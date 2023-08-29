Чеченского правозащитника Янгулбаева внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева в список экстремистов и террористов. На основании какой статьи он появился там, не указывается. 23 августа сайт Кавказ.Реалии сообщал об объявлении активиста в федеральный розыск – в карточке также не говорилось об основаниях.
Сам правозащитник сообщил, что узнал о включении в список лишь в беседе с журналистом редакции.
«Конечно, остаются обратные рассуждения о том, что люди, занимающиеся терроризмом, клеймят террористами других людей - только из-за того, что человек что-то говорит. Так устроена система, что инакомыслие теперь обзывается терроризмом», - сказал Янгулбаев.
В августе стало известно, что против правозащитника завели уголовное дело по статье о публичных призывах в интернете к осуществлению террористической деятельности. Поводом стало сообщение в телеграм-канале Янгулбаева со словами: «9 мая 2022 подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 года». Это отсылка к гибели президента Чечни Ахмата Кадырова при взрыве на стадионе в Грозном. Позднее сообщение было удалено.
Это уже второе дело в отношении активиста. В июне его заподозрили в организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. При этом сам правозащитник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к деятельности этого телеграм-канала и не поддерживает его.
- 4 июля 2023 года суд в Грозном приговорил мать Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии – ровно столько запрашивала прокуратура. Правозащитники считают преследование 52-летней женщины политически мотивированным, адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. С момента похищения Мусаеву, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, держали в изоляторе. «Главное, моя совесть чиста», – заявила она из-за решетки после оглашения приговора.
- В день приговора Мусаевой в Грозном произошло вооруженное нападение на ее адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. После жесткой реакции из Москвы Кадыров пообещал «разобраться» в деле, подозреваемые до сих пор не задержаны.
- Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. 2 февраля 2022 года в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В августе в Чечне принудительно отправили на войну четырех родственников братьев Янгулбаевых – их дядю и трех двоюродных братьев со стороны отца.