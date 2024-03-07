Чехии удалось найти сумму для оплаты 800 тысяч снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что на сегодняшний день удалось найти всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч единиц боеприпасов для армии Украины.

Это стало возможным после обещания, данного властями Норвегии. К инициативе Праги присоединились еще 18 стран, передает со ссылкой на Павела телеканал ČT24.

Ранее в четверг, как отмечает Reuters, Норвегия объявила, что выделит на инициативу до 1,6 млрд норвежских крон ($153 млн). Сообщение последовало за данными на этой неделе обещаниями ФРГ и Франции.

17 февраля Петр Павел на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о плане поставок боеприпасов для Украины из третьих стран. Тогда же чешский президент сообщил, что Прага нашла за границей снаряды для Украины – 500 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены в течение нескольких недель, если удастся обеспечить финансирование проекта.

В каких странах представители Чехии нашли снаряды, не уточняется. Издание Politico писало, что переговоры велись, в частности, в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов из-за их дефицита и задержки согласования военной помощи от США и Евросоюза.