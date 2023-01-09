«Щедрик» (Carol Of The Bells) в новой версии от Олега Скрипки и Kolo Kids

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«Щедрик» (Carol Of The Bells) – всемирно известная рождественская песня, ставшая известной благодаря украинскому композитору Николаю Леонтовичу. В честь столетия со дня первого исполнения песни легенда украинского рока Олег Скрипка из группы «Воплi Вiдоплясова» записал ее новую версию. Его партнерами в этой записи стали участники берлинского музыкального ансамбля Kolo Kids, собранного из детей, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома во время российской агрессии в Украине. Это рождественское видео, снятое в Берлине, – часть большого проекта Настоящего времени, в котором Олег Скрипка будет петь мировые хиты и рассказывать о том, как европейские города поддерживают Украину.