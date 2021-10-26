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Бывший саудовский разведчик обвинил крон-принца в подготовке убийства
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, возможно, намеревался убить ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, доставленного из России. Такое предположение высказал высокопоставленный саудовский разведчик американскому каналу Си-би-эс.
Саад аль-Джабри был ключевой фигурой саудовской разведки. Он дал интервью программе "60 минут" на канале Си-би-эс, в котором заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сын короля Салмана и фактический правитель Саудовской Аравии, - "психопат, убийца, обладающий неограниченными ресурсами на Ближнем Востоке. По словам Джабри, "принц представляет угрозу для собственного народа, для американцев и для всей планеты".
Как пишет "Би-би-си", пару лет назад Джабри бежал в Канаду. В прошлом году он подал в федеральный суд США гражданский иск против Мухаммеда ибн Салмана, обвинив его в попытке покушения на свою жизнь. Ибн Салман тогда отверг все обвинения, как отвергал и обвинения в причастности к убийству журналиста-диссидента Джамала Хашогги.
Несколько саудовских органов занимаются расследованием обвинений в адрес Джабри в коррупции, а канадский судья распорядился заморозить его активы "в связи с явными свидетельствами мошенничества".
В марте 2020 года власти Саудовской Аравии задержали сына Джабри, Омара и его дочь Сару. Правозащитники расценили эти действия как попытку вынудить его вернуться в Саудовскую Аравию. В конце прошлого года посе подачи бывшим разведчиком иска против наследного принца, саудовский суд приговорил его сына и дочь к девяти и шести с половиной годам тюрьмы, обвинив в отмывании денег и "попытке покинуть страну". Апелляционный суд в ходе тайного заседания, на котором обвиняемые не присутствовали, оставил приговор в силе.
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Другие новости дня
Молдова впервые подписала контракт на закупку газа не с «Газпромом»
Молдавская госкомпания Energocom на фоне отсутствия договоренностей с российским "Газпромом" подписала контракт на поставку в Молдову одного миллиона кубометров газа с польской госкомпанией PGNiG. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.
Это первая в истории страны закупка газа из альтернативных "Газпрому" источников. По какой цене Кишинев договорился покупать газ, не уточняется, пишет Настоящее время.
"Пробная закупка проводится, чтобы протестировать возможность импорта газа из альтернативных источников и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа", – говорится в сообщении правительства Молдовы.
Как сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, переговоры представителей Молдовы с "Газпромом" продолжаются. Они рассчитывают заключить с российской компанией договор на долгосрочные поставки. По словам министра, в Energocom поступили предложения о поставках газа из семи компаний.
Контракт на поставки газа между Россией и Молдовой был заключен еще в середине 2000-х и с тех пор неоднократно продлевался. Он истекает в ноябре. Недавние переговоры между Россией и Молдовой по поставкам газа закончились безрезультатно. Москва предложила скидку размером 25% при условии оплаты долга за газ в размере 709 миллионов долларов. Кишинев не согласен на такие условия. "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг.
22 октября в Молдове на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. "Молдовагаз" обращался к населению и агентам с просьбой экономить газ для смягчения последствий кризиса.
Сейчас цена российского газа для Молдовы составляет 790 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в прошлом году страна платила за аналогичный объем около 150 долларов.
Советник Байдена: газ может стать политическим инструментом для РФ
Россия близка к использованию природного газа как политического инструмента, если она в самом деле обладает возможностью увеличить его экспорт в Европу, но отказывается это сделать, предупредил в понедельник советник президента США по вопросам глобальной энергетической безопасности Эмос Хоштейн.
"Мы приближаемся к этой точке, если у России действительно есть газ для поставок, но она начнет поставки только при условии выполнения совершенно не имеющих отношения к этому требований", - заявил Эмос Хоштейн. По его словам, резкий взлет цен природного газа в Европе был вызван не только специфическими для Европы условиями, но и резким ростом спроса на природный газ в Китае, где резко упала выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях из-за засухи. В данной ситуации единственным поставщиком, который может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность Европы, является Россия, и она должна быстро увеличить поставки газа через существующие газопроводы, настаивает советник президента США.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия готова увеличить поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-2". Однако эксплуатация газопровода может начаться только после его сертификации специализированными структурами Евросоюза. Этот процесс может занять около полугода. Европа не должна отказаться в ситуации когда ей придется отменить ограничения, пренебречь законными процедурами ради разрешения кризиса, который разрешим другими способами, заявил Эмос Хоштейн.
Цена природного газа в Европе возросла за год в шесть раз. Главной причиной, по словам международных экспертов, является резкий рост потребления газа в Китае, куда сейчас направляются большие объемы сжиженного газа, экспортируемого из США. Россия является самым большим поставщиком природного газа в Европу. На нее приходится около 35 процентов потребляемого на континенте природного газа.
Президент Турции отменил решение о высылке послов 10 стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения выслать из страны послов десяти западных государств. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре, подчеркнув, что послы "пошли на попятный" и "впредь будут осторожными в заявлениях".
Ранее в тот же день посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США распространили в твиттре заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.
23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган дал распоряжение министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных государств после того, как они выступили с призывом освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого правозащитника и филантропа Османа Кавалу.
Турция – член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с её собственной территории. "Эти послы не имеют права осмелиться прийти и начать нам приказывать, что делать! Да кто вы вообще такие? " – сказал он, выступая на митинге сторонников своей Партии справедливости и развития.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались пять пациентов
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 683 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 202 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались четыре пациента: три женщины - 80, 73 и 74 лет, а также мужчина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 90 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1941 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26 313 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Жителя Петербурга, воевавшего за «ДНР», приговорили к 22 годам колонии
Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из «радикальных взглядов» и «неприязни к сотрудникам правоохранительных органов». По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.
В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.
СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей его жертвами стали свыше тринадцати тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения отрицают.
На акции у здания тюрьмы в Рустави требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже»
У здания тюрьмы №12 в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня вечером началась акция протеста – несколько десятков человек требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже».
Все участники акции прибыли прямо к тюрьме на автобусе из Кутаиси. При этом они утверждают, что акция была спонтанной и все они, или члены их семей, являются «жертвами режима Саакашвили», передает агентство «Новости-Грузия».
У участников акции нет с собой плакатов, на месте установлен только микрофон. Прибывшие неохотно отвечали и на вопросы журналистов оппозиционных СМИ, ограничиваясь, в основном, нецензурной бранью в адрес экс-президента. Многие скрывали лица от телекамер.
Один из участников акции, пожилой мужчина, заявил в микрофон, что предлагает экс-президенту «выйти и попросить прощения у народа за все совершенные им преступления». По его словам, «грузинский народ мудрый, и, скорее всего, простит Саакашвили».
Высказывания других участников акции также не отличались последовательностью:
- «Я хочу призвать кутаисцев проголосовать [на выборах мэра] за порядочных людей. Когда власть была в их руках, страна развалилась, рождаемость упала … и еще у них претензии на что-то? Мое требование – пусть они угомонятся».
- «Пусть этого сатану выпустят из тюрьмы и мы спросим с него, пусть его пустят к нам, мы с ним разберемся… Те, кто его поддерживают, даже если это будет мой родственник, я его в дом не впущу, потому что они неправильно воспитаны. Нам все это надоело. Люди должны быть благодарны Бидзине».
- «Наше главное требование, чтобы этих грязных людей [сторонников Саакашвили] выгнали из страны, этого Гварамия, других сектантов… Рядом с Саакашвили должны сидеть Бокерия, Мелия … Они хотят, чтобы в Грузии были «голубые», а нас это не устраивает».
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия в эфире своей передачи «Главные акценты» предположил, что для участия в акции возле тюрьмы власти доставили из Кутаиси участников «метадоновой программы», то есть людей с наркотической зависимостью.
В Набережных Челнах в пятиэтажном доме произошел взрыв
Четверо человек пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних 17 и 11 лет, состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несколько человек находятся под завалами, сообщает МЧС России по Татарстану.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования в квартире на четвертом или пятом этаже. Разрушены шесть квартир на двух последних этажа, разлетевшиеся осколки также повредили соседние строения и припаркованные рядом машины. Жильцов пострадавшего дома расселяют.
Следственный комитет возбудил дело об об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«Нам пришлось продать дочь»: массовый голод в Афганистане
Миллионы афганцев будут голодать, если не принять срочные меры, – предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По ее данным, около 22,8 млн человек (это половина населения Афганистана) уже сталкивается с острой нехваткой продуктов, 3,2 млн из них – это дети.
Корреспонденты BBC нашли многодетную семью в пригороде Герата, которая продала свою новорожденную дочь, чтобы прокормить других детей.
«У нас в доме нет ни муки, ни масло. Мы были вынуждены это сделать», – рассказал отец семейства.
Девочку продали за 500 долларов, сообщает BBC. На эти деньги семья сможет прожить несколько месяцев. Когда новорожденная научится ходить, ее отдадут покупателю. Он обещал женить ее на своем сыне. Но гарантий, что это правда, нет.
По словам корреспондентов BBC, это не единственная семья в Афганистане, которая пошла на такие меры. «В стране один самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. – Дело близится к катастрофе».
В августе после вывода иностранных войск из Афганистана власть захватило радикальное исламистское движение «Талибан» (объявлено в России террористическим и запрещено). Его правление до сих пор официально не признала ни одна из стран мира.
Это лишило жителей Афганистана помощи, которая раньше поступала от стран Европы, а также из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Доля иностранных вливаний достигала 40% ВВП.
В стране усугубился продовольственный и лекарственный кризис. Стоимость продуктов резко возросла. Кроме того уже второй раз за четыре года в Афганистане наступила сильнейшая засуха. В результате, по информации ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь 5% афганских семей.
В сентября на конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев. Треть этих денег должна пойти на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но ВПП сообщает, что пока что получила лишь часть выделенных денег, и это «капля в море».
Актриса Наталья Орейро получила российское гражданство
Актриса Наталья Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел», и ее девятилетний сын Мерлин получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Документы на российский паспорт Орейро подала в 2020 году. По ее словам, предложение поступило от российских дипломатов: «Я так много путешествую и меня столько всего связывает с Россией, что меня спросили, хотела ли бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это большая честь».
Жить в России Орейро не планирует. У нее есть дом в Аргентине, там же учится ее сын. Подачу документов на гражданство она назвала знаком благодарности российским поклонникам.
41-летняя Наталья Орейро также является гражданкой Уругвая и Испании. Кроме того, она посол доброй воли ЮНЕСКО в Рио-де-ла-Плата (испанском вице-королевстве в Южной Америке, объединяющем территории Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии).
- Среди зарубежных знаменитостей с российским паспортом – французский актер Жерар Депардье, его американский коллега Стивен Сигал, сербский актер Милош Бикович.
Джонсон и Путин провели телефонный разговор перед саммитом по климату
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор. В последние годы, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, в отношениях между двумя странами сохраняются значительные сложности, заявил заявил журналистам после разговора Борис Джонсон. Как пишет Би-би-си, он ясно дал понять, что нынешние отношения между Великобританией и Россией не такие, какими он хотел бы их видеть. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины.
Лидеры двух стран провели переговоры в преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита. Путин выразил сожаление, что не сможет приехать на саммит из-за ситуации с коронавирусом в России.
Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выразил надежду на то, что российские власти ускорят эту работу, чтобы добиться намеченной цели уже к 2050 году.
Международная конференция ООН по изменению климата откроется на следующей неделе в Глазго. Решения, которые на ней будут приняты, считаются критически важными для контроля над глобальным потеплением.
Почти 200 стран должны представить свои планы по сокращению выбросов в атмосферу, и принятые решения могут значительно изменить то, как мы будем жить в ближайшие десятилетия, отмечается в публикации Би-би-си.
По словам премьера Бориса Джонсона, Британия и Россия как члены Совета безопасности и крупные экономические державы ответственны за то, чтобы совместно решать наиболее актуальные проблемы, в частности, изменения климата.
Лидеры двух стран обсудили также ядерную сделку с Ираном и ситуацию в Афганистане. Борис Джонсон подчеркнул, что международное признание «Талибана» (организация запрещена в России) должно быть основано на выполнении им своих обязательств, в том числе в сфере прав человека.
О состоявшемся разговоре сообщило также агентство ТАСС со ссылкой на британские источники.
В Кутаиси молодые люди провели акцию протеста с чемоданами
«Город, сидящий на чемоданах» - акцию-перформанс под таким девизом провела сегодня группа оппозиционно настроенных молодых людей перед зданием мэрии в Кутаиси. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари».
Гражданские активисты принесли с собой чемоданы и пожаловались на тяжелый социальный фон во втором по величине городе Грузии. Они заявляют, что молодежь массово покидает город, так как в Кутаиси нет перспективы получить работу.
На акции устроили фотовыставку 12 проектов, которые власти обещали осуществить в городе, однако, так и не сделали этого. А молодые поэты в знак протеста на акции сожгли свои стихи.
Германия и Польша укрепляют границы на фоне миграционного кризиса
Польша увеличит количество солдат на границе с Беларусью до 10 тысяч, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Европейский Союз считает, что в сложившемся кризисе виноват Александр Лукашенко, который таким образом мстит за введенные против него санкции, сообщает RFE/RL.
Мигранты – в основном это выходцы из Ирана, Сирии, Йемена и Ирана – прибывают в Польшу через Беларусь. Варшава объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне.
Ранее Германия отправила сотни полицейских на польскую границу, чтобы помочь соседям справиться с наплывом беженцев. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил газете Bild am Sonntag, что случае необходимости страна усилит поддержку.
В ночь с субботы на воскресенье немецкая полиция задержала вооруженных членов ультраправой группировки «Третий путь» (Der III. Weg). Они намеревались помещать мигрантам, проникшим в страну через Польщу, попасть на территорию Германии.
- Представители ЕС обвиняют Александра Лукашенко в «контрабанде» мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавления инакомыслия после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.
- Польша предложила построить стену на своей границе с Беларусью стоимостью 410 миллионов долларов, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Аналогичные меры готова предпринять Латвия, которая также переживает миграционный кризис.
- В этом году в Германию из Польши и Беларуси прибыли 6162 беженцев без документов. Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через Беларусь и Польшу, начнется в начале ноября. Если ранее на этой неделе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер говорил, что у страны нет никаких намерений закрывать границу с Польшей, то в воскресенье не исключил, что контроль на границе будет возобновлен.
Власти Северной Осетии заявили об участившихся суицидах
Правительство Северной Осетии обеспокоено участившимися случаями самоубийства в республике. Согласно информации "Крылья ТВ", только за прошедшую неделю было зафиксировано пять состоявшихся самоубийств и две неудачные попытки. Об этом доложил на аппаратном совещании вице-премьер Ирбек Томаев.
Ранее в Чеченской республике министр информации и печати Ахмед Дудаев обратился к родителям с просьбой проконтролировать детей из-за участившихся случаев самоубийств среди молодых людей в различных регионах России.
В 2016 году (это последние открытые данные ВОЗ такого рода) Россия входила в первую тройку государств с самыми высокими общими показателями самоубийств на душу населения – 26,5 на 100 тысяч человек. По числу мужских суицидов Россия являлась мировым лидером – 48,3 самоубийств каждый год на каждые 100 тысяч мужчин.
Владимир Путин поручил закрыть на ночь рестораны и клубы
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов запретить работу ресторанов и развлекательных заведений по ночам (с 23.00 до 6 утра). Кроме того, губернаторам рекомендовано ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от COVID-19, и перевести их на удалённую работу сроком на один месяц. Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 20 октября опубликован на сайте Кремля.
Главам регионов также рекомендовано запретить проведение развлекательных мероприятий и ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установят правительство России и местные власти.
Президент России также поручил губернаторам и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты, "кратно увеличить" охват тестирования на коронавирус и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Первый доклад по этим мерам должен быть представлен президенту до 30 ноября, далее - ежемесячно.
Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны. Об этом 20 октября его попросило правительство. Причиной стала четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В России за последние сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли на утро 25 октября 1069 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.
Caucasus Times обвинили в отсутствии маркировки «СМИ-иноагента»
Роскомнадзор составил протоколы в отношении чешского информационного агентства MEDIUM-ORIENT – учредителя интернет-издания Caucasus Times, обвинив его в нарушении законодательства о "СМИ – иностранных агентах". Об этом Радио Свобода сообщил главный редактор издания Ислам Текушев.
Как говорится в уведомлении о составлении протоколов (текст имеется в распоряжении Радио Свобода), они составлены из-за публикации на сайте сообщений и материалов без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф размером до 500 тысяч рублей на юридическое лицо.
Агентство MEDIUM-ORIENT было внесено в список средств массовой информации, "выполняющих функции иностранного агента", в декабре прошлого года, став одним из первых СМИ – если не считать "Голос Америки", Радио Свобода и его проекты, внесённые в список первыми, – в этом реестре. К 15 октября в перечне числятся уже более 80 СМИ (в том числе столь известные, как "Медуза", "Дождь" и "Медиазона") и физических лиц.
- Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за отсутствие маркировки. В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей.
- Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. Корпорация считает предписанную российскими властями маркировку недопустимым вмешательством в редакционную политику. ООО "РСЕ/РС" обжалует все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным и Московским городским судами. В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.
- Президент РСЕ/РС Джейми Флай подтвердил решимость медиаорганизации, несмотря ни на что, оставаться в России: "Мы отвергаем любые попытки цензурировать нашу работу и заставить замолчать наших журналистов. Мы продолжим служить своей российской аудитории".
Госсовет Татарстана не поддержал переименование должности президента
Госсовет – региональный парламент – Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах федерации", внесённый ранее влиятельными депутатом Госдумы и сенатором. Об этом сообщает Идель.Реалии.
Законопроект, который опирается на недавно принятые поправки к Конституции России, обязывает руководителей регионов страны именоваться главами. Сейчас главами, как правило, именуются руководители республик, а первые лица областей называются губернаторами. Есть и исключения – одно из них Татарстан. Это единственный субъект федерации, руководитель которого по-прежнему именуется президентом.
Как сообщил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отдельные положения законопроекта, который внесли Павел Крашенинников и Андрей Клишас, "противоречат Конституции РФ" как демократического государства. Среди таких положений он упомянул и требование об унификации высших должностей в регионе. Решение не поддерживать законопроект было принято единогласно 82 депутатами.
Татарстан в начале 1990-х годов провозгласил себя суверенной республикой, объединяющейся с Российской Федерацией на договорной основе. Впоследствии Татарстан лишился части полномочий, а его отношения с федеральным центром во многом стали похожими на отношения других субъектов федерации. Однако ряд атрибутов суверенитета остался, среди них и должность президента.
Отказ парламента Татарстана одобрить законопроект вряд ли способен помешать его принятию, поскольку субъекты федерации не имеют права вето.
Как правило, вносимые Клишасом и Крашенинниковым законопроекты имеют одобрение Кремля, что означает, что их принятие практически гарантировано.
Павел Крашенинников ранее уточнил, что документ не предусматривает изменений названия должностей мэра Москвы и губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя. Про Татарстан он не упоминал.
В Украине задержали представителей воров в законе из сухумо-кутаисского клана
На прошедших выходных в ходе спецоперации Службы безопасности Украины, спецподразделений и полиции в Сумской области нейтрализована криминальная группировка, которая координировалась ворами в законе из так называемого сухумо-кутаисского клана. В общей сложности задержаны около 50 человек, сообщается на сайте СБУ.
Участники группировки пытались «распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины», для чего создали разветвленную сеть своих «ячеек».
Обыски и задержания проводились как по области, так и в местах заключения. В ходе обысков правоохранители обнаружили отмычки, средства связи, компьютерную технику, банковские карты и «долговые» расписки.
Двое задержаны и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Трое организаторов группировки подозреваются в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Украины «Вымогательство», «Установление или распространение преступного воздействия» и «Мошенничество». В отношении других продолжаются следственно-оперативные действия. Большинство участников преступной группы находятся в местах заключения, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- Ранее сообщалось, что между главой абхазского преступного клана Мерабом Джангвеладзе и лидером преступного мира России Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой, обострилась борьба за негласный титул обладателя наивысшего положения в преступной иерархии.
Бжания надеется на пятикратное увеличение числа российских туристов в Абхазии
В течение прошлого летнего сезона Абхазию посетили около 1,5 млн туристов из России, но этот показатель можно увеличить в несколько раз. Об этом в эфире российского Первого канала заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
«Я думаю, что трёх-, пятикратное увеличение в ближайшие 10–15 лет – это то, что может быть реализовано. Это соответствует чаяниям наших народов», – сказал Бжания.
Он сообщил, что для этого планируется упростить пропускной режим на де-факто границе, а также восстановить воздушное и морское сообщение Абхазии с Россией. По его словам, в 2024 году должно быть возобновлено авиасообщение с рядом российских городов.
Также Бжания считает, что необходимо восстановить движение круизных судов в Абхазию, как это было в советское время.
Абхазский лидер отметил, что интерес граждан России к курортам республики растёт. Многие абхазские гостиницы уже забронированы на новогодние праздники, пишет портал REGNUM.
- Как сообщалось ранее, Аслан Бжания отправился с очередным рабочим визитом в Москву. Он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Митрополит Тихон о Путине: это наша проблема, человек не бессмертен
Один из самых влиятельных людей в РПЦ - митрополит Тихон (Шевкунов), которого в СМИ называли духовником президента России Владимира Путина, заявил, что Путин достиг такого авторитета, прежде всего на международной арене, что найти ему преемника будет непросто.
"Многие смотрят и говорят: «А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?» Но это и наша проблема, человек не бессмертен" - сказал Тихон в интервью изданию Daily Storm.
По словам митрополита, единственное, что может строить русский народ в государственном строительстве - это монархия. "Единовластие, оно естественно для нашей страны", - подчеркнул Тихон. При этом он сказал, что сам Путин "иронично" относится к тому, что его иногда сравнивают с царём, но серьёзно воспринимает взятый им на себя "крест правителя".
В этом контексте Тихон процитировал монолог Бориса Годунова из трагедии Александра Пушкина, в том числе такие строки:
«…Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу —
Монахиню смиренную... всё я!»
Митрополит назвал Путина "человеком совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого - "спасать Россию". "Россия была спасена, но еще же задача сохранить, знаете же, у нас на крестике написано «спаси и сохрани». Это все лежит на этих плечах… " - рассуждает Шевкунов о Путине, с которым, по его словам, он иногда встречается даже в 3 часа ночи из-за загруженности президента.
Российскую интеллигенцию деятель РПЦ обвинил в пособничестве разрушительным тенденциям, а общество - в подростковом инфантилизме и неготовности к "созидательному диалогу" с государством. "Это бесконечные сплетники, клеветники, завистники и разрушители, вот это болото страшное" - сказал Шевкунов о людях, которых он назвал "чернью".
- Принятые недавно с согласия самого Путина, правящего страной с конца 1999 года, поправки к конституции предоставляют ему возможность теоретически оставаться президентом до 2036 года. Сам Путин, которому сейчас 69 лет, говорит, что ещё не знает, будет ли баллотироваться на новый срок. В прессе периодически обсуждаются вопросы о "преемниках" президента, однако многие лица из окружения Путина заявляют о его незаменимости. В частности, глава Госдумы Вячеслав Володин заявил буквально: "Нет Путина - нет России".
Сторонники «Грузинской мечты» соберутся в центре Тбилиси 27 октября
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что 27 октября, в 17:00 на площади Свободы в Тбилиси состоится итоговое предвыборное собрание сторонников партии.
По словам Кобахидзе, 27 октября десятки тысяч граждан соберутся, чтобы ещё раз «показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло».
«2 октября нам объявили доверие 47% избирателей, практически каждый второй избиратель, что дает нам новый импульс и ответственность заботиться о благополучии нашей страны и народа в ближайшие три года.
30 октября эту победу нужно довести до конца. Все, кто ценит будущее нашей страны, мир, стабильность и развитие, ждем вас на площади Свободы в среду, 27 октября в 17:00», – заявил Ираклий Кобахидзе.
- 14 октября на площади Свободы прошел митинг сторонников оппозиции – они требовали освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили.
- Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (т.н. самоуправляющиеся города – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах. По информации Центральной избирательной комиссии, граждане изберут 20 мэров и 42 мажоритарных члена сакребуло.
Путин поздравил Мирзиёева с победой до оглашения итогов выборов
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах и переизбранием на должность президента Узбекистана ещё до официального оглашения предварительных итогов голосования.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля. В нём победа Мирзиёева названа убедительной. "Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса", – пишет Путин.
С победой президента Узбекистана поздравил и Александр Лукашенко
При этом никаких данных о результатах состоявшихся в воскресенье выборов к моменту публикации поздравлений опубликовано не было. Появившиеся в интернете сообщения о получении президентом 90 процентов голосов в избиркоме Узбекистана назвали "статистикой, далёкой от истины".
Мирзиёев при этом считался главным фаворитом выборов. Независимые наблюдатели и оппозиция указывают на то, что у него не было сильных конкурентов. Наблюдатели ОБСЕ в своём предварительном заключении по итогам кампании заявили, что на выборах "не было настоящей конкуренции".
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана были объявлены в понедельник после обеда. Согласно данным ЦИК, при явке более 80 процентов избирателей Мирзиёев получил 80,1 процент голосов и был переизбран.
Процент полученных президентом голосов меньше, чем на выборах 2016 года, когда он набрал, по официальным данным, более 88 процентов.
64-летний Мирзиёев позиционирует себя как реформатор. По сравнению с его предшественником на посту президента Исламом Каримовым, он проводит более прагматичную и открытую политику. В частности, страна открылась для иностранных инвестиций, несколько ослаб полицейский и административный надзор, был освобождён ряд политзаключённых.
При этом все рычаги власти в стране по-прежнему сосредоточены в руках президента и его окружения, а реальная политическая конкуренция и свобода СМИ отсутствуют.
- Президента США Джо Байдена Путин поздравил с победой на выборах в прошлом году только в середине декабря, спустя полтора месяца после голосования.
- В 2004 году Путин дважды поздравлял с победой на выборах президента Украины Виктора Януковича, причём в конце концов итоги голосования были признаны недействительными, а в повторном голосовании Янукович проиграл.
Адвокаты Саакашвили заявляют, что экс-президенту нужен реаниматолог
Адвокаты голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили заявляют, что ему необходима помощь реаниматолога.
Адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что один из жизненных показателей в анализах экс-президента упал до критического уровня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи», – сказал Садзаглишвили.
Михаил Саакашвили уже 25-й день голодает в руставской тюрьме. Министерство юстиции, в подчинение которого входит пенитенциарная служба, согласны на госпитализацию экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси. Власти настаивают, что тюремная больница подходит для голодающих заключенных. Между тем сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты заявляют, что его следует перевести в многопрофильную гражданскую клинику.
Сегодня адвокат вновь заявил о том, что в тюремной больнице нет необходимой для лечения Саакашвили инфраструктуры.
«Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжиться в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. После этого мы увидели оценку Народного защитника, представители которого проверили 18-е учреждение и сделали заключение, которое не отрицает и Минюст, что в 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию», – отметил Садзаглишвили.
Другой адвокат Саакашвили, Бека Басилая считает, что Минюст не исполняет заключение консилиума.
«В соответствии с заключением Минюста, Народный защитник дал рекомендацию, что Саакашвили не должны переводить в тюремную больницу … Это значит одно – государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его безопасностью», – заявил Басилая журналистам.
Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что в заключении консилиума не упоминается гражданская клиника. Он подчеркнул, что если Саакашвили и будет госпитализирован, то только в тюремную больницу.
Отвечая на вопрос вопрос журналиста, соответствует ли тюремная больница стандартам многофункциональной клиники, Рати Брегадзе сказал:
«Вчера мы были в 18-м лечебном учреждении пенитенциарной службы и, как нам сказали врачи, учреждение готово к приему пациента. Если возникнет необходимость в госпитализации заключенного Саакашвили, его переведут в это лечебное учреждение».
- Экс-президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».
- Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает с первого дня пребывания в тюрьме. В одном из своих писем он сообщил, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием назначенных врачами лекарств.
Глава Минздрава Грузии пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, она заявила о праве человека индивидуально принимать решение относительно «любой медицинской манипуляции».
23 марта текущего года Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.
1 июня стало известно, что у Тикарадзе выявили коронавирус. Она переболела COVID-19 в легкой форме.
В августе министр заявила, что не забыла о необходимости вакцинироваться второй дозой вакцины и пообещала сообщить журналистам о второй прививке.
При этом вакцинация препаратом AstraZeneca в Грузии будет приостановлена с 1 ноября текущего года – по причине низкого спроса на препарат.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала введение двух доз вакцины AstraZeneca с интервалом от четырех до двенадцати недель.
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 137
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 137.
По информации заместителя директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра Зарины Туаевой, за сутки в «красной зоне» больницы скончались женщины в возрасте 56 и 78 лет.
За сутки в медцентр госпитализировали восемь человек с диагнозом «коронавирус», семеро находятся в палате интенсивной терапии. На амбулаторном лечении находятся 927 человек.
Из проведенных за сутки 280 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 78 новых случаев заражения.
Ранее югоосетинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений. В частности, прекращен учебный процесс, запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
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