать перед законом за все то беззаконие, участником которого я был до сих пор. Я провел целый ряд встреч, внутри страны и за рубежом: с дипкорпусом, с международными миссиями, с НПО, со СМИ и так далее. Не скрою, что люди, которые меня слушали и смотрели на представленные мной доказательства, были шокированы увиденным», - пишет Гогашвили.
Аресту Гогашвили предшествовал скандал - два дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
- Иосиф Гогашвили в 2018 году подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности после того, как во время спецоперации СГБ в Панкисском ущелье погиб 19-летний местный житель Темирлан Мачаликашвили. Молодой человек был застрелен в 2017 году в собственной спальне – он якобы пытался бросить гранату в спецназовца. Гогашвили пришлось уйти со своего поста под давлением общественности и оппозиции. Прокуратура в 2020 году закрыла дело о возможном превышении служебных полномочий во время спецоперации в Панкисском ущелье.
- После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии «Грузинская мечта», где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы. После скандала с обнародованием записи прослушки в телекомпании «Мтавари» несколько оппозиционных журналистов сообщили, что подадут на грузинское правительство иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Утром в Одессе прозвучал взрыв – пожар потушили только к полудню
Рано утром в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв. По официальным сообщениям, в результате ракетной атаки загорелся склад. Пострадавших нет.
Ракета попала в здание производственно-торговой компании. В результате вспыхнул пожар ориентировочной площадью в тысячу квадратных метров, сообщает оперативное командование «Юг». К полудню пожар потушили.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что пострадавших нет. Охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. Они спустились в укрытие, и «это спасло им жизни».
По информации оперативного командования «Юг», по Одессе нанесен ракетный удар с использованием самолетов Ту-95 по направлению из Ставрополья.
Посол США: Путин, вероятно, знает о преступлениях российской армии
Владимир Путин и люди в российском руководстве почти наверняка осведомлены о пытках, изнасилованиях, принудительных перемещениях украинских граждан в Россию и других военных преступлениях, которые, по данным международных экспертов, совершают российские войска в Украине. Об этом заявил в пятницу представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
Это заявление последовало на следующий день после обнародования отчета экспертов ОБСЕ, в котором собраны данные о поведении российских военнослужащих в нескольких украинских городах в течение трех месяцев с апреля по май. В отчете говорится об импровизированной камере пыток в детском лагере в Буче, где были найдены трупы пяти мужчин в гражданской одежде с ожогами, кровоподтеками, рваными ранами на теле. Там приводятся данные об изнасиловании российскими солдатами 25 девочек и девушек, которые содержались в подвале в Буче. Подразделениям российской армии, которые были причастны к этим преступлениям позже были присвоены звания «гвардейских» за героизм и боевые заслуги.
Как сказал американский дипломат, можно предположить, что многие люди в российском руководстве осведомлены о происходящем. «Трудно представить, что российскому руководству не было известно об обвинениях в адрес этих подразделений», - подчеркнул Карпентер, - Мы хотим дать сигнал, что никто не сможет уйти от ответственности».
Официальная Москва отвергает обвинения в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины.
В результате обстрела города Чугуева в Харьковской области погибли люди
В субботу утром в результате ракетного удара по городу Чугуеву в Харьковской области был частично разрушен жилой дом. Три человека погибли, еще трое пострадали. Также сообщается об обстрелах жилых кварталов в Никополе. На местах продолжаются поисково-спасательные работы.
По сообщению Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара площадью 40 квадратных метров и частичного обрушения дома пострадали два человека. Из-под завалов спасли еще одного, он госпитализирован.
В результате ракетного удара погибли три человека: двое мужчин 60 и 68 лет и 70-летняя женщина.
Также сообщается об обстрелах жилых кварталов в Никополе. По информации главы военной администрации Днепропетровского района, по Никопольскому района ударили из «Градов». Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена, сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных зданий.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
- Также утром 16 июля ракетный удар пережила Одесса. Снаряд попал в производственный склад. Охранники помещения выжили, спустившись в укрытие во время воздушной тревоги.
По Днепру нанесен ракетный удар. Есть погибшие и раненые
В результате ракетной атаки на Днепр, предварительно, три человека погибли, 16 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По данным местных властей, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживлённой улице рядом с ним.
Ранее также сообщалось о том, что после одного из обстрелов в Днепропетровской области произошел пожар в поле. Выгорело около пяти гектаров пшеницы.
Взрывы в пятницу вечером также были слышны в Кременчуге Полтавской области. По данным властей, информации о пострадавших пока не поступало.
Кроме того, российские войска нанесли из реактивных систем залпового огня «Ураган» удар по центру Бахмута, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. По предварительным данным, выпущена одна ракета по центральному рынку, еще две – по жилому кварталу.
В полиции сообщают, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины, ударной волной повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.
В свою очередь пророссийские сепаратисты обвиняют украинскую армию в обстрелах из западного оружия Кировского района Донецка.
Российское Минобороны обстрелы пока не комментировало.
Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно.
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