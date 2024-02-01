В Лондоне арестован бывший российский губернатор Севастополя

Британские власти задержали в Лондоне бывшего российского губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. 46-летний российский чиновник подозревается в нарушении санкционного законодательства, сообщает газета The Times. Он помещён под арест.

Овсянников возглавлял аннексированный Россией город с 2017 по 2019 год. До и после этого он был заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году он был снят с должности и уволен из правительства, как утверждалось, из-за скандала с неприличным поведением в аэропорту Ижевска.

Как пишет The Times, бывший российский губернатор задержан в своём лондонском доме. Овсянников предстанет перед судом 20 февраля. Его обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырёх платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличности, пересказывает публикацию из бумажной версии издания сайт The Insider.

Великобритания ввела санкции против Овсянникова в конце 2020 года. Его активы были заморожены. Бывший российский губернатор содержится в одной из лондонских тюрем. Русская служба Би-би-си отмечает, что это необычная ситуация: арестованных за ненасильственные преступления чаще освобождают под залог.

В 2023 году Овсянников был исключён из санкционного списка Евросоюза по решению суда ЕС. Суд мотивировал это тем, что чиновник больше не занимает должности, за работу на которых он попал под санкции. Из британского списка его не исключали.