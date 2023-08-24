Бывший личный адвокт Трампа вышел на свободу под залог

Бывшему личному адвокату Дональда Трампа предъявили обвинения в попытках отменить проигрыш бывшего президента на выборах 2020 года. Руди Джулиани вышел на свободу под залог в размере 150 тысяч долларов

Джулиани появился в среду в тюрьме в Атланте. Прокуратура штата Джорджия предъявила ему обвинения в участии в сговоре с бывшим президентом Дональдом Трампом для того, чтобы отменить результаты выборов 2020 года в штате, на которых республиканец уступил демократу Джо Байдену.

Согласно судебным материалам, как отмечает агентство Reuters, Джулиани, бывший федеральный прокурор и мэр Нью-Йорка, должен заплатить залог в размере 150 000 долларов. Кроме того, судья предупредила его о последствиях, в случае, если Джулиани будет запугивать кого-либо из 18 соответчиков или свидетелей, проходящих по делу против Трампа.

Восемь других соответчиков Трампа по уголовному делу, возбужденному прокурором округа Фултон Фани Уиллис, обвиняющей его и его соратников в попытке отмены выборов, также появились в тюрьме, где им предъявили обвинения.

Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, должен в четверг появиться в той же тюрьме в Джорджии, где ему предъявят обвинения уже четвертый раз в этом году.

Выступая в Нью-Йорке, Джулиани отрицал наличие правонарушений и защищал Трампа.