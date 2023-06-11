Чечню, Ингушетию и КЧР в Минобороны РФ назвали «лучшими» по набору контрактников

Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия вошли в число регионов, которые в Минобороны РФ назвали лучшими по выполнению плана набора на контрактную службу. При этом правозащитные организации неоднократно заявляли о насильственной отправке на войну против Украины жителей Чечни, включая родственников оппозиционеров, пишет Кавказ.Реалии.

Помимо этих регионов, заместитель министра обороны РФ Николай Панков «отметил в лучшую сторону по выполнению плана» Москву, Алтай, Башкортостан, Коми, Тыву, Астраханскую, Воронежскую, Мурманскую, Пензенскую, Сахалинскую и Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Москву, а также аннексированный Россией Севастополь.

Чиновник заявил, что с начала мая этого года на службу по контракту были приняты 13,5 тыс. человек – это в три раза превышает апрельский показатель, уточняет «Коммерсант». При этом данные по каждому региону отдельно не называются.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что с начала войны России в Украине в зону боевых действий было направлено более 26 тысяч человек из республики, из них 12 тысяч – так называемые «добровольцы», прошедшие военную подготовку в «университете спецназа» в Гудермесе. В настоящее время, по заявлению чиновника, на фронте находятся более семи тысяч военных из Чечни.



Напомним, в январе председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что в войне в Украине приняла участие 21 тысяча жителей республики, а Кадыров сообщал, что на фронте находились девять тысяч человек из Чечни. Глава региона, который стал крупнейшим плацдармом для отправки солдат в зону боевых действий, регулярно отчитывается о количестве подготовленных сил, однако объективность таких оценок вызывает у экспертов серьезные сомнения.