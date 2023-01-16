Бывший наемник «ЧВК Вагнера» рассказал о казнях пленных украинцев

Бывший командир одного из подразделений «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев, запросивший политического убежища в Норвегии, рассказал о убийствах вагнеровцами пленных украинцев. По его утверждению, военнопленные интересуют ЧВК только как источники информации, а после допросов их казнят. Ранее основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что с пленными обращаются гуманно и формируют из них обменный фонд.

По словам Андрея Медведева, у «ЧВК Вагнера» есть специальный отряд, который занимается казнями как провинившихся наемников, так и украинцев. В частности, ему известно о расстреле четырех украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен под Бахмутом. По его утверждению, все четверо были после допроса застрелены у поселка Клиновое в Донецкой области.

Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten заявил, что Медведев имеет гражданство Норвегии и входил в состав «норвежского батальона ЧВК под названием «Нидхегг»« [имя дракона из скандинавской мифологии]. По утверждению Пригожина, Медведев должен быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с пленными и находится в розыске службы безопасности «ЧВК Вагнера».

Андрей Медведев заключил контракт с «ЧВК Вагнера» в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по уго словам, из-за несогласия с «бессмысленной войной и беспределом командования». 13 января он пересек границу в Мурманской области и запросил политического убежища в Норвегии.