Евросоюз вновь критикует Грузию за решение возобновить авиасообщение с Россией. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стано. Кроме того, он говорит, что Брюссель обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.

«Мы сожалеем, что Грузия решила возобновить полеты в Россию и из России после того, как Россия сняла запрет на полеты на прошлой неделе.

Из-за необоснованной и жестокой войны России против Украины Евросоюз и ряд других стран ввел санкции в отношении российского авиационного сектора. Мы не допускаем полеты в Россию, из России и над Россией.

Недавнее решение грузинских властей (по возобновлению рейсов с Россией – ред.) вызывает озабоченность и вопросы относительно европейского пути Грузии и выполнения соглашений по внешней политике, включенных в Соглашение об ассоциации.

К сожалению, соблюдение Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС упало с и без того низких 44% в прошлом году до 31% в текущем году. Это действительно вызывает у нас беспокойство и все это очень печально», – сказал Стано, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Рустави 2».

В ЕС указали и на позицию Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО), призвавшей Грузию проявлять осторожность в связи с уровнем безопасности российского авиационного сектора.