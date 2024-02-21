Бжания: «Мы бы хотели иметь добрососедские отношения с Грузией»

В Сухуми заинтересованы в «добрососедских отношениях с Грузией», заявил лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью ТАСС.

«В целом мы бы хотели иметь хорошие добрососедские отношения с Грузией. Я могу об этом сказать, у нас нет никакого антагонизма к народу Грузии. У нас были претензии к тем, кто эту войну развязал, и к тем, кто в этой войне принял участие. Это коренным образом все поменяло», – сказал он.

По его словам, сегодня «существует независимая Абхазия, независимость которой поддержана руководством и народом России».

«У нас есть наш путь развития, и мы идем по нему. При этом мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Грузией. Это одна история. Другая история состоит в том, что мы понимаем, как это непросто», – добавил он.

Бжания говорит о примерах, «когда существующую сотни лет реальность не была готова принимать группа людей».

«Например, авиарейсы, которые выполняются из аэропорта Салоников (Греция) в Стамбул (Турция), пишут Салоники — Константинополь. Был такой факт, был Константинополь греческим православным городом, но теперь он таковым не является. Так было, но стало по-другому. Когда руководители Грузии это поймут, тогда процессы установления нормальных взаимоотношений примут иную динамику», – отметил абхазский президент.

При этом Бжания вновь указал на «прагматичный подход» властей Грузии.

«В последние несколько лет, когда началась СВО на Украине, руководители Грузии, как это мне представляется, проявляли прагматичный подход ко всему. Они не оказались вовлеченными в провокацию, которую им навязывала Украина. Неоднократные призывы руководителя Украины открыть второй фронт не нашли у них поддержки. В этом смысле я считаю, что это такой знак политической зрелости. Мне это так представляется. В дальнейшем, если они будут проявлять прагматизм, думаю, что это может исключить ненужные инциденты», – сказал Бжания.