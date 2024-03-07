Британский актёр Камбербэтч зачитал письмо Навального

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч зачитал письмо российского оппозиционного политика Алексея Навального со сцены в Лондоне. Видео выступления опубликовала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Камбербэтч зачитал текст, который Навальный написал к третьей годовщине своего возвращения в Россию – за месяц до своей смерти.
«Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы», – писал Навальный.
Организаторы проекта Letters Live, в рамках которого зачитывали письма, назвали Навального «самым известным критиком Владимира Путина», который «заплатил самую высокую цену за свои убеждения», передаёт «Сирена».
- Навальный погиб в колонии особого режима «Полярный волк». В заключении о его смерти сказано, что политик умер 16 февраля от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.
- После гибели Навального в городах России и зарубежья прошли многочисленные акции в память о политике. Сотни были задержаны и арестованы. На похороны политика в Москве пришли более 16 тысяч человек.
- За три дня могилу Навального посетили не менее 27 тысяч человек, пишет «Медиазона». Цветы к ней и к памятникам жертвам политических репрессии в городах России продолжают нести и сейчас.