Бывший шеф-редактор «Sputnik Литва» Касем сдался спецслужбам Латвии

Бывший сотрудник пророссийского СМИ «Sputnik Литва» Марат Касем сдался спецслужбам Латвии и не собирается возвращаться в Россию. В интервью с российским журналистом Ильей Азаром для «Новой газеты Европа» Касем рассказал, что после начала войны против Украины «прозрел» и с Россией больше ничего общего иметь не хочет.

Касем – гражданин Латвии. Он приехал в Ригу в конце 2022 года по семейным обстоятельствам. 3 января его задержала Служба безопасности Латвии – Касема заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В январе 2023 года его арестовали, после чего он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме.

МИД России тогда назвал это нарушением прав и свобод человека, а сотрудники прокремлевских медиа Дмитрий Киселев и Мария Бутина выходили на пикет к латвийскому посольству с плакатами «Марат, мы с тобой» и «Руки прочь от российских журналистов».

В конце апреля Касема отпустили под подписку о невыезде. Летом прошлого года представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Касем покинул Латвию.

«Постепенно возмущение утихло, а летом выяснилось, что Касем уже на свободе – выплатил 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ и был таков. Латвийские СМИ по инерции написали, что он уехал в Москву, но быстро выяснилось, что обратно латвийский гражданин не собирается», – написал Азар в телеграме.

Как рассказал в интервью сам Касем, в Латвию он «приехал не с пустыми руками, а с подарками для латвийских спецслужб, на милость которых и ехал осознанно сдаваться», отметил Азар.

В интервью с Азаром, Касем также назвал геноцидом украинского народа убийства мирных граждан в Буче в начале 2022 года, а также назвал высокой вероятность нападения России на страны Балтии.