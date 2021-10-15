Британский депутат-консерватор убит ножом на встрече с избирателями

В Британии депутат Палаты общин от Консервативной партии Дэвид Эймс в пятницу был убит во время встречи с избирателями. Об этом сообщает Би-би-си.

Неизвестный набросился на него с ножом в церкви в городе Лей-он-Си в Эссексе. Депутат получил несколько ранений.

По сообщениям британских СМИ, врачи пытались оказать ему помощь прямо в церкви, однако спустя примерно два часа Эймс скончался.

Полиция сообщила о задержании 25-летнего нападавшего. Других сведений о его личности и мотивах пока нет. Следствие отмечает, что кого-либо еще в связи с произошедшим сейчас не разыскивает.

Сэру Дэвиду Эймсу было 69 лет. У него остались жена и пятеро детей. Эймс заседал в парламенте с 1983 года. О нем пишут, в частности, что он активно выступал против абортов и занимался вопросами защиты животных.

О том, что нападение вызвало шок, заявили представители разных политических сил Соединенного королевства. «Шокирующей и ужасной новостью» называл случившиеся лидер британских лейбористов Кир Стармер.