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Чечня стала второй в России по явке избирателей в первый день голосования
Чечня в первый день досрочного голосования на выборах в России традиционно вышла в лидеры по официальной явке избирателей. 17 сентября в республике проголосовали более 300 тысяч жителей или 39,46% избирателей, утверждает республиканский избирком. В Чечне проходят тройные выборы – в Госдуму России, в местный парламент, а также выборы главы республики.
В целом по стране официальная явка на выборы 17 сентября составила 16%. Показатель Чечни оказался вторым в России, первой идет родина министра обороны и лидера списка «Единой России» Сергей Шойгу Тыва, там свои голоса отдали уже более 40% местных жителей.
В пятницу в Чечне показательно проголосовали глава республики Рамзан Кадыров вместе с семьей, муфтий Салах Межиев, председатель избирательной комиссии Умар Байханов и ряд других высокопоставленных лиц.
Выборы в Чечне проходят без независимого наблюдения. По данным проект «Голос» (внесен в список иностранных агентов в России – Прим.ред.) на вечер 17 сентября из республики не поступило ни одного сообщения о нарушении. Для сравнения – из Ставропольского края зафиксировано 13 сообщений, из Дагестана – 6, из Ингушетии – 12.
«Мне кажется, в Чечне только аномальная явка и может быть ожидаемой. Там ведь всегда такую рисуют. Если нужно за три дня подобраться близко к 100%, как обычно, то нарисовать 27% к обеду пятницы – самое логичное решение», – прокомментировал Кавказ.Реалии ход голосования в Чечне сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.
Юрист правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев в разговоре с Кавказ.Реалии признался, что не доверяет информации из чеченских провластных СМИ.
«Они могут писать и рассказывать про высокую явку, но фактически явка обеспечивается сгоняемыми из-под палки бюджетниками. Как собиралась и всеми известные провластные митинги в Чечне – под угрозой увольнения. Также активно используются «карусели» – одну и ту же группу людей возят по разным участкам, где они голосуют за других. Лично я на позапрошлых выборах столкнулся с таким нарушением: специально пошёл голосовать вечером, а за меня уже кто-то проголосовал», – привел пример правозащитник.
- Выше среднероссийской в первый день голосования явка из южных регионов также оказалась в Кабардино-Балкарии (35%), Карачаево-Черкесии (34%), Северной Осетии (32%), Адыгее (25%), Краснодарском крае (22%), в аннексированном Крыму (21%), в Ингушетии (20%), в Ставропольском крае и Калмыкии (по 19%), в Дагестане и аннексированном Севастополе (17%). Самая низкая на Юге России явка 17 сентября – в Астраханской области (14%).
- Все регионы СКФО и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборы потенциально могут быть сфальсифицированы. Об этом говорится в исследовании движения «Голос».
- Массовое голосование бюджетников в первый день голосования также отмечено по всей стране, в том числе Краснодаре, Калмыкии и Ростове.
Другие новости дня
В России впервые с конца августа больше 20 тысяч заболевших COVID-19
За последние сутки в России выявлено 20 329 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
С 22 августа количество заболевших COVID-19 в России не превышало 20 тысяч за сутки, рост заболеваемости начался 15 сентября.
За последние сутки в России от коронавируса умерли 799 человек – это максимум с 26 августа. Наибольшее число скончавшихся в Москве – 51 человек, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. Общее число заболевших в России достигло 7 254 754 человек. За время пандемии от вируса умерли 197 425 пациентов.
Выборы в Грузии: Наблюдателям от ОБСЕ рассказали о подкупе избирателей
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало промежуточный отчет о местных выборах в Грузии 2 октября.
«В интервью наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ почти во всех регионах утверждают, что государственные и местные чиновники, как и представители правящей партии, занимаются подкупом избирателей и оказывают давление на сторонников оппозиционных партий», - сказано в отчете.
В миссии считают, что в избирательной кампании в Грузии в настоящее время преобладают обвинения в дезинформации и нарушениях на выборах, с одной стороны, и акцент на протестах после выборов, с другой.
«Для правящей партии порог в 43%, вытекающий из соглашения от 19 апреля, является ключевым моментом дискуссии, который перекрыл местные проблемы в первые недели кампании. Наблюдатели от ОБСЕ признают, что избирательная кампания широко освещается в печатных и онлайн-СМИ, а также в социальных сетях. Большинство участников, с которыми встретились представители наблюдательной миссии БДИПЧ, не выразили озабоченности по поводу свободного проведения своей кампании, в том числе на языках меньшинств. Некоторые из опрошенных описали политический ландшафт как крайне поляризованный, а дискурс - агрессивный, с частыми обвинениями в распространении дезинформации», - сказано в отчете.
Согласно отчету, в местных выборах в Грузии участвуют 42 политические партии и 76 инициативных групп. Центральная избирательная комиссия и окружная избирательная комиссия зарегистрировали 241 кандидата в мэры, 2 845 мажоритарных кандидатов в 664 одномандатных округах и 773 по пропорциональным спискам.
25 женщин баллотируются на пост мэра (10%), 496 женщин (17%) - на места мажоритарных депутатов и 8 856 кандидатов-женщин (42,5%) проходят по пропорциональным партийным спискам.
Миссия наблюдателей БДИПЧ также получила несколько сообщений о давлении на кандидатов с целью отказа от участия в выборах, сообщает «Новости-Грузия».
В Южной Осетии во второй день выборов в Госдуму возросла активность избирателей
Голосование по выборам депутатов Государственной Думы России проходит в Южной Осетии активно, сообщил сегодня, 18 сентября, заведующий консульским отделом посольства РФ в самопровозглашенной республике Сергей Алексеев.
Второй день подряд российские граждане реализуют свое избирательное право, голосуя на десяти участках, которые открыты на территории республики с 8 утра. «Голосование проходит активно, явка более интенсивная, чем вчера. Никаких замечаний, происшествий не отмечено на участках», - сказал Алексеев.
По его словам, наибольшая активность избирателей фиксируется на участках в российском посольстве и цхинвальском Доме совета профсоюзов. Заведующий консульским отделом считает, что в основной день голосования - 19 сентября - явка будет наиболее высокой.
Накануне, первый день выборов, на участки пришли более двух с половиной тысяч российских граждан в республике, досрочно с 3 по 16 сентября проголосовали порядка 3,5 тысяч граждан из числа военнослужащих 4-й российской военной базы и сотрудников пограничного управления ФСБ России, сообщает информагентство «Рес».
Выборы в Госдуму России проходят 17-19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
ЦИК Российской Федерации присоединил жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство, к Забайкальскому краю, к Читинскому избирательному округу.
Ингушетия и Ставрополье лидируют в СКФО по сообщениям о нарушениях на выборах в Госдуму
В первый досрочный день голосования из регионов Северного Кавказа на карту нарушений движения в защиту прав избирателей «Голос» (в России внесено в список иностранных агентов. – Прим.ред.) сообщения о возможных нарушениях поступили только из Ингушетии и Ставропольского края.
Согласно открытым данные карты, лидером по количеству сообщений о нарушениях в СКФО на данный момент является Ингушетия, откуда поступили 12 сообщений, восемь из них – за 17 сентября. Все они касались неработающих камер видеонаблюдения – сообщения об этом поступили из Сунжи, Магаса, Малгобека, Карабулака, Назрани, Джейраха.
От наблюдателей Ставропольского края за всю предвыборную кампанию поступило 12 сообщений, в том числе пять за первый день выборов. Три из них касались ненадлежащим образом опечатанных урн для голосования, в других жалобах говорилось о недопуске наблюдателя и принуждении голосовать со стороны работодателя.
Из Дагестана последнее сообщение о нарушениях поступило на карту «Голоса» 5 сентября, из Карачаево-Черкесии – 16 сентября, из Северной Осетии – 20 августа. Из Кабардино-Балкарии и ставшей второй в стране по уровню явки Чечни наблюдатели не получили ни одного сообщения.
В разговоре с Кавказ.Реалии председатель республиканского отделения партии «Яблоко» и кандидат в Госдуму Альберт Эседов сообщил, что в первый день голосования в Дагестане также были зафиксированы проблемные моменты, но они пока не попали на карту нарушений.
«Членов комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» не допускали на участки, также председатели участковых комиссий неверно толковали инструкцию «что разрешено, что запрещено» в отношении наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, препятствовали их перемещению по участку. Эти проблемы устранялись оперативно после обращения штаба партии в избирком Дагестана», – привел примеры собеседник.
Эседов добавил, что утром 18 сентября на участке 10-79 на члена комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» напал наблюдатель от «Единой России».
«Похоже, в этой партии напутали с инструктажем наблюдателей или сам наблюдатель не понял своих полномочий... Очевидно, второй и третий день выборов будут жарче», – подытожил кандидат из Дагестана.
- Все регионы СКФО и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборы потенциально могут быть сфальсифицированы. Об этом говорится в исследовании движения »Голос».
- Массовое голосование бюджетников в первый день голосования также отмечено по всей стране, в том числе Краснодаре, Калмыкии и Ростове.
Анатолий Карпов о скандале с Netflix: Как Каспаров допустил такую ошибку?
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против кинокомпании Netflix, сообщает Общественный вещатель Грузии. В сериале «Ход королевы» были допущены две серьезные неточности в отношении пятикратной чемпионки мира, которая упомянута как российская шахматистка, а также говорится, что она никогда не играла против мужчин. Оба факта неверны.
«Я просто не знаю, как консультант фильма Гари Каспаров допустил такую ошибку. Может быть, он не смотрел сериал до конца или ему не все говорили, потому что он прекрасно знает, что Гаприндашвили была первым гроссмейстером в истории - как среди женщин, так и среди мужчин. Получить титул гроссмейстера среди мужчин она могла, только выступая в мужских турнирах. Так что в этом отношении она абсолютно права. Говоря о конкретных исторических персонажах, информация должна быть более четкой и конкретной.
Конечно, если бы о ней было сказано просто «советская шахматистка», тогда не было бы ничего спорного. Но объявить ее российским шахматистом - это вопрос присвоения национального происхождения, и совершенно очевидно, что Нона Гаприндашвили родилась в Грузии, она грузинка и этим гордится. Ее никак нельзя назвать русским шахматистом, и ее никогда так не упоминали. Говорили - «представитель Советского Союза», «советский шахматист». Или, чаще, «представитель Грузии», «грузинский шахматист», - сказал Карпов.
Коронавирус в Грузии: выздоровели 1 232 человека, скончались 52 пациента
За минувшие сутки в Грузии выявили 1997 новых случаев заражения коронавирусом, 1232 человека выздоровели, скончались 52 пациента, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge. За сутки было проведено 32 071 теста.
Показатель выявления коронавируса составляет: суточный - 6,23%, за последние 14 дней - 7,27%, за семь дней - 7,02%. Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 593 763 случая заражения коронавирусом, из которых 558 042 инфицированных излечились и 8 498 умерли.
В Грузии к этому времени сделано 1 629 582 прививки от коронавируса, накануне, 17 сентября, вакцинировались 19 273 человек.
1 997 новых случаев заражения географически распределились следующим образом:
- Тбилиси - 692,
- Аджария – 124
- Имерети – 292
- Квемо Картли – 137
- Шида Картли – 154
- Гурия – 52
- Самегрело - Земо Сванети – 199
- Кахети – 220
- Мцхета-Мтианети – 56
- Самцхе-Джавахети – 41
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 30.
На сегодня в Грузии 27 197 активных случаев, из них 5 492 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 264 пациентов тяжелое, из них 345 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 241 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 464 инфицированных пациента проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции - 21 479.
Пентагон признал «ошибку» при ударе по мирным жителям в Кабуле
Пентагон в пятницу признал, что 29 августа в Афганистане в результате удара с американского дрона были убиты 10 мирных жителей - семеро детей и трое взрослых. Американская сторона называет произошедшее «трагической ошибкой», сообщила газета «Нью-Йорк таймс».
Взрывчатка, якобы находившаяся, как считали американские военные, в легковом автомобиле, оказалась канистрами с водой. При втором ударе с дрона в том же густо населенном районе Кабула, произошел взрыв баллонов с пропаном. Следователи заключили, что автомобиль, пораженный первым ударом, не представлял собой никакой угрозы. А водитель автомобиля оказался давним сотрудником американской гуманитарной организации. Первоначально военные считали, что наносят удар по одному из кабульских укрытий бойцов «Исламского государства» (запрещено в России).
Генерал Кеннет Маккензи (глава Центрального командования США) сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции в Пентагоне, что направил глубокие соболезнования семье и друзьям Земари Ахмади, погибшего водителя автомобиля. Маккензи заявил, что удары наносились с «глубокой уверенностью» что «Исламское государство» готовилось к очередному нападению на аэропорт Кабула. Тремя днями ранее при теракте в аэропорту были убиты более 140 человек, среди них - 13 американских военнослужащих.
В Абхазии подтверждено 109 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 658 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 909 человек.
Часы Путина на видео с голосованием показывали 10-е число
Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлен, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают 10 число. На это обратил внимание телеканал «Настоящее время».
Путин в распространенном Кремлем 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, видео говорит, что проголосовал дистанционно, поскольку находится на самоизоляции из-за случаев коронавирусной инфекции в его окружении. Журналисты отмечают, что возможности голосовать онлайн досрочно на выборах нет, а 10 сентября Путин еще не находился на карантине.
На других видео и фото, которые пресс-служба Кремля распространила 17 сентября, тоже видно, что часы Путина показывают 10 число. В частности, речь идет о фото с онлайн-совещания лидеров стран ШОС, которое прошло именно 17, а не 10 числа.
Кремль пока не комментировал показания часов президента. Как пишет то же «Настоящее время», дата на часах Путина отстает на 7 дней и на фото с других мероприятий.
Ранее президент ушел на самоизоляцию из-за того, что, как утверждается, заразились сотрудники служб безопасности и протокола, а также пресс-службы. Из-за этого Путин вынужден был проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно через интернет. В пятницу было опубликовано видео, на котором президент голосует за своим рабочим компьютером.
Издание «Медуза» (признано российскими властями СМИ-иноагентом) обратило внимание на то, что на видео у Путина нет мобильного телефона, на который должен был прийти пароль для входа в систему. Ранее глава государства неоднократно заявлял, что у него нет мобильного телефона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин использовал для электронного голосования гаджет одного из своих помощников. Он также еще раз подтвердил информацию, что у главы государства нет мобильного телефона.
В ЕС критикуют решение Джо Байдена создать союз с Австралией и Британией
Европейские союзники США недовольны решением президента Джо Байдена создать стратегический индо-тихоокеанский альянс с Австралией и Великобританией. Такой союз, по замыслу Вашингтона, должен противостоять растущему влиянию Китая. Как отмечает телеканал Euronews, сожаление по поводу этого американского шага выразил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Вместе с тем, одновременно, Боррель высказал надежду на улучшение трансатлантических отношений.
Представитель Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар прокомментировал решение Вашингтона в более резких выражениях: «Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанским регионе».
В 2018 году Франция первым из государств Европейского союза приняла свою Индо-Тихоокеанскую стратегию. Изменение расстановки сил в регионе становится для Франции «тяжелым ударом», подчеркивает Euronews, так как Париж, в частности, теряет многомиллиардную сделку по продаже подводных лодок Австралии.
Ранее, как сообщает «Голос Америки», Китай и Франция с возмущением отреагировали на договоренность между Соединенными Штатами и Великобританией о помощи Австралии в разработке атомных подводных лодок.
В Белом доме попытались смягчить недовольство, которое проявили Китай и Франция. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам:
«Это партнерство, о котором было объявлено вчера, не связано с какой-либо конкретной страной. Оно направлено на продвижение стратегических интересов Соединенных Штатов, поддержание основанного на правилах международного порядка и обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».
Договоренность между США, Великобританией и Австралией стала причиной, по которой Австралия аннулировала контракт с Францией на 43 миллиарда долларов. Такова была сумма сделки на поставку правительству обычных обычных подводных лодок.
Явка на выборах депутатов Госдумы в целом по России составила 16,85%
Общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20:00 по московскому времени, сообщает ЦИК. Речь идет о явке на традиционных избирательных участках.
Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58%, заявил Общественный штаб по наблюдению за выборами.
В России в течение трех дней начиная с 17 сентября выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян, проживающих на территории страны, а также свыше двух миллионов – за пределами РФ.
Патриархия Грузии о тайном прослушивании: большинство файлов – ложь, часть – правда
Патриархия Грузии обнародовала сегодня первое заявление в связи с распространением аудифайлов, содержащих расшифровку разговоров, записанных, как утверждают оппозиционные телеканалы, во время тайной слежки Службы госбезопасности за священнослужителями, сообщает «Новости-Грузия».
Как отмечается в заявлении, большинство распространенных файлов основаны на лжи, а некоторые содержат правду.
«Как заявляют, если файлы созданы с несанкционированной прослушиванием и они правдивы лишь частично, даже в случае подтверждающих их документальных материалов, высока вероятность того, что имеет место фабрикация, тем более, в условиях современных технологий и с учетом того противостояния, которое многие годы оказывается со стороны определенных сил в отношении церкви. Поэтому, аутентичность таких записей должна быть обязательно установлена», - говорится в заявлении.
Патриархия считает, что своевременное расследование этого преступления имеет важнейшее значение, поскольку это вопрос национальной безопасности и достоинства государства.
«Мы внимательно следим за происходящими процессами и будем соответственно реагировать на важные вопросы. Грузия и Грузинская Православная церковь смогла выдержать на протяжении своей истории множество испытаний и, с Божьей помощью, мы преодолеем и это. Наш народ разумен и разбирается, где добро, а где затаилось зло. Вместе с тем, правда всегда в конце концов побеждает, и тот, кто копает яму для кого-то другого, зачастую попадает в неё сам», - отмечается в заявлении.
USAID выделит еще 5,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Грузии
Американское правительственное агентство USAID выделит Грузии дополнительно 5,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает «Новости-Грузия».
«Мы рады сообщить о первом из нескольких грантов на борьбу с последствиями COVID-19 в Грузии. В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации.
Вскоре станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, что поспособствует безопасному и эффективному доступу к вакцинам. Программы будут ориентированы на население, проживающее в уязвимых и труднодоступных местах, что поможет населению Грузии в превенции, своевременном выявлении и пресечении случаев COVID-19.
Американский народ выделит 5,4 миллиона долларов для программ реагирования на COVID-19 в поддержку населения Грузии, гражданского общества и других», - говорится в заявлении USAID в Грузии.
Путин поручил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документ опубликован на сайте Кремля, пишет Настоящее время.
Их получат граждане РФ, проживающие на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, самопровозглашенных республиках – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Выплаты приурочены к 80-й годовщине открытия "Дороги жизни" (ледовая трасса, по которой доставляли продовольствие через Ладожское озеро во время блокады Ленинграда).
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, в том числе связанных с доставкой выплат.
Вопросы подобных выплат гражданам России в других странах регулируют двусторонние соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения. Так, например, гражданин России в Латвии в случае выбора российской пенсии теряет право на получение латвийской пенсии.
Как указывает РБК, Пенсионный фонд России может отправить пенсию и выплаты за границу по месту жительства, конвертировав их в местную валюту, только если это допускает международный договор. В противном случае за всеми пенсиями, назначенными с 1 января 2015 года, придется приезжать в Россию лично либо отправлять доверенное лицо.
ЕС «предпринимает соответствующие шаги» из-за возможной прослушки дипломатов в Грузии
Служба госбезопасности Грузии, возможно, прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла ЕС Карла Харцеля – эту информацию, ранее озвученную грузинскими СМИ, прокомментировал официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.
«Это очень серьезный вопрос, поскольку его следуем рассматривать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как мы всегда делаем в таких ситуациях, но, учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не будем говорить больше в данный момент», – заявил Стано корреспонденту Радио Свобода.
Среди предположительных «жертв» тайной прослушки, по информации СМИ, оказались посол ЕС в Грузии, его сотрудники, представители посольства США, посол Израиля в Грузии и другие дипломаты.
В Грузию из Украины экстрадирован бывший начальник департамента военной полиции
В Грузию из Украины экстрадирован Мегис Кардава – бывший начальник департамента военной полиции времен президента Михаила Саакашвили.
Как пишут грузинские СМИ, Кардава доставили из Киева в международный аэропорт Тбилиси. Ему предъявят обвинение и отправят в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать. После этого адвокат Кардава заявил, что его подзащитный взят под защиту Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Ранее сам Кардава заявил, что ускоренное рассмотрение вопроса – «акт политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.
- Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по так называемому «тюремному бунту» и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
- Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района – за это ему присудили девять лет тюрьмы.
Югоосетинский президент проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке, открытом в российском посольстве в Цхинвали.
«Я проголосовал за сильную Россию и за сильного президента РФ. Считаю, что каждый гражданин РФ, проживающий в Южной Осетии обязан принять участие в выборах из глубокого уважения к народу России, и тем политическим процессам, которые происходят в России, и конечно же в знак благодарности руководству России за оказываемую нам помощь», – сказал Бибилов.
Он подчеркнул, что по итогам выборов распределение политических сил в Госдуме РФ имеет абсолютно пропорциональное отношение к судьбе Южной Осетии.
«Те политические процессы, которые происходят в РФ, так или иначе будут отражаться на нашей жизни. Мы наблюдали за риторикой дебатов, в том числе представителей разных партий, и некоторые даже в своих высказываниях допустили выражения, сеющие вражду на Северном Кавказе. Это не может не настораживать нас», – сказал Бибилов.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы началось в Южной Осетии на 10 избирательных участках. Оно будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Всемирный банк закрывает рейтинг Doing Business, в десятку которого входила Грузия
Всемирный банк после внутреннего и внешнего расследований прекратил составление и публикацию рейтинга Doing Business, в котором оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. Проверка показала сознательное и некорректное улучшение оценок Китая и Саудовской Аравии и ухудшение показателей Азербайджана в период с 2018 по 2020 год.
Издание "Коммерсантъ" пишет, что изменения в рейтингах сделаны под давлением бывшего главы Всемирного банка Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга – Симеона Дянкова.
Всемирный банк создавал Doing Business на протяжении 17 лет. На рейтинг ориентировались многие страны, в том числе Россия, которая в 2020 году заняла 28 место из 190 представленных в списке. Весной 2019 года президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвитию вывести страну на 20 место в рейтинге к 2024 году. С 2011 года Россия поднялась на 89 позиций.
Грузия регулярно входила в топ-десятку стран мира по версии Doing Business. Страна, к примеру, лидировала по простоте начала бизнеса. Грузию в Doing Business не раз называли реформатором номер один в регионе и мире. В последнем рейтинге страна заняла седьмое место, уступив лишь Новой Зеландии, Сингапуру, Гонконгу, Дании, Южной Кореи и США.
Летом 2020 года Всемирный банк заявил о приостановке публикации рейтинга, сославшись неточности из-за нарушений методологии. Подробностей тогда не сообщалось.
Отчёт юристов о том, кого привлекать к ответственности, пока не готов. Кристалина Георгиева заявила, что не согласна с выводами расследования, отмечает "Коммерсантъ". Джим Ён Ким и Симеон Дянков ситуацию пока не комментировали.
Газета также напоминает, что все трое имеют многолетние карьерные связи с Россией. В частности, Дянков был ректором Российской экономической школы в Москве. "Коммерсантъ" допускает, что Россия и Китай могут быть вовлечена в конфликт вокруг Doing Business.
Осужденная за мошенничество экс-директор компании «Центр поинт» вышла на свободу
Осужденная за мошенничество основатель и бывший директор строительной компании «Центр пойнт групп» Майя Рчеулишвили вышла на свободу – сегодня утром в Апелляционном суде было оформлено соответствующее процессуальное соглашение. Как пишет агентство «Новости-Грузия», закрыто дело строительной компании «Центр пойнт», продолжавшееся 11 лет.
Майя Рчеулишвили сегодня днем покинула женскую колонию №5 в городе Рустави, где она отбывала наказание в последние годы.
«Во-первых, я прошу прощения за то, что [строительство] так опоздало, во-вторых, я хотела бы поблагодарить мэрию за то, что они так поддержали нас и благодарю бога за то, что все закончилось … Теперь все ООО переданы инвесторам и, я уверена, что под надзором мэрии все закончится хорошо. Должны быть закончены пять крупных объектов, ведутся ремонтные работы … Я прошу прощения у всех пострадавших за то, что это происходит так поздно и за это опоздание я сидела в тюрьме», – сказала Майя Рчеулишвили журналистам.
В марте 2017 года суд признал Майю Рчеулишвили виновной и в присвоении денег путем мошенничества во время строительства жилого комплекса в Тбилиси.
За год до этого, в июле 2016 года, Рчеулишвили была арестована в зале Тбилисского городского суда по другому делу — присвоение средств при строительстве жилого комплекса в Аджарии.
Еще одна основательница компании – Русудан Кервалишвили, которая является родной сестрой Майи Рчеулишвили, также была осуждена по делу о мошенничестве, четыре года отбывала наказание в женской колонии в Рустави и вышла на свободу в марте 2021 года.
По информации «Имеди», главным требованием прокуратуры, на основании которого было оформлено процессуальное соглашение с Майей Рчеулишвили, стало удовлетворение всех пострадавших вкладчиков, не получивших квартиры от «Центр пойнта».
В Эргнети обсудили судьбу лиц, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов
В селе Эргнети накануне состоялась 16-я встреча Координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х гг. и августа 2008 г. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста (МККК).
Координационный механизм был создан в 2010 году под эгидой и при технической и экспертной поддержке МККК, выполняющего роль нейтрального посредника. В рамках этой исключительно гуманитарной платформы для обмена собираются представители грузинской, российской и югоосетинской сторон.
«Обсуждение включало обновленную информацию о прогрессе, достигнутом со времени предыдущей встречи Координационного механизма в октябре 2020 года, а также усилия, необходимые для выяснения судьбы 122 лиц, все еще считающихся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами», – заявили в МККК.
Впервые встреча прошла под председательством Даниэля Мак Суини – представителя МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе, назначенного на эту должность в феврале 2021 года.
«Моя главная цель - поддержать текущую работу по выяснению судьбы и местонахождения людей, которые остаются пропавшими без вести. Этого можно достичь, сотрудничая со сторонами конфликта, чтобы найти новый способ совместной работы, более эффективный и устойчивый, чем сегодня. Решения по делам о пропавших, идентификация останков и передача их семьям могут помочь облегчить боль семей, глубоко страдающих от отсутствия своих близких и от неясности», – заявил Мак Суини.
Армения обратилась в Гаагский суд с иском против Азербайджана
Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в Гааге за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом в четверг сообщили в главном судебном органе ООН, пишет «Радио Азатутюн».
Согласно заявлению Гаагского суда, истец утверждает, что «Азербайджан десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации», а «в результате проводимой государством антиармянской политики армяне систематически подвергались дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим унижениям».
Армения подчеркивает, что насилие направлено против лиц армянской национальности или происхождения.
«Эта практика была вновь применена в сентябре 2020 года после агрессии Азербайджана против Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и против Армении», и «во время этого вооруженного конфликта Азербайджан совершил серьезные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»», – говорится в иске.
Официальный Ереван в своем иске подчеркивает, что даже после окончания боевых действий и вступления в силу режима прекращения огня 10 ноября 2020 года Азербайджан продолжил убивать, пытать и иным образом унижать армянских пленных, заложников и других задержанных лиц. Истец обвиняет Азербайджан, в частности, в нарушении статей 2, 3, 4, 5, 6 и 7 вышеупомянутой Конвенции, отмечая, что все дальнейшие попытки Еревана положить конец нарушениям Баку были тщетными.
Следовательно, Армения требует от Гаагского суда «привлечь Азербайджан к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейший ущерб и компенсировать уже нанесенный ущерб».
Истец также просит Международный суд, «исходя из крайней экстренности», распорядиться о принятии предварительных мер, чтобы «защитить и сохранить права Армении, права армян от дальнейшего ущерба, предотвратить эскалацию и расширение этого спора». Согласно правилам Гаагского суда, требование о предварительных мерах имеет приоритет над всеми остальными делами.
Между тем, в МИД Азербайджана заявили, что Баку будет «решительно защищаться» и планирует подать встречный иск с обвинением Армении в тех же нарушениях.
МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу «освободительным походом»
СССР в 1939 фактически разделил Польшу с нацистской Германией
МИД России использовал термин советской историографии - "освободительный поход" - применительно к нападению Красной Армии на Польшу 17 сентября 1939 года, во время Второй мировой войны.
"17 сентября 1939 Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием" - говорится в твите, опубликованном в официальном аккаунте МИД. К нему прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. В частности, приводятся слова президента Владимира Путина, возложившего ответственность за них на тогдашнее руководство Польши.
Советские войска вошли на территорию Польши спустя 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого нападения в Москве был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентроппа. Впоследствии был заключён ещё один договор, о дружбе и границах, по которому Германия и СССР фактически разделили территорию Польши между собой.
Термин "освободительный поход" появился в советской печати и официальных заявлениях сразу после вторжения в Польшу в 1939 году. Утверждалось, что советские войска освобождают Западную Беларусь и Западную Украину от буржуазно-помещичьей Польши. Впоследствии почти все территории, которые тогда заняла Красная Армия, были присоединены к СССР. Сейчас это части территорий Украины, Беларуси и Литвы.
МИД России и российские власти, включая президента Владимира Путина, в последнее время активно выступают в оправдание пакта Молотова-Риббентроппа, однако термин "освободительный поход" ранее российский МИД не употреблял.
В Беларуси в пятницу впервые отмечают новый праздник - День народного единства. Он был учреждён указом Александра Лукашенко в июне 2021 года. Выступая на днях на церемонии вручения госнаград в Минске Лукашенко назвал день 17 сентября 1939 года важной вехой в истории формирования белорусской нации. "Только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939
года), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут - вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним", - сказал Лукашенко.
Решение отметить события 17 сентября 1939 года как государственный праздник вызвало резко негативную реакцию соседей, пишет Белорусская служба Радио Свобода. В частности, МИД Литвы заявили, что официальный Минск "игнорирует преступления, совершенные двумя самыми жестокими тоталитарными режимами ХХ века". МИД Польши назвал установление праздника "частью действий России, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории региона".
- Российские власти, включая президента Владимира Путина, не раз выступали с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны".
- 1 июля нынешнего года президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.
COVID-19 в Грузии: 2039 новых случаев, 56 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 56 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8446.
За сутки в стране выявили 2039 новых случаев коронавируса. Накануне провели 31 532 теста: PCR-тестов – 13 154, экспресс–тестов на антиген – 18 378.
Выздоровели еще 2192 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 591 766, выздоровевших – 556 810.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,47%, за последние 14 дней составляет 7,31%, за неделю – 7,21%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 19 148 человек, всего в Грузии использовано 1 610 309 вакцин.
Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Грузии
В Россельхознадзоре заявили, что обеспокоены участившимися случаями выявления карантинных объектов в растительной продукции, ввозимой в Россию из Грузии.
«Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках», – говорится в сообщении российского ведомства.
В Москве отмечают, что уведомления по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии. 16 сентября Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями грузинского ведомства.
«Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза просит принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося. Грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы, а также расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений», – сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза Грузии сообщили, что с 1 мая из страны экспортировали 28,7 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 млн долларов. Большую часть продукции, 18,9 тысяч тонн вывезли в Россию.
В ходе переговоров ведомств России и Грузии также было отмечено, что по итогам текущего периода 2021 года объем поставок грузинского продовольственного картофеля на территорию России заметно вырос и составил порядка 17 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1 600 тонн.
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