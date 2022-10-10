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Бывший председатель федерального резерва США удостоен Нобелевской премии по экономике
Бывший председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, экономисты Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг удостоены премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2022 году. Церемония объявления лауреатов прошла в Стокгольме 10 октября.
Учёные отмечены за исследование банков и финансовых кризисов. Отмечается, что их работы в этой области заложили фундамент таких исследований ещё в ранних 1980-х годах. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что их работы показали, почему для экономики стран жизненно важно избегать краха банков.
В сообщении комитета говорится, что работы Даймонда и Дибвига показали важность банков как посредников между владельцами сбережений и инвестициями. В них же теоретически обосновывается уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовый изъятие денег и банк рушится.
Бернанке анализировал причины и последствия Великой депрессии в США. В его работах показывается, как массовые бегства вкладчиков из банков стали решающим фактором в том, что кризис оказался таким глубоким и продолжительным. Когда банки рухнули, была утеряна собранная ими информация о заёмщиках, что сократило возможности будущих продуктивных инвестиций, говорится в тексте.
- Премия по экономике не входит в число традиционных Нобелевских премий, вручаемых по завещанию Альфреда Нобеля. Её учредил и финансирует Банк Швеции.
- Бернанке был председателем ФРС, фактически исполняющего роль Центробанка в США, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. На время его руководства резервной системой пришёлся ипотечный кризис в США 2007 года, который перерос в мировой экономический кризис-2008. Он был идеологом проведения политики количественного смягчения, выведшей США из кризиса.
Другие новости дня
Путин назвал массированный удар по Украине «ответом»
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России. Помимо прочего, Путин заявил, что украинские спецслужбы пытались подорвать газопровод "Турецкий поток" по дну Чёрного моря, однако им это не удалось.
По словам Путина, ранее Служба безопасности Украины "совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС" - он пояснил, что речь идёт о подрывах линий электропередачи. Также Путин обвинил Украину в подрыве Крымского моста. По словам российского президента, "Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками".
Путин прокомментировал нанесённый сегодня утром массированный ракетный удар по Украине. По его словам, он был нанесён "высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". Путин назвал удар ответным и пригрозил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов" на территории России "ответы будут жёсткими". Москва официально считает своими аннексированные Крым, Севастополь и ещё 4 региона Украины, часть которых Россия даже не контролирует.
О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось. Российское телевидение показало только выступление Путина. Заседание велось в формате он-лайн.
Ранее ряд российских официальных лиц, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов, утверждали, что сегодняшние удары - свидетельство изменения подходов к проведению так называемой спецоперации, а не разовая акция.
В результате ударов по городам Украины есть погибшие и раненые, пострадал ряд объектов энергетической инфраструктуры. Страны Запада резко осудили эти удары и заявили о продолжении поддержки ими Украины.
Путин также коснулся недавних взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. В них он не стал обвинять Украину, но отметил, что понятно, кому взрывы могли быть выгодны. Ранее Путин говорил, без доказательств, что к диверсии причастны "англосаксы".
Украина не взяла на себя ответственность за большинство событий, о которых говорил Путин, включая взрыв на Крымском мосту. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в терроризме, называя им удары по гражданским объектам.
Зеленский: G7 соберётся на срочное совещание из-за ударов по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о необходимости срочно провести совещание лидеров "Группы семи" (G7) для обсуждения ситуации в Украине после массированной российской ракетной атаки по этой стране.
Германия председательствует в "Семёрке", в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада. Зеленский сообщил о том, что должен будет выступить на встрече, которая, очевидно, пройдёт в формате онлайн. Представитель правительства Германии сообщил, что она состоится во вторник.
Великобритания, США и Евросоюз выступили с осуждением российских атак, которые были нанесены по объектам инфраструктуры и привели к гибели людей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о введении новых санкций против России, а глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь.
Посольство США в Киеве обвинило Россию в атаках на гражданское население и призвало американских граждан в Украине укрыться, а впоследствии покинуть страну, как только это станет безопасным.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провёл переговоры с украинским министром Дмитрием Кулебой и осудил российские удары.
С осуждением действий России выступили также глава Европарламента, премьер Нидерландов, президент Эстонии, главы МИД Латвии, Финляндии и Литвы.
В МИД Молдовы заявили, что три российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство страны. В Кишинёве это резко осудили, в МИД был вызван российский посол.
Саломе Зурабишвили: «Вся Грузия стоит на стороне Украины»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины.
«Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит на стороне Украины», – написала она в твиттере.
Утром в понедельник российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Россия попыталась разрушить инфраструктурные объекты, в том числе нанести урон энергосети.
На открытии торгов акции «Газпрома» упали почти на 30%
В первые минуты открытия торгов акции российской компании «Газпром» упали на 29,7%. Индекс Московской биржи снизился на 8,7% – до минимума с начала вторжения России в Украину.
Причиной падения финансовые аналитики называют обострение войны в Украине и дивидендную отсечку: с понедельника, 10 октября, покупатели акций «Газпрома» не смогут получить дивиденды за первую половину 2022 года. По решению собрания акционеров они составили рекордные в истории компании 51,03 рубля на одну акцию.
Чтобы не останавливать торги из-за резкого падения, «Мосбиржа» объявила по акциям «Газпрома» дискретный аукцион, после чего их стоимость стала корректироваться.
- По итогам первой половины 2022 года чистая прибыль «Газпрома» выросла в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом – до 2,51 триллиона рублей. Причиной существенного роста стали высокие цены на газ в Европе.
Кадыров теперь «на 100 процентов доволен» ходом войны
Ряд российских деятелей, в последнее время призывавших вести более активные военные действия против Украины, выразили удовлетворение массированными ракетными ударами, которые утром в понедельник наносятся по стране.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме, что он теперь "на сто процентов доволен" проведением так называемой специальной военной операции. Он также обрушился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского и призвал его бежать на Запад.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал нанесение ударов по Украине "хорошими новостями". По его мнению, "подходы к проведению специальной военной операции изменены". Аксёнов выразил надежду, что "темпы операции сбавляться не будут".
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала удары "ответочкой", предположив, что "красной линией" для российских властей был Крымский мост, частично разрушенный при взрыве 8 октября. Российские власти обвинили в нём Украину.
Власти Украины заявили, что в результате ракетных ударов в стране повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. В ряде регионов есть перебои с электричеством, водоснабжением и связью. В результате российских ударов есть погибшие и раненые.
Минобороны России официально не комментировало удары. По данным властей Украины, главной их целью стали энергетические объекты.
По городам Украины нанесены массированные ракетные удары
В Киеве утром 10 октября произошло несколько взрывов. Сообщается о работе ПВО в Киевской области. Мэр города Виталий Кличко заявил, что атаке подвергся Шевченковский район в центре украинской столицы. Сообщается о не менее пяти взрывах, есть раненные и погибшие. В результате попадания одной из ракет загорелось несколько автомобилей.
Также был нанесён удар по Днепру. В городе и области объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетных ударах по Житомиру, Тернополю, Львову и Хмельницкому.
Последний раз ракетный удар по Киеву был нанесён в конце июня. Тогда в результате попадания ракеты был частично разрушен девятиэтажный дом в Шевченковском районе. Несколько человек было ранено, один погиб.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на взрыв на Крымском мосту "может быть только прямое уничтожение террористов", добавив, что "так принято в мире", и что "именно этого ждут граждане России". Украину он назвал "несостоявшимся государством", а власти страны - "криминальным режимом". Президент России Владимир Путин обвинил во взрыве моста спецслужбы Украины.
Земфира со сцены: «Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну»
Певица Земфира на своём концерте в кипрском городе Лимасол выступила с антивоенной речью. Соответствующее видео, сделанное одним из слушателей в зале, появилось в воскресенье вечером в телеграм-канале "ЧТД".
"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью, - сказала Земфира. - Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну". После этого певица исполнила песню "Не стреляйте".
Концерт Земфиры в Лимасоле, состоявшийся 9 октября - первый в рамках мирового турне певицы, которая ранее уехала из России. В течение ближайшего месяца Земфира выступит в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге. Финальный концерт тура запланирован на 3 ноября в одном из самых престижных концертных залов Лондона - Royal Albert Hall.
После полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины десятки известных российских музыкантов выступили против войны. В результате большинство из них столкнулись с отменой концертов в России. Часть музыкантов уехала из страны, часть подверглась преследованию со стороны властей. Так, рэпер Оксимирон был признан "иностранным агентом", а лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей по обвинению в дискредитации действий российской армии.
В июле стало известно, что концертные агентства стали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические и антивоенные заявления со сцены. Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.
Ван дер Беллен переизбран президентом Австрии
На президентских выборах в Австрии, которые прошли в воскресенье, победу одерживает действующий глава государства Александр ван дер Беллен.
Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным министерством внутренних дел, он набрал более 54 процентов голосов. Тем самым ван дер Беллен одержал победу в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.
Основной соперник действующего президента, Вальтер Розенкранц из крайне правой Партии Свободы набрал около 19 процентов голосов и признал свое поражение.
Ван дер Беллен - бывший глава австрийской партии Зеленых. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.
В этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии, как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не стали выдвигать своих кандидатов. Ныне 78-летний президент приобрел большую популярность в обществе благодаря своей взвешенной позиции во время политических кризисов в стране, в том числе громкого скандала с участием бывшего канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен выступал с критикой российского президента Владимира Путина и вторжения в Украину.
По конституции, президент обладает довольно большими полномочиями, однако, как правило, он не вмешивается в деятельность канцлера и исполнительной власти.
Пригожин: из ЧВК «Вагнер» можно уехать либо на пенсию, либо в гробу
В сети появилось видео, на котором близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из создателей частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин беседует с российскими заключенными, принимавшими участие в боевых действиях на территории Украины. Все четверо собеседников Пригожина, как видно на записи, потеряли на войне конечности.
Издание Baza сообщает, что взамен поездки на войну заключенные получили помилование. При этом один из них, как следует из беседы с Пригожиным, был осужден за тяжкое преступление, получив 23 года лишения свободы, из которых он отсидел всего десять. «Раньше ты был нарушитель, а теперь герой войны», - говорит ему Пригожин, добавляя, что «те, которых учили всю жизнь (видимо, воевать. – Прим. РС) - драпают, а те, которых никто не учил - идут вперед, им пофигу».
Двое других заключенных говорят на записи, что после протезирования собираются вернуться в ЧВК «Вагнер». На это Пригожин отвечает, что из компании «можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу».
Где и когда сделана видеозапись - не сообщается.
Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание «Важное истории» сообщало, что таким образом ЧВК «Вагнер» завербовала почти шесть тысяч заключенных.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В последнее время он публично и в резкой форме критикует высшие чины Министерства обороны РФ - предполагается, что с одобрения в Кремле.
Песков ничего не знает о попытке Турции организовать переговоры
Кремлю ничего не известно об организации Турцией переговоров между Россией и четырьмя западными державами «по украинской проблематике». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.
Ранее в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что турецкое руководство предложило организовать переговоры между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией о возможностях прекращения войны в Украине. После этого российские официальные СМИ со ссылкой на главу Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаила Эмраха Карайеля сообщали, что переговоры могут состояться в Стамбуле.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что не будет вести переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Это заявление Зеленского последовало за проведением так называемых референдумов на оккупированных территориях востока и юга Украины, после которых Кремль объявил о присоединении этих регионов к России.
- Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию, связанную с войной в Украине, в ходе длительного телефонного разговора, состоявшегося 9 октября. В коммюнике Белого дома и сообщениях информационных агентств отмечается, что оба лидера назвали «безответственными» упоминания о возможности применения ядерного оружия, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина 21 сентября, а объявленную им мобилизацию назвали «жестокой ошибкой». Байден и Шольц согласились с тем, что никогда не признают законность каких-либо аннексий украинской территории Россией.
Молодая женщина убита в Телави - за неделю это третье жестокое убийство в Грузии
Молодая женщина в воскресенье была убита с особой жестокостью в городе Телави на востоке Грузии, подозреваемый задержан. По данным следствия, 22-летний Т.Г., в состоянии алкогольного опьянения, нанес 26-летней женщине, с которой состоял в незарегистрированном браке, смертельное ранение в горло.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение за умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Нож, которым был нанесен удар, изъят в качестве вещественного доказательства.
По данным грузинской службы Радио Свобода, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, в начале октября он был отпущен под залог в две тысячи лари.
Близкие погибшей рассказали, что обвиняемый последнее время угрожал женщине, а сегодня пришел к ней домой, где и произошло убийство. В этот момент в квартире находились трое маленьких детей женщины. Журналисты также выяснили, что на мужчину был выписан ограничительный ордер.
За последние дни это третий случай убийства женщин в Грузии.
С утра в воскресенье стало известно, что 52-летняя жительница Тбилиси была убита знакомым на арендуемой квартире на проспекте Важа Пшавела. Подозреваемый, некий П.П. 1983 года рождения, ранее судимый, задержан по обвинению в умышленном убийстве. По данным следствия, мотивом преступления была месть.
До этого, несколько дней назад, трагедия произошла в спальном районе Тбилиси Диди Дигоми. Подозреваемый - иностранец, 20-летний гражданин Ирана, нанес 40-летней женщине множество ножевых ранений и двое суток прятал тело. Он задержан, суд уже вынес решение о заключении под стражу в качестве меры пресечения.
Аппарат Народного защитника Грузии неоднократно выражал обеспокоенность участившимися случаями фемицида в стране. С начала года в Грузии были убиты до 20 женщин, в большинстве случаев - членами семьи. В прошлом году в стране были убиты 22 женщины.
До подрыва моста грузовик был в Болгарии, Грузии и Армении – глава СК России
Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик прибыл в Россию через Болгарию, Грузию и Армению, сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.
В таком изложении маршрут выглядит странно. К примеру, из Болгарии в Грузию он, предположительно, должен был попасть через Турцию. Неясно также, как грузовик мог попасть из Армении, которая не граничит с Россией, в российскую республику Северная Осетия.
- Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском (Керченском) мосту, который произошёл 8 октября.
- Российские телеканалы вечером в воскресенье показали кадры встречи Путина с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Тот заявил о причастности к взрыву не только спецслужб Украины, но и неких граждан России и зарубежных государств.
Путин обвинил спецслужбы Украины во взрыве на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском (Керченском) мосту, который произошел 8 октября.
Российские телеканалы вечером в воскресенье показали кадры встречи Путина с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Тот заявил о причастности к взрыву не только спецслужб Украины, но и неких граждан России и зарубежных государств.
По словам Бастрыкина, дело о взрыве возбуждено по статье «терроризм», а сотрудники ФСБ якобы уже установили ответственных. Путин назвал подрыв Крымского моста «терактом, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры».
«Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины» - добавил Путин.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Как утверждает российское следствие, взорвалась фура, которая проезжала по мосту в сторону аннексированного Крыма. После этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Подтверждена гибель трех человек. Обрушились два пролета автомобильной части моста из Краснодарского края в Крым.
По словам Бастрыкина, грузовик ехал из Болгарии через Грузию и Армению в Северную Осетию и далее Краснодарский край. В таком изложении маршрут выглядит странно - неясно, в частности, как грузовик мог попасть из Армении, которая не граничит с Россией, в российскую республику Северная Осетия. Ранее СМИ сообщали, что владельцем грузовика является предприниматель из Краснодара, а за рулем находился его родственник.
Движение легковых автомобилей по мосту возобновили по уцелевшей его части - по двум полосам. Также возобновлено движение поездов.
Ряд украинских официальных лиц приветствовали случившееся, в то же время официальный Киев не взял на себя ответственность за взрыв. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал предположение, что он мог стать результатом борьбы за власть в России. Соединенные Штаты не стали комментировать взрыв, отметив лишь, что ответственность за войну в Украине несет Россия. Ведущие американские СМИ, цитируя источники в руководстве Украины, высказали предположение, что взрыв мог быть результатом операции украинских спецслужб.
Сообщается, что в понедельник Путин проведет совещание с членами Совбеза.
С лика Богоматери в главном храме Гелатского монастыря начала осыпаться мозаика
Изображение Богоматери XII века повреждено в главном храме Гелатского монастыря из-за просочившейся воды, сообщил бывший министр культуры Ника Вачеишвили. Он опубликовал фотографии, на которых видны повреждения мозаики на лике Богоматери в алтарной апсиде. Экс-министр публикует фотографии разных лет из Гелати, предлагает сравнить изображения и призывает немедленно отреагировать на происходящее Министерство культуры и Патриархию.
Гелати - монастырский комплекс близ Кутаиси, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, там была расположена знаменитая академия и похоронен легендарный царь Давид Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет агентство «Новости-Грузия».
Масштабная реставрация Гелати началась в 2008 году, во времена третьего президента Михаила Саакашвили. Одной из особенностей реставрации было решение покрыть строения комплекса глазурованной керамической черепицей зеленого цвета – исторически такую черепицу использовали средневековые грузинские мастера, образцы черепицы были обнаружены во время раскопок на территории комплекса.
После смены власти в Грузии проект реставрации Гелати был ненадолго приостановлен и продолжился с 2014 года. В процессе постоянно возникали проблемы – сначала начала падать черепица с крыши центрального храма и выяснилось, что она сделана некачественно. Потом оказалось, что крыша центрального храма пропускает воду, из-за чего стали разрушаться уникальные фрески. После того, как общественность забила тревогу, черепичную крышу частично разобрали и храм перекрыли временной жестяной крышей. Также выяснилось, что в некоторых частях крыши под черепицей были проложены слои непредусмотренного проектом материала. Часть крыши в какой-то момент сорвал ветер. В ЮНЕСКО заявили, что берут ситуацию под контроли и обязали Грузию предоставлять отчеты о состоянии Гелати.
Министерство культуры Грузии ссылается на то, что сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, но по проекту, составленному в 2008 году. В начале прошлого года власти Грузии объявили о смене компании, занимающейся восстановлением главного храма Гелатского монастыря. Компании «Икорта 2007» и «Международный центр искусств» были оштрафованы.
Несколько недель тому назад министр культуры Тея Цулукиани заявляла, что рисков обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет. Одновременно министерство сообщило, что в конце ноября в Грузию прибудет миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ряд международных организаций для оценки состояния монастырского комплекса Гелати. Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам.
В Лимане началась эксгумация тел погибших жителей
В городе Лиман Донецкой области, с мая находившемся под контролем российских войск и недавно освобожденном украинской армией, в воскресенье были эксгумированы первые 20 тел из массового захоронения мирных жителей города, погибших во время оккупации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
После того, как город перешел под контроль Украины, стало известно о двух массовых захоронениях. В одном из них похоронены около 200 гражданских лиц, они похоронены в одиночных могилах. Второе - братская могила украинских военнослужащих. Цель эксгумации - идентифицировать погибших и определить причину их смерти. Она проводится в рамках уголовного дела о нарушении правил и обычаев войны.
Всего с 29 сентября полиция Украины, как сообщается, обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донецкой области 87 тел. Большинство из них погибли от осколочных ранений или умерли по естественным причинам.
Ранее в городе Изюм Харьковской области, который был отбит украинскими войсками в начале сентября, была проведена эксгумация из массового захоронения, где находились тела более 400 человек. Среди них, как сообщается, были найдены тела со следами пыток.
- В воскресенье украинский доброволец, бывший командир полка «Азов» Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, снятое, как он утверждает, в городе Купянск Харьковской области еще во время российской оккупации. Как утверждает Жорин, не приводя подробностей, видео было обнаружено в телефоне российского военного. На нем видно, как тело женщины в гражданской одежде и с мешком или непрозрачным пакетом на голове сбрасывают в яму, где уже лежат тела нескольких человек (осторожно, кадры по ссылке могут вас шокировать). Российские телеграм-каналы публикуют это видео, сопровождая его словами о том, что кадры якобы показывают расправу украинских военных над жителями города, возможно сотрудничавшие с российскими войсками. Официально украинские власти или российские военные видео не комментировали.
Тато Григалашвили выиграл Чемпионат мира по дзюдо 2022
Грузинский дзюдоист, 22-летний Тато Григалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на Чемпионате мира в Ташкенте.
В финале грузин одолел действующего чемпиона мира, бельгийца Матиаса Кассе.
У них давняя история встреч. В апреле этого года Григалашвили стал чемпионом Европы, и в финале тогда он тоже победил Кассе. Тогда грузинскому спортсмену удалось взять реванш у Касе после двух поражений. Ранее Григалашвили проиграл бельгийцу в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Токио и в финале ЧМ-2021 в Будапеште.
Крымский мост после взрыва пока закрыт для автобусов
Движение по автомобильной части Крымского моста после взрыва в минувшую субботу по-прежнему разрешено только для легковых автомобилей. Пассажирские автобусы и грузовики будут направляться из Керчи в аннексированном Крыму в порт «Кавказ» Краснодарского края на пароме. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что железнодорожная ветка работает в штатном режиме.
Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин вечером в воскресенье сообщил, что автомобильное движение запустили по двум уцелевшим полосам моста. С вечера субботы оно велось только по одной полосе в реверсивном режиме.
Государственное агентство ТАСС днем в воскресенье, 9 октября, сообщало, что в порту «Кавказ» скопилось около 200 грузовиков и автобусов в ожидании отправления парома на полуостров.
Также стало известно, что вагоны железнодорожного состава, загоревшиеся в результате взрыва, начали вывозить с транспортного перехода.
- Взрыв на Керченском (Крымском) мосту, который связывает аннексированный Крым с российским Краснодарским краем, произошел утром 8 октября. Движение на мосту полностью остановили.
- В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Погибли 3 человека.
- Фура, как утверждается, ехала из Краснодара. Каким образом взрывчатка попала в автомобиль, как он был взорван - пока не известно. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника пишет, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту. Знал ли водитель о взрывчатке в машине - непонятно, пишет газета.
- Офис президента Украины произошедшее на переправе объяснил конфликтом между ФСБ и Минобороны России.
- США заявили, что им «нечего добавить» по поводу случившегося.
- В некоторых районах Крыма до 23 октября объявлен «желтый» уровень террористической опасности. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста. Этим будет заниматься ФСБ. При этом в России не выдвинули пока никаких версий о произошедшем на мосту. О возбуждении дела по факту происшествия заявили в Следственном комитете. По какой статье, не уточнили, а лишь сообщили, что следователи устанавливают лиц, причастных к случившемуся.
- Крымский мост, построенный после аннексии Крыма, стал одним из ее символов. Движение по мосту открывал лично Владимир Путин. Многочисленные прокремлевские блогеры и общественные деятели выступают с жесткими комментариями в связи со взрывом, призывая власти наносить удары по инфраструктуре и «центрам принятия решений» Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует обращаться к гражданам в связи со взрывом на Крымском мосту. 10 октября, как ожидается, он проведет заседание Совета безопасности, однако повестка дня не известна.
Югоосетинский Минсельхоз прорабатывает вопрос запуска мельничного комплекса
Министерством сельского хозяйства самопровозглашенной республики Южная Осетия по согласованию с правительством прорабатывается механизм запуска комбикормового завода и мельничного комплекса.
«В этих целях с производителем комбикормового завода и мельничного комплекса в РФ достигнута договоренность о направлении специалистов для проведения экспертизы и оценки состояния оборудования. По результатам экспертизы и экономического анализа Министерством сельского хозяйства будут направлены предложения в правительство республики по вводу в эксплуатацию мельничного комплекса», - говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза в телеграмм-канале.
ГУП «Комплекс перерабатывающих производств» с 2018 года перестал функционировать. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители республики, занимающиеся выращиванием зерновых культур, испытывают трудности в реализации полученного урожая в связи с отсутствием на территории республики перерабатывающих производств.
«Имущество, состоящее на балансе ГУПа было частично разрушено в ходе грузинской агрессии, часть имущества списана в следствии износа. К сожалению, следует отметить, что сегодняшнее плачевное состояние ГУПа вызвано, в том числе, недобросовестным и халатным отношением к предприятию за последние годы. На сегодняшний день единственным оставшимся оборудованием, которое возможно восстановить и запустить (после проведения экспертизы и соответствующих процедур), является комбикормовый завод и мельничный комплекс, приобретённые в 2009-2010 гг.», - уточняет ведомство.
Сотрудники Министерства сельского хозяйства и подведомственных учреждений провели субботник на территории ГУП «Комплекс перерабатывающих производств». Внутренняя территория здания, в котором располагаются комбикормовый завод и мельничный комплекс, и прилегающая к нему территория были расчищены от мусора, пишет информагентство «Рес».
Названы соперники Грузии на отборочном этапе Евро-2024
Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Группа А: Грузия, Испания, Шотландия, Норвегия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн
В финальном турнире примут участие 24 сборные.
ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии. Матч открытия примет «Арена Мюнхен» в столице Баварии, финал состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в открытии огня
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в открытии огня. Как заявляют в Баку, вечером 8 октября вооруженные силы Армении открыли огонь со стороны населенных пунктов Варденисского и Горисского районов.
По информации Минобороны Азербайджана, стрельба велась из оружия разного калибра, а целью были азербайджанские силы, дислоцированные в Кельбаджарском районе. По их сообщениям, утром 9 октября армянские военные открыли огонь в направлении Лачинского района. По заявлению Минобороны Азербайджана, приняты адекватные меры.
Со своей стороны, в Ереване заявляют, что вечером 8 октября азербайджанские военные открыли огонь по армянским военным, дислоцированным в южной части армяно-азербайджанской границы. В ведомстве заявили, что стрельба велась из оружия разного калибра, а вооруженные силы Армении открыли ответный огонь.
Баку и Ереван не разглашают информацию о пострадавших и погибших.
Кыргызстан отменил военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»
Министерство обороны Кыргызстана объявило об отмене военных учений войск ОДКБ «Нерушимое братство-2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причину отмены ведомство не назвало.
С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане: «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Далее военнослужащие, включая участников из России и Беларуси, должны были направиться в Кыргызстан, но теперь сообщается, что они вернутся в родные страны.
Одной из причин отмены учений, предположительно, может быть недавний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, когда в ходе перестрелок с обеих сторон погибли несколько сотен человек. Стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. После этого некоторые депутаты кыргызского парламента потребовали отстранить армию Таджикистана от совместных учений.
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. На данный момент в нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Договор предполагает взаимопомощь в разрешении конфликтов, борьбе с последствиями стихийных бедствий и отражении внешних угроз, включая военные. Коллективные миротворческие силы ежегодно проводят совместные учения.
Китай запустил в космос обсерваторию для изучения Солнца
Китай успешно провел запуск космической обсерватории Advanced Space-Based Solar Observatory для наблюдения за Солнцем. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Пуск проведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».
Обсерватория будет находиться на солнечно-синхронной орбите высотой 720 км. По планам, аппарат должен проработать там как минимум четыре года.
Обсерватория оснащена тремя приборами – магнитографом для изучения магнитного поля Солнца, рентгеновским сканером для исследования высокоэнергетического излучения при солнечных вспышках, и коронографам для анализа плазмы, образующейся при вспышках. Оборудование предоставит информацию о том, как магнитное поле Солнца вызывает выбросы корональной массы и другие всплески, которые могут влиять на атмосферу Земли.
По словам китайских ученых, обсерватория впервые в истории сможет заглянуть в среднюю корону, где в ультрафиолетовом спектре зарождаются солнечные ураганы, и получить новые сведения о происхождении выбросов корональной массы.
Стоимость обсерватории составляет 126 миллионов долларов.
МВД Грузии повышает цены на сервисы для автомобилистов
Цены на ряд услуг, оказываемых сервисным агентством МВД Грузии, в ближайшее время вырастут в два-три раза - соответствующий проект правительство вносит в парламент уже в понедельник, пишет агентство «Новости-Грузия».
На данный момент известно, что:
- выдача свидетельства о регистрации транспортного средства будет стоить 100 лари вместо 35 лари;
- выдача одной пары номеров для транспортных средств - 80 лари вместо 35 лари;
- стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров - 80 лари вместо 35 лари.
Как указано в пояснении к законопроекту, корректировка тарифов увеличит доход агентства МВД на 40 миллионов лари, которые необходимы для более эффективной работы сервиса и патрульной полиции.
Турция хочет провести переговоры России с Западом по Украине
Анкара намерена организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. По его данным, план передан США по важным и частным каналам.
Как утверждает Milliyet, первые комментарии из Вашингтона позитивны, но вопрос заключается в том, удастся ли найти представителя из России для предлагаемого диалога. Ранее Турция по открытым каналам выражала поддержку Украине и говорила, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия, пишет издание.
Российский МИД заявил, что не отказывается от посреднических услуг. Их, как у утверждает ведомство, предлагают многие страны.
- Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле в конце марта.
- Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября - после так называемых референдумов в оккупированных регионах - отказался от переговоров с Москвой, пока российским президентом остается Владимир Путин.
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