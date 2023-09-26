Суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна по делу о подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил адвокат Георгий Меликян.

Базеян не признат своей вины. Он считает себя политическим заключённым. Базеян был задержан 23 сентября вместе с семью членами военно-патриотической организации «Крестоносцы». Им вменяется подготовка узурпации власти и покушения на премьер-министра Армении.

Альберт Базеян был мэром Ереване с 1999 по 2001 год.

Всего в Ереване на акциях протеста, начавшихся неделю назад, задержали не менее 142 человек. Протесты начались в ответ на перемирие в Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах) на условиях Азербайджана, с которыми согласилось правительство Армении. По ним непризнанная Нагорно-Карабахская республика лишается автономии и переходит под полный азербайджанский контроль.

Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха. Протестующие блокируют улицы, создан Национальный комитет по отстранению премьер-министра от власти, парламентская оппозиция обещает инициировать процесс импичмента Пашиняна.