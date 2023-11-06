Экс-президент Чехии назвал дружбу с Путиным своей главной ошибкой

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что считает дружеское отношение к президенту России Владимиру Путину самой большой ошибкой в собственной политической карьере. Об этом политик рассказал в интервью чешскому телеканалу Nova, на это обратил внимание канал Настоящее время.



«Я полностью ошибался в отношении Владимира Путина, потому что только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину», – заявил 79-летний политик в ответ на вопрос о своей самой большой неудаче во время президентства. Он находился в этой должности с 2013 по март 2023 года.

Земан - первый чешский президент, избранный на всенародных выборах. Его называли другом Владимира Путина. В мае 2015 года, после аннексии Крыма, он, в отличие от остальных западных лидеров, приехал в Москву на парад Победы.

В октябре 2017 года политик заявил, что Киев мог бы получить от Москвы финансовую компенсацию за Крым и закрыть этот вопрос. Через два года он повторил свою мысль, отметив, что считает, что ни одно правительство в Москве не согласится вернуть Крым России. (Внешнюю политику в Чехии определяет кабинет министров, высказывания президента, по сути, являются его частным мнением).

Перед вторжением 22 года Земан высмеивал данные американской разведки о подготовке Кремля к большой войне. После начала боевых действий он признал ошибку и осудил агрессию. Бывший президент предложил ввести жесткие санкции против Москвы.

В интервью Nova Земан сказал, что российское вторжение нанесло ущерб не только Украине, но и самой России. «Люди этого не осознают, Путин, по сути, тот, кто навредил своей собственной стране», - сказал он.