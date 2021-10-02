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Бывший владелец Черкизовского рынка попросил политического убежища в Черногории
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов запросил политического убежища в Черногории. Об этом сообщает местная газета Vijesti со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Это может поставить под вопрос его экстрадицию, отмечает издание. Предприниматель был задержан в Подгорице 1 октября по запросу Москвы и в субботу арестован. В России он обвиняется в организации заказных убийств, ему грозит пожизненное заключение.
Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан «Прага» на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал отель «Мардан Палас» в Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.
СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на Черкизовском рынке и в офисах Исмаилова.
Это случилось после того, как премьер-министр России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что на одном из рынков скопились контрабандные товары больше чем на 2 миллиарда долларов. «Борьба [с контрабандой] вроде бы ведется, а результатов чего-то мало, заявил тогда премьер-министр. - Результатом борьбы должны быть посадки в тюрьму. Где посадки?»
Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.
В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году - заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорен его брат Рафик. Исполнитель преступления пошел на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
Другие новости дня
«Когда начинаем праздновать» – Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты». ВИДЕО
Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты» в день муниципальных выборов. Оппозиционный политик заверил их, что примет участие в праздничном мероприятии, к которому с самого утра готовится правящая команда.
Джапаридзе с гитарой пришел к центральному офису ГМ, где в течение всего дня продолжался монтаж большой концертной сцены – судя по всему, чтобы начать отмечать победу партии власти сразу после закрытия избирательных участков и объявления результатов экзит-полов.
У собравшихся возле офиса сторонников и членов ГМ лидер «Гирчи» решил выяснить, в котором часу начнется праздник и когда ему приходить на «саундчек», то есть проверку звука, которую обычно проводят перед концертом. Вопросы оппозиционера многих ввели в замешательство.
В конце концов, лидеру оппозиции ответил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Он сообщил, что праздник начнется в восемь часов. В ответ Джапаридзе заявил, что «придет на саундчек в семь», сообщает «Новости-Грузия».
- Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления одерживает правящая партия, а не оппозиция. «У нас достаточно высокая активность. Данные, которые есть у нас, свидетельствуют о том, что уже в восьмой по счету раз «Грузинская мечта» одержит убедительную победу», - сказал на брифинге в офисе партии Шалва Папуашвили.
Ираклий Гарибашвили: «Национальное движение» хотело референдума и получило его
«Согласно имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают во всех муниципалитетах, но требуется голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу, и политическая сила, построенная на ненависти и лжи, получила решающее поражение», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Общественный вещатель.
Как отметил премьер-министр, этот день определит развитие столицы и регионов на ближайшие четыре года.
«Хочу вам сказать, что «Национальное движение» - главная деструктивная сила и главный источник дестабилизации нашей страны - сегодня полностью деморализовано и рухнуло. По имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом выигрывают во всех муниципалитетах, но нужен голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу и нанести решающее поражение политической силе, построенной на ненависти и лжи.
Друзья, это необходимое условие для окончательного установления политического спокойствия и стабильности в нашей стране, чтобы успокоить наш народ. Это также необходимое условие для необратимого экономического развития нашей страны, для решения социальных проблем нашего населения и в общем для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны», - сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр призвал граждан зафиксировать свой выбор и внести свой вклад в развитие государства.
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
Муниципальные выборы в Грузии: в 17:00 явка составила 41,35%
На выборах в органы местного самоуправления в Грузии по состоянию на 17:00 проголосовали 1 446 218 избирателей. Таким образом явка составила 41,35%.
В 2020 году на парламентских выборах явка к 17:00 составляла 45,77%. В 2017-м – на предыдущих выборах в органы местного самоуправления – 36,71%. А на парламентских выборах 2016 года – 42.04%.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Активист Лейбористской партии ранен на 52-м избирательном участке в Марнеули
Активист Лейбористской партии Грузии был ранен на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Сообщается, что ранение ему было нанесено холодным оружием.
В пресс-службе Лейбористской партии подтвердили грузинской службе Радио Свобода факт ранения активиста партии Эйваза Мамедова. Лейбористская партия обвиняет в произошедшем активиста «Грузинской мечты».
Пострадавшего доставили в одну из клиник Марнеули. По словам родственников Эйваза Мамедова, ранение серьезное, сейчас он проходит лечение в клинике.
На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента. На месте мобилизована полиция.
В Южной Осетии выявили 114 новых заболевших коронавирусом
Югосетпотребнадзор сообщил о новых данных заболевания коронавирусом, зафиксированных за минувшие сутки.
Как сообщила информагентству «Рес» в субботу глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 362 проб, 114 показали положительный результат.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1009 человек, 30 человек сняты с учета за сутки», - сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6239 человек, 5230 - выздоровели. Всего за время пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия было проведено 38418 исследований на коронавирусную инфекцию.
Сандра Рулофс проголосовала на выборах в Тбилиси
Бывшая первая леди Грузии, президент благотворительного фонда SOCO Сандра Элизабет Рулофс призвала граждан к активности на муниципальных выборах. Сандра Рулофс сообщила в Facebook, что в 16.00 в Тбилиси, на участке N19, «выполнила свой гражданский долг» и проголосовала.
«Активность очень низкая. Всех призываю принять участие в референдуме!», - написала Сандра Рулофс.
Накануне стало известно, что Сандра Рулофс и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не являются супружеской парой, однако остаются единомышленниками.
Саакашвили и гражданка Голландии Сандра Рулофс состояли в браке с середины 1990-х годов, у них двое сыновей. Через десять лет после замужества Сандра Рулофс получила и грузинское гражданство.
Сандра Рулофс пользовалась большой популярностью в Грузии в качестве первой леди. Она также активно занималась благотворительностью и политикой - баллотировалась в депутаты на местных выборах в 2017 году от основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение», сообщает «Новости-Грузия».
После отъезда из Грузии Михаила Саакашвили в 2013 году Сандра Рулофс продолжала жить в Грузии и воспитывать младшего сына Николоза.
О разводе пары не было известно публично. Накануне, после того, как Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет после отъезда, и был задержан грузинскими властями, на странице политика в соцсети появилось сообщение о том, что он женился на украинке. Избранницей Саакашвили стала 31-летняя Лиза Ясько - депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа».
Несмотря на это обстоятельство, Сандра Рулофс продолжает активно поддерживать политическую позицию Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».
Глава Северной Осетии определился с кандидатурой на пост премьера
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло определился с кандидатурой председателя правительства республики. В парламент направлена кандидатура полномочного представителя Северной Осетии при президенте РФ Бориса Джанаева.
Этот выбор стал весьма неожиданным для политических элит и общества. В последнее время на различном уровне активно обсуждались фигуры ректора госуниверситета Алана Огоева, вице-премьера Алана Ужегова и бывшего вице-премьера и заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Олега Хацаева. Однако в итоге выбор пал на Бориса Джанаева, появившегося в правительственных структурах еще в 2015 году при Тамерлане Агузарове.
Североосетинский политолог Руслан Леков указывает на то, что Борис Джанаев стал неожиданной кандидатурой.
«Все ожидали появления какой-то глыбы, которая смогла бы сбалансировать такую колоду, которую собрал Меняйло. Сюда же отнесем вице-премьеров Алана Ужегова и Мурата Агузарова, главу Минсельхоза Казбека Вазиева (ему пророчат назначение на пост вице-премьера), которые также пользуются определенным капиталом и имиджевым ресурсом. Предстоящее назначение Джанаева – это нонсенс. Мне кажется, глава региона нашел с ним понимание, возможно, Меняйло комфортно работать с Джанаевым», - отметил Леков.
- Накануне Сергей Меняйло поблагодарил за работу врио вице-премьера Таймураза Тускаева и попросил его доработать на этом посту еще около 10 дней, до официального назначения Бориса Джанаева. Таймураз Тускаев был премьером еще со времен Тамерлана Агузарова и смог закрепить на этом посту при сменившем его Вячеславе Битарове.
- 19 сентября парламент Северной Осетии подавляющим большинством поддержал кандидатуру Сергея Меняйло на пост главы республики. «За» его кандидатуру проголосовали 57 депутатов. Девять голосов собрала представитель КПРФ Медея Элдзарова, еще два человека поддержали Валерия Баликоева от «Справедливой России».
«Грузинская мечта» анонсировала свою победу на выборах
В «Грузинской мечте» заявляют о том, что убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления одерживает правящая партия, а не оппозиция. Ранее председатель «Единого национального движения» Ника Мелия утверждал, что, по их данным, уверенно лидируют оппоненты власти, сообщаети SOVA.
«У нас достаточно высокая активность. Данные, которые есть у нас, свидетельствуют о том, что уже в восьмой по счету раз «Грузинская мечта» одержит убедительную победу», - сказал на брифинге в офисе партии Шалва Папуашвили.
Он призвал сторонников «Грузинской мечты» проявить еще больше активности.
«Вторая половина дня – это момент, когда наши оппоненты начнут очень активно мобилизовать своих избирателей, и мы видим это на разных избирательных участках. Особенно в Тбилиси. Их координаторы находятся рядом с участками. Я обращаюсь к нашим избирателям, сегодня их день, и они должны решить, кто будет во власти в муниципалитетах», - сказал Папуашвили.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
ЦИК Грузии: Явка избирателей на 15:00 составила 33,18 процента
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления на 15:00 составила 33,18%,что составляет 1 160 413 избирателей.
Пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани также напомнила избирателям, что до окончания выборов осталось четыре часа, и поэтому призвала их быть активными.
«Процесс голосования продолжается, и я хотела бы еще раз призвать избирателей проявить активность, так как до окончания выборов осталось четыре часа. Напоминаем, что сегодня на 28 избирательных участках Крцанисского избирательного округа №4 проводится голосование с использованием электронных технологий в рамках пилотного проекта. Избиратели голосуют с помощью специального устройства, результаты голосования с помощью аппарата будут объявлены по окончании голосования. Однако бюллетени на указанных участках также будут подсчитаны членами участковых избирательных комиссий», - заявила Натия Иоселиани.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Председателя парламента Грузии оштрафуют за агитацию на избирательном участке
Председатель парламента Грузии Каха Кучава выразил готовность заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства, сообщает «Новости-Грузия».
Кучава был одним из тех, кто сегодня первым пришел на избирательный участок, чтобы с утра проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. На спикере парламента была защитная маска – к этому обязывают правила, однако именно это и стало нарушением. Дело в том, что на этом предмете личной гигиены была изображена символика правящей партии «Грузинская мечта», что является нарушением запрета агитации на участке.
Вскоре после того, как кадры с интервью Кучава вышли в эфир, пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Хатуна Иоселиани подтвердила, что председатель парламента нарушил правила агитации. «Он пришел в маске с символикой партии. В связи с этим председатель комиссии будет действовать в рамках закона. Тут явно нарушение правил агитации», - сказала Иоселиани.
Согласно закону, агитация на избирательном участке наказывается штрафом в размере 2 тысяч лари (около 670 долларов).
«В 8 часов утра я попытался традиционно первым прийти на участок. Я действительно не обратил внимания на то, какую надел маску. Факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф», - заявил Кучава.
Уже после проведения брифинга в ЦИК было зафиксировано еще одно такое же нарушение - в маске с символикой партии на избирательном участке появился и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. ЦИК Грузии пока не объявили об этом нарушении.
Залкалиани: Отношения Грузия-Украина не должны стать заложниками одного человека
«Отношения между Грузией и Украиной развиваются так же, как развивались раньше. Недопустимо, чтобы стратегическое партнерство между нашими странами стало заложником одного человека», - так вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал арест Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, передает SOVA.
«У Грузии очень тесные связи с Украиной. В последнее время это особенно заметно, и сотрудничество развивается по всем направлениям. Их позиция ясна, потому что Саакашвили – гражданин Украины. Посольство [Грузии в Киеве] поддерживает коммуникацию, был контакт с сотрудниками посольства, которые предоставят украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям», - заявил он.
Залкалиани выразил уверенность, что грузинская сторона тихо и спокойно даст соответствующие разъяснения по всем вопросам, что позволит отношениям между Тбилиси и Киевом «сохранить очень серьезную динамику».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оказывать всю необходимую поддержку Михаилу Саакашвили, поскольку он является их гражданином. «Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – подчеркнул глава МИД.
- Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси вечером 1 октября, вскоре после того как впервые за восемь лет вернулся на родину.
- Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну - он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.
- Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
Transparency International: выборы в Грузии в целом проходят мирно, но есть нарушения
Муниципальные выборы в Грузии в основном проходят мирно, заявили в неправительственной организации Transparency International – Georgia, наблюдающей за ходом голосования. По данным НПО, подавляющее большинство избирательных участков, на которых присутствуют их наблюдатели, открылись вовремя. Transparency International опубликовало промежуточное заявление на основе данных, полученных с 07:00 до 14:00, сообщает SOVA.
В частности, за это время было зафиксировано 100 мелких и относительно серьезных нарушений. Наблюдатели подали 14 жалоб. В заявлении НПО приводятся самые грубые нарушения:
- Предполагаемый факт «карусели». На участке №13 в Марнеули один из избирателей проголосовал дважды, но при третьей попытке члены комиссии не позволили ему это сделать. При этом, по данным Transparency International, гражданин был зарегистрирован на другом избирательном участке. Имеются также данные о еще нескольких подобных случаях в Марнеули;
- Возможный подкуп избирателей. Рядом с избирательным участком №1 в Душети наблюдателями был замечен человек, передававший трем людям деньги и карточки избирателей;
- Воспрепятствование работе и давление на наблюдателей. На участке №13 в Марнеули наблюдатель Transparency International подвергся словесным оскорблениям. В здании этого же участка и вокруг него мобилизовано до 50 человек, что создает взрывоопасную ситуацию;
- На избирательном участке №6 в Телави члены комиссии не разрешили наблюдателю вести видеосъемку, а также в течение определенного периода времени не принимали жалобу;
- Нарушение тайны голосования. На избирательном участке №33 в Поти наблюдатель от организации «Зеленая Земля» проник в кабину избирателя, на что председатель комиссии не отреагировал;
- На избирательном участке №43 в Дманиси один из избирателей обвел желаемого кандидата в бюллетене прямо на столе регистратора, на что ему не было сделано замечание. На этом же участке член комиссии диктовал избирателю, за кого проголосовать;
- На избирательном участке №6 в Телави наблюдатель от «Центра изучения общественного мнения» попытался зайти вместе с избирателем в кабину для голосования. Наблюдатель Transparency International попытался зафиксировать этот факт на камеру, но ему не позволили это сделать члены комиссии, пригрозившие также его выдворением. В то же время наблюдатель от «Центра», не сумевший зайти в кабину, передал избирателю свой телефон;
- Нарушение радиуса в 100 метров вокруг избирательного участка. Сбор координаторов партий по-прежнему наблюдается возле многих избирательных участков, в том числе в пределах 100 метров от них, что является нарушением новых поправок к Избирательному кодексу. В таких случаях, по данным Transparency International, наблюдатели вызывали патрульную полицию, после чего проблема обычно решалась.
В России зафиксирован максимум выявленных случаев COVID-19 с июля
В России зафиксирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа с июля. По состоянию на утро 2 октября в России за сутки стало известно о 25 219 больных, свидетельствует официальная статистика оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев превысило 7 560 000.
График заболеваемости четко фиксирует четвертую волну пандемии в болезни. За неделю с 27 сентября четыре раза был обновлен максимум зарегистрированных смертей от коронавируса. Только по данным оперативного штаба смертность от заболевания превысила 209 тысяч человек.
По данным Росстата, смертность должна быть примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что дает оперативный штаб - число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.
- Общее число привитых хотя бы одним компонентом граждан в России оценивается в 48,39 млн человек, это чуть больше 33 процентов населения страны с учетом аннексированного Крыма. Полностью привиты 29 процентов населения, передает «Коммерсантъ».
В Москве задержан автор статьи о убившем сотрудника белорусского КГБ минчанине
Журналист белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» Геннадий Можейко задержан. В его доме прошел обыск. Он – автор материала о минчанине Андрее Зельцере, предположительно, застрелившем проникшего в его квартиру сотрудника КГБ.
По данным правозащитного центра «Весна», Можейко мог быть задержан в Москве. Редакция почти сутки не могла связаться с журналистом или его родителями, рассказал агентству «РИА Новости« главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Позднее его мать вышла на связь и рассказала, что журналист находится в изоляторе в Минске. В обыске в его квартире принимали участие семь человек, цитирует ее «Комсомольская правда». В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: о разжигании розни и оскорблении представителя власти.
29 сентября белорусское министерство информации заблокировало доступ к сайту КП. В ведомстве заявили, что издание опубликовало материал, в котором содержится информация, способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности. На момент публикации новости сайт не открывался и из других стран.
Предположительно, причиной блокировки мог стать материал Можейко. В нем одна из одноклассниц Зельцера хорошо о нем отзывалась.
Посол США в Грузии побывала наблюдателем на выборах в Марнеули
Посол США в Грузии Келли Дегнан посетила сегодня, 2 октября, в день муниципальных выборов, несколько избирательных участков в Марнеули в качестве наблюдателя, сообщает «Новости-Грузия». В этом районе, заселенном преимущественно этническими азербайджанцами, на выборах нередко фиксируют нарушения.
«Это очень важный день для Грузии, я рада возможности участвовать в качестве наблюдателя на выборах в Марнеули. Я была здесь в октябре прошлого года, и хорошо, что я вернулась, и вижу избирателей. Несмотря на плохую погоду, люди серьезно отнеслись к гражданской ответственности. Это путь, как они выражают свои приоритеты», - сказала посол в беседе с журналистами.
Дегнан подчеркнула, что «свободные и справедливые выборы являются основой истинной демократии».
Сегодня за выборами наблюдают более сотни сотрудников посольств по всей Грузии, отметила Дегнан. По ее словам, за выборами в Грузии внимательно следят и в Вашингтоне.
«У нас 47 групп посольств по всей Грузии, более 100 наших сотрудников участвуют в качестве наблюдателей. У нас также есть люди, которые в настоящее время работают в посольстве и следят за СМИ, консультируясь с местными и международными наблюдателями. Так что мы очень внимательно следим за этим процессом, Вашингтон внимательно следит за процессом. Мы получаем много вопросов от моих коллег в Вашингтоне, включая Госдепартамент, Белый дом, Конгресс. Они также внимательно следят за процессом», - сказала Дегнан.
Посол США также прокомментировала задержание в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили.
«Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами», - заявила Дегнан.
Президент Грузии: Поляризация должна завершиться
«Сегодня выборы, когда поляризация должна завершиться. Я надеюсь на это, я проголосовала за деполяризацию», - заявила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили после участия в местных выборах.
По ее словам, выборы в местные органы власти являются важнейшим элементом демократического процесса.
«Это выборы, на которых граждане действительно могут выбрать людей, которые завтра будут решать вопросы местного значения на их месте, в селе, в поселке, в городе. В то же время именно здесь, это то место, где, наверное, меньше всего должна быть поляризация. В общем, это выборы, когда поляризация должна завершиться. Я на это надеюсь и проголосовала за это. За деполяризацию», - приводит слова Саломе Зурабишвили Общественный вещатель.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Каха Каладзе: Михаилу Саакашвили придется ответить за преступления
«Михаил Саакашвили находится в лучшем месте в Рустави, где ему придется нести ответственность за те конкретные преступления, которые он совершил перед страной и народом», - так арест бывшего президента Грузии прокомментировал кандидат в мэры Тбилиси и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе, сообщает SOVA.
Он также коснулся темы операции по задержанию Саакашвили, которая, судя по всему, прошла только через несколько дней после возвращения экс-президента на родину.
«Это была спецоперация по задержанию, и соответствующие службы лучше знают, когда и как ее проводить. Она была выполнена идеально. Благодаря МВД и каждому сотруднику Службы госбезопасности, очень важная спецоперация была проведена мирно, тихо, без каких-либо проблем. И все люди заняли свои места», - заявил Каладзе.
Что касается того, знал ли он о нахождении Саакашвили в Грузии, политик отметил, что будучи генсеком «Грузинской мечты», он может много чего знать, «но есть конкретные спецоперации, в связи с которыми я не имею никакого права озвучивать информацию».
«Чего-то я могу и не знать, да и не должен знать. Самое главное, что лидер «Единого национального движения», криминал и обвиняемый Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави, где ему предстоит отбывать наказание», - заключил Каха Каладзе.
- Осужденный в Грузии и объявленный в розыск третий президент страны утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что Саакашвили не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку.
Во время стрельбы в Сухуми Бжания и Бибилов были в близлежащем ресторане
Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар прокомментировал Абхазскому телевидению инцидент со стрельбой на сухумской набережной.
Как рассказал Дбар, 30 сентября поступил сигнал о том, что на Набережной Махаджиров, на площади им. Сергея Багапша производятся выстрелы из огнестрельного оружия. Глава МВД принял решение выехать туда, потому что в тот момент там находилась югоосетинская делегация во главе с президентом Анатолием Бибиловым, пишет «Апсныпресс».
«Они находились в ресторане «Дольче Вита» вместе с президентом Абхазии. Когда мы приехали на место, примерно через 3–5 минут стрельба повторилась. Я принял решение подойти к людям, откуда производилась стрельба. Несколько человек находились на площади им. Сергея Багапша. Подойдя к ним, я спросил, кто производил выстрелы? Депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя, что он в нетрезвом состоянии, я попросил его сдать оружие, находившееся при нем, на что я получил отказ», – сказал Дбар.
По его словам, на неоднократные просьбы сдать пистолет сотрудникам милиции, а уже на следующий день разобраться в произошедшем, вновь последовал отказ депутата.
«После этого сотрудники органов внутренних дел постарались забрать у него огнестрельное оружие, на что пошла нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам органам внутренних дел», – сказал Дбар.
Он выразил сожаление по поводу того, что в инциденте участвовали ветераны войны.
«Мы с глубоким уважением относимся к ветеранам войны, к селу Адзюбжа, но неправомерные действия, которые на тот момент совершал депутат парламента, мы были обязаны пресечь, потому что 30 сентября – праздник. На месте происшествия было немало людей, дети. Поблизости находились два президента. Ни в коем случае беспорядочная стрельба не должна была происходить», – подчеркнул он.
По словам Дбара, пистолет и гильзы были изъяты, проводится доследственная проверка. Случившемуся будет дана надлежащая правовая оценка.
Дбар также сообщил, что уже после того инцидента ещё один депутат парламента подъехал к МВД и произвел несколько выстрелов с автомата в сторону задания министерства.
«Насколько нам известно, он приехал сюда на своем служебном автотранспорте. Как только будет проведена доследственная проверка, будут опубликованы его данные», – сказал он.
Дмитрий Дбар обратился к народу Абхазии.
«Я не раз в своих интервью и в парламенте, и здесь на своем рабочем месте в МВД говорил, что, если я пришел на службу, то я не буду выбирать между депутатом парламента, министром, ветераном войны. Если совершаются противоправные действия, то мы их будем пресекать по закону. Хочет ли народ иметь такого министра внутренних дел, который будет выбирать – это стреляет депутат парламента в общественном месте общественно опасным путем или обычный крестьянин. Для меня, я считаю, никакого выбора не должно быть. Депутаты парламента занимаются законотворчеством. Те законы, которые они пишут, по ним работают и правоохранительные органы. Депутаты должны быть эталоном и соблюдать закон в первую очередь. Невзирая на чины, закон для всех должен быть одинаковым», – заключил он.
- Накануне из-за инцидента в Сухуми депутаты абхазского парламента собрались на экстренное заседание, а у здания парламента собрались люди, требующие отставки министра внутренних дел.
На избирательном участке в Марнеули произошла стычка
В Марнеули (регион Квемо Картли), на 48-м избирательном участке деревни Кизиладжло произошла стычка.
Глава штаба «Единого национального движения» Георгий Мумладзе сообщил «Нетгазети», что кандидат-мажоритарий от правящей партии Джейхун Чойдаров напал и учинил расправу над представителем «Нацдвижения» Аджимурадом Мурадовым, который после инцидента был доставлен в больницу.
После инцидента словесная перепалка продолжилась. Среди представителей правящей партии на месте инцидента находился депутат парламента от «Грузинской мечты» Заур Даргали. Он заявил, что представители «Национального движения» «устраивают провокации, но это не сможет оказать влияние на выборы».
На месте мобилизована полиция.
К 12 часам явка на выборах местного самоуправления в Грузии составила 17,72%
К 12 часам явка на выборах местного самоуправления в Грузии составила 17,72%, сообщает ЦИК. На участки явились и проголосовали 619 562 избирателя.
Самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми (17,4%), самая низкая - в Тбилиси (15,8%).
Для сравнения, на прошлых выборах местного самоуправления, в 2017 году, явка к 12 часам составила 16,5%.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Медоев: Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим
«Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по месту совершения прежних преступлений», - заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев.
«Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года», - сказал министр информагентству «Рес».
Медоев подчеркнул, что «Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим».
- Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.
- Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил СМИ, что Саакашвили хотел совершить госпереворот, приехав на родину.
- В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
ЦИК Грузии: Председатель парламента нарушил правила агитации
По оценке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, председатель парламента Грузии Каха Кучава нарушил правила агитации. Об этом заявила на брифинге спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Как отметила Иоселиани, председатель парламента пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Как вы знаете, он пришел на избирательный участок в маске с избирательной символикой. В связи с этим председатель окружной избирательной комиссии будет действовать в соответствии с законом. Однозначно, здесь нарушены правила агитации на участке», - заявила Иоселиани.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы». Она с 2005 года вручается авторитетным польским Фондом имени Казимира Пулавского людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.
Кроме Навального премию в разные годы получали бывший президент Польши Лех Валенса, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, главы балтийских стран. Единственным россиянином, которому вручалась награда, до Навального был Михаил Ходорковский.
Церемония вручения премии запланирована на 5 октября в Варшаве. Вместо находящегося в заключении Навального награду получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.
Проживающих в Гали грузинских избирателей не пропускают в Зугдиди
Граждан Грузии, проживающих в Гали, не пропускают через Ингурский мост в Зугдиди, что является ограничением права граждан на участие в избирательном процессе.
Данную информацию подтвердили корреспонденту «Нетгазети» как находящийся у разделительной линии сотрудник правоохранительных органов Грузии, а также Служба госбезопасности.
При этом движение из Зугдиди в Гали не ограничено, однако из Гали осуществляется транспортировка только сотрудников ГЭС.
Зугдидский офис «Единого национального движения» заявляет, что цель ограничения - ограничить право голоса оппозиционных избирателей. Многие граждане, проживающие в Гали, голосуют в городе Зугдиди.
По данным «Нетгазети», один из избирателей, который пожелал остаться анонимным, сказал, что хотел перейти через Ингурский мост, но не смог. При этом он назвал себя сторонником оппозиции.
В СГБ сообщили, что ограничение наложено не грузинской стороной, а властями самопровозглашенной республики Абхазия. «2 октября этого года свободное передвижение из оккупированной Абхазии на территорию, контролируемую центральным правительством, было незаконно ограничено для всех, кроме лиц, нуждающихся в медицинской помощи», - говорится в заявлении ведомства.
По данным СГБ, в связи с данным фактом, была активирована «горячая линия и проинформирована МНЕС».
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