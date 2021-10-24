Чеченца, рассказавшего о пытках в РОВД Грозного, могут выдать России

Уроженца Чечни Салмана Мукаева, рассказавшего о пытках в отделе полиции города Грозный и попытавшегося бежать в Европу, могут выдать России, сообщают «Кавказ.Реалии».

Мукаева задержали в Армении на одном из пунктов пограничного контроля, объявив ему, что он находится в российском федеральном розыске по обвинению в незаконном хранении боеприпасов.

В январе прошлого года Мукаева задержали в Чечне. Его доставили в Ленинский РОВД Грозного, где предъявили скриншот его переписки с девушкой и обвинили в гомосексуальности. После того, как Мукаев стал отрицать обвинение, полицейские начали его бить, душить и пытать током.

В результате задержанного, с его слов, заставили подписать пустые бланки, предупредив, что обвинят в незаконном хранении оружия. После того, как Мукаева отпустили из полиции, он зафиксировал травмы и подал заявление о пытках в Следственный комитет, но дело возбуждать не стали.

В свою очередь «Новая газета» сообщает, что Армения рассматривает вопрос о предоставлении Мукаеву политического убежища.