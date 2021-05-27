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Культура

Брутализм тбилисской архитектуры привлекает зарубежных туристов (фото)

Photo: Helene Veilleux (Creative Commons)

Интерес к архитектуре советской эпохи в Грузии растет несмотря на то, что некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей столицы страны Тбилиси исчезают с лица земли.

Дворец торжественных обрядов (дворец бракосочетания) — оригинальное каменное сооружение, построенное в 1980-х годах. Сейчас оно принадлежит грузинскому олигарху.
Дворец торжественных обрядов (дворец бракосочетания) — оригинальное каменное сооружение, построенное в 1980-х годах. Сейчас оно принадлежит грузинскому олигарху.
Из здания бывшего министерства автомобильных дорог открывается вид на реку Мтквари. В лабиринтоподобном здании расположен головной офис Банка Грузии.
Из здания бывшего министерства автомобильных дорог открывается вид на реку Мтквари. В лабиринтоподобном здании расположен головной офис Банка Грузии.

Здесь представлена лишь часть уникальных построек советской эпохи в Тбилиси, к которым в последнее время прикован интерес иностранных туристов.

Многоэтажные дома в холмистом пригороде Тбилиси с «небесным мостом». Архитектурное решение обеспечивает быстрое и простое перемещение между верхним холмом и соседними районами, без утомительного подъема или спуска по склону. Люди могут подняться на лифте, а затем пройти по мосту через расположенный в высотке продуктовый магазин на вершину ближайшего холма.
Многоэтажные дома в холмистом пригороде Тбилиси с «небесным мостом». Архитектурное решение обеспечивает быстрое и простое перемещение между верхним холмом и соседними районами, без утомительного подъема или спуска по склону. Люди могут подняться на лифте, а затем пройти по мосту через расположенный в высотке продуктовый магазин на вершину ближайшего холма.

Местные жители считают такие здания бесполезными с эстетической точки зрения и воспринимают их как напоминание о губительном коммунистическом прошлом страны.

Но австралиец Морис Уолф, управляющий туристической компанией, которая показывает гостям грузинской столицы бруталистскую архитектуру Тбилиси, говорит, что с 2019 года наблюдает резкий всплеск интереса к «бетонным монстрам» со стороны туристов, в основном из Западной Европы.

Мужчина проходит через колонны памятника «Хроника Грузии».
Мужчина проходит через колонны памятника «Хроника Грузии».

До закрытия границ в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса Уолф и его французский партнер Элен Вейле брали по 35 евро с человека за ежедневные пешеходные экскурсии по объектам бруталистской архитектуры Тбилиси. Их сайт, посвященный архитектуре Тбилиси советской эпохи, набрал почти 250 тысяч просмотров. В настоящее время, когда туристический поток постепенно восстанавливается, компания проводит прогулки по воскресеньям.

Монумент «Хроники Грузии» был построен на возвышенности в 1985 году.
Монумент «Хроники Грузии» был построен на возвышенности в 1985 году.

На фоне интереса иностранцев местные компании тоже начали предлагать «брутализм-туры» по цене около 170 долларов за один день.

Бывший археологический музей в Тбилиси.
Бывший археологический музей в Тбилиси.

Брутализм — это громоздкий стиль архитектуры. Поверхности строительных материалов не декорируются, они представлены в естественном виде. Довольно часто это толстый бетон, из которого сделана конструкция.

Бывший паркинг Коммунистической партии.
Бывший паркинг Коммунистической партии.

Несмотря на то что здания могут стать визитной карточкой города, отсутствие интереса со стороны местных жителей и властей делает большую часть такой архитектуры уязвимой для разрушения и капризов частных владельцев. Здания, подобные этому паркингу, не защищены законами Грузии об историческом наследии.

Так называемый советский Бэтмен на созданном в 1976 году барельефе на здании Тбилисского технического колледжа. Фото снято в 2016 году.
Так называемый советский Бэтмен на созданном в 1976 году барельефе на здании Тбилисского технического колледжа. Фото снято в 2016 году.

Начиная с 2018 года этот барельеф, выходящий на одну из главных магистралей Тбилиси, начали разбирать, вероятно, на металлолом. Небольшие куски произведения искусства уносили по ночам в течение нескольких месяцев.

Постепенное разрушение памятника в период с 2018 по 2019 год.
Постепенное разрушение памятника в период с 2018 по 2019 год.

Сейчас от барельефа ничего не осталось.

Уолф говорит, что большинство местных жителей разрушение «советского Бэтмена» не волновало. «Люди были и остаются слишком бедными, чтобы заботиться о чем-то, что они считают уродливым напоминанием о прошлом», — говорит он.

Барельеф советской эпохи в жилом квартале Тбилиси.
Барельеф советской эпохи в жилом квартале Тбилиси.

Уолф считает, что в Грузии недооценивают потенциальную ценность искусства советской эпохи. Многие не желают отделять архитектуру от наследия ненавистной политической системы.

Мужчина заходит в многоэтажку советских времен в северном пригороде Тбилиси.
Мужчина заходит в многоэтажку советских времен в северном пригороде Тбилиси.

Однако особенность бруталистского стиля в архитектуре заключается в том, что даже без правовой защиты многие сооружения, сделанные из бетона и камня, будут стоять еще долгое время.

Работники во время перекура в бывшем здании министерства автомобильных дорог.
Работники во время перекура в бывшем здании министерства автомобильных дорог.

Из-за массивной и тяжелой бетонной конструкции бруталистских зданий их снос во многих случаях будет делом слишком дорогостоящим и трудным для застройщиков.

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