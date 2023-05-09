Бывший премьер-министр Пакистана арестован по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана, председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан арестован в столице страны Исламабаде, на территории комплекса зданий Высокого суда. Он прибыл туда 9 мая для участия в слушаниях по обвинению в коррупции. Об этом сообщила Пуштунская служба Радио Свобода — Радио Машаал.

Генеральный инспектор полиции Акбар Насир сообщил, что Хан был арестован по делу о получении многомиллионных, в долларах, взяток от строительной компании. Сообщается, что бывший глава правительства до этого отказался от добровольной явки, чем и был вызван его арест, передаёт Dawn.com.

В социальных сетях размещены видеозаписи, на которых видно как Хана выводят из Высокого суда пакистанские рейнджеры. Пресс-секретарь «Движения за справедливость» заявил, что бывшего премьер-министра при задержании ударили в голову и в раненую при покушении в 2022 году ногу.

Заместитель председателя партии Хана, бывший министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши призвал сторонников вместе с семьями выходить на улицы для протестов. Хан и его сторонники отрицают обвинения в коррупции и называют их политически мотивированными. После смещения с поста в апреле 2022 года против бывшего главы правительства завели больше 50 уголовных дел, в том числе — о коррупции и терроризме.