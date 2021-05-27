Брутализм тбилисской архитектуры привлекает зарубежных туристов (фото)

Интерес к архитектуре советской эпохи в Грузии растет несмотря на то, что некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей столицы страны Тбилиси исчезают с лица земли.

Здесь представлена лишь часть уникальных построек советской эпохи в Тбилиси, к которым в последнее время прикован интерес иностранных туристов.

Местные жители считают такие здания бесполезными с эстетической точки зрения и воспринимают их как напоминание о губительном коммунистическом прошлом страны.



Но австралиец Морис Уолф, управляющий туристической компанией, которая показывает гостям грузинской столицы бруталистскую архитектуру Тбилиси, говорит, что с 2019 года наблюдает резкий всплеск интереса к «бетонным монстрам» со стороны туристов, в основном из Западной Европы.

До закрытия границ в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса Уолф и его французский партнер Элен Вейле брали по 35 евро с человека за ежедневные пешеходные экскурсии по объектам бруталистской архитектуры Тбилиси. Их сайт, посвященный архитектуре Тбилиси советской эпохи, набрал почти 250 тысяч просмотров. В настоящее время, когда туристический поток постепенно восстанавливается, компания проводит прогулки по воскресеньям.

На фоне интереса иностранцев местные компании тоже начали предлагать «брутализм-туры» по цене около 170 долларов за один день.

Брутализм — это громоздкий стиль архитектуры. Поверхности строительных материалов не декорируются, они представлены в естественном виде. Довольно часто это толстый бетон, из которого сделана конструкция.

Несмотря на то что здания могут стать визитной карточкой города, отсутствие интереса со стороны местных жителей и властей делает большую часть такой архитектуры уязвимой для разрушения и капризов частных владельцев. Здания, подобные этому паркингу, не защищены законами Грузии об историческом наследии.

Начиная с 2018 года этот барельеф, выходящий на одну из главных магистралей Тбилиси, начали разбирать, вероятно, на металлолом. Небольшие куски произведения искусства уносили по ночам в течение нескольких месяцев.

Сейчас от барельефа ничего не осталось. Уолф говорит, что большинство местных жителей разрушение «советского Бэтмена» не волновало. «Люди были и остаются слишком бедными, чтобы заботиться о чем-то, что они считают уродливым напоминанием о прошлом», — говорит он.

Уолф считает, что в Грузии недооценивают потенциальную ценность искусства советской эпохи. Многие не желают отделять архитектуру от наследия ненавистной политической системы.

Однако особенность бруталистского стиля в архитектуре заключается в том, что даже без правовой защиты многие сооружения, сделанные из бетона и камня, будут стоять еще долгое время.