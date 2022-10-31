Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Официально он был установлен в 1991 году в память о миллионах жертв государственного террора в советские, прежде всего сталинские, времена.

В нескольких городах России сегодня проходит традиционная акция «Возвращение имен» - ее участники читают имена людей, погибших в годы репрессий. Так, как сообщает Сибирь.Реалии, акция прошла в центре Томска - впервые за два года, в 2020 и в 2021 году она не проводилась из-за ковидных ограничений. Почтить память репрессированных пришли более 200 жителей. Политик Лев Шлосберг сообщил о проведении «Возвращения имен» во Пскове. Акции прошли также, в частности, в Кирове и Ульяновске.

В Москве власти запретили читать имена погибших у Соловецкого камня на Лубянской площади, сославшись на по-прежнему действующие ограничения на массовые мероприятия. Их ввели в 2020 году и не отменили, несмотря на отмену всех прочих антикоронавирусных мер. «Мемориал» провел акцию в онлайн-формате.

В Казани власти запретили акцию за день до ее проведения, ранее она была согласована. В Перми отменили выставку о репрессиях, которая должна была пройти в библиотеке. В Самаре, как сообщает Idel.Реалии, полицейские задержали активиста Андрея Жвакина, который проводил одиночный пикет, посвященный дню памяти жертв политических репрессий - несмотря на то, что акция была согласована. Полиция посчитала, что баннеры, вывешенные активистом, не соответствуют теме заявленного мероприятия. На баннерах были размещены, например, такие надписи: «Путинские репрессии - продолжение сталинских», «ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ - ФСБ. 1917-2022. Террор. Убийства. Пытки. Репрессии».

Накануне акция «Возвращение имен» прошла в ряде городов за рубежом, в некоторых - впервые. В акциях приняли участие как местные жители, так и люди, уехавшие из России в последние месяцы, после российского вторжения в Украину. Участие принимали и беженцы из Украины. Звучали и антивоенные лозунги, а также имена нынешних политзаключенных.

«Возвращение имен» прошло в частности в Берлине, Стамбуле, Тбилиси, Алматы, Париже, Дюссельдорфе, Вильнюсе.

Одна из наиболее массовых акций прошла в Риге, где она состоялась впервые. Организаторами выступили движение «Русский голос против войны» и общество «Международный Мемориал». В ходе акции любой желающий мог выйти к микрофону и зачитать имена репрессированных, память которых он хочет почтить. Как пишет «Новая газета.Европа», организатор движения «Русский голос против войны» Мартина Левушкана отметил во вступительном слове, что «власти России делают все возможное, чтобы уничтожить историческую память» и «сделать так, чтобы жертвы этих страшных преступлений превратились из живых людей просто в цифры статистики... Сейчас эта политика повторяется в Украине».

В Белграде акция прошла у здания российского посольства в Сербии. По сообщениям очевидцев, в момент чтения имен репрессированных в посольстве громко включили песню «День Победы».