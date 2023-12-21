Бывший российский министр Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии 

Районный суд в Москве приговорил бывшего министра Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в хищении в составе организованного преступного сообщества. В правительстве чиновник отвечал за прозрачную работу государственных сервисов – «открытое правительство».

Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в 2019 году при попытке выехать из России через терминал для бизнес-авиации московского аэропорта Внукова. Он к тому моменту жил в Италии и прилетел в Россию на день рождения. Следствие обвинило его в хищениях средств у энергетических компаний.

До работе в правительстве в 2012–2018 годах министр занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях и был членом правления энергетического гиганта РАО «ЕЭС России». Он входил в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes, издание оценивало его состояние до ареста в 600 миллионов долларов.

Абызов вину отрицает. Обвинительное заключение он назвал «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса». В последнем слове он процитировал поэму Евгения Евтушенко «Под кожей статуи Свободы», передает РБК.