Североосетинского певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам колонии

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева по делу о митингах против самоизоляции во Владикавказе, сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК), участии в массовых беспорядках (часть 1 статьи 212) и насилии в отношении полицейских (часть 1 статьи 318). Уголовное дело о распространении "фейков" было прекращено за истечением срока давности.

Двое других фигурантов дела, Рамис Чиркин и Арсен Бесолов, получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. Им вменили организацию массовых беспорядков и призывы к экстремистской деятельности.

20 апреля на площади Свободы во Владикавказе прошел митинг. Собравшиеся требовали отставки главы республики и правительства Северной Осетии, а также смягчения карантина по коронавирусу и освобождения Чельдиева, которого до этого задержали полицейские. Силовики разогнали участников стихийного митинга и задержали более 100 человек. 65 из них подверглись административному аресту. По данным Кавказ.Реалий, не менее 20 из участников митинга получили реальные сроки по уголовным делам.

За три дня до митинга Чельдиев записал видеообращение с призывом выйти на акцию, а затем был задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован в Северную Осетию. Там, утверждает следствие, певец якобы сопротивлялся и дважды ударил сотрудника Центра "Э" по лицу.​

В мае 2020 года Вадима Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов были признаны фактическими организаторами протестов, отмечает Павел Чиков.