Чечня стала второй в России по явке избирателей в первый день голосования

Чечня в первый день досрочного голосования на выборах в России традиционно вышла в лидеры по официальной явке избирателей. 17 сентября в республике проголосовали более 300 тысяч жителей или 39,46% избирателей, утверждает республиканский избирком. В Чечне проходят тройные выборы – в Госдуму России, в местный парламент, а также выборы главы республики.

В целом по стране официальная явка на выборы 17 сентября составила 16%. Показатель Чечни оказался вторым в России, первой идет родина министра обороны и лидера списка «Единой России» Сергей Шойгу Тыва, там свои голоса отдали уже более 40% местных жителей.

В пятницу в Чечне показательно проголосовали глава республики Рамзан Кадыров вместе с семьей, муфтий Салах Межиев, председатель избирательной комиссии Умар Байханов и ряд других высокопоставленных лиц.

Выборы в Чечне проходят без независимого наблюдения. По данным проект «Голос» (внесен в список иностранных агентов в России – Прим.ред.) на вечер 17 сентября из республики не поступило ни одного сообщения о нарушении. Для сравнения – из Ставропольского края зафиксировано 13 сообщений, из Дагестана – 6, из Ингушетии – 12.

«Мне кажется, в Чечне только аномальная явка и может быть ожидаемой. Там ведь всегда такую рисуют. Если нужно за три дня подобраться близко к 100%, как обычно, то нарисовать 27% к обеду пятницы – самое логичное решение», – прокомментировал Кавказ.Реалии ход голосования в Чечне сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.

Юрист правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев в разговоре с Кавказ.Реалии признался, что не доверяет информации из чеченских провластных СМИ.

«Они могут писать и рассказывать про высокую явку, но фактически явка обеспечивается сгоняемыми из-под палки бюджетниками. Как собиралась и всеми известные провластные митинги в Чечне – под угрозой увольнения. Также активно используются «карусели» – одну и ту же группу людей возят по разным участкам, где они голосуют за других. Лично я на позапрошлых выборах столкнулся с таким нарушением: специально пошёл голосовать вечером, а за меня уже кто-то проголосовал», – привел пример правозащитник.