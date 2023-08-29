Чеченского правозащитника Янгулбаева внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева в список экстремистов и террористов. На основании какой статьи он появился там, не указывается. 23 августа сайт Кавказ.Реалии сообщал об объявлении активиста в федеральный розыск – в карточке также не говорилось об основаниях.

Сам правозащитник сообщил, что узнал о включении в список лишь в беседе с журналистом редакции.

«Конечно, остаются обратные рассуждения о том, что люди, занимающиеся терроризмом, клеймят террористами других людей - только из-за того, что человек что-то говорит. Так устроена система, что инакомыслие теперь обзывается терроризмом», - сказал Янгулбаев.

В августе стало известно, что против правозащитника завели уголовное дело по статье о публичных призывах в интернете к осуществлению террористической деятельности. Поводом стало сообщение в телеграм-канале Янгулбаева со словами: «9 мая 2022 подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 года». Это отсылка к гибели президента Чечни Ахмата Кадырова при взрыве на стадионе в Грозном. Позднее сообщение было удалено.

Это уже второе дело в отношении активиста. В июне его заподозрили в организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. При этом сам правозащитник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к деятельности этого телеграм-канала и не поддерживает его.