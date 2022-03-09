Один в поле. Бывший летчик против войны

Майору Владимиру Билевичу – 54, он военный лётчик на пенсии. До 2004 года он служил в Вооружённых силах СССР, а потом России, но он – украинец. Он родился и вырос в Ивано-Франковской области, окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, служил в Приморском крае, Армении и Ростовской области. Он не может без слёз говорить о вторжении России в Украину, для него это всё – одна родина. Он решил: пока война не прекратится, он будет ходить по Белгороду в жилетке с надписями "Нет войне" на русском и украинском. Это у него, впрочем, не получилось: его тут же забрали в полицию, составили протокол, пугали статьёй за распространение нацистской символики, пытались заставить написать заявление, что вышел он за деньги от иноагентов с Радио Свобода. Больше Билевич не носит свою жилетку – беспокоится за жену и пожилую тёщу из Чернигова.

Радио Свобода поговорило с Билевичем и другими белгородцами. Кто-то поддерживает его, но многие – за войну, более того, поносят отставного майора, просят сотрудников полиции поскорее забрать его в отдел. "В стране, которая победила гитлеровцев, на тебя составляют протокол за то, что ты выступаешь против войны! Где ваши георгиевские ленточки, где ваше "не забудем"? Где ваше 9 мая и "лишь бы не было войны"? Мы поменялись. Наше общество приветствует войну!” – говорит Билевич и плачет. Он не в силах это остановить.

Билевич и другие белгородцы в фильме "Один в поле воин" Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Асташина.