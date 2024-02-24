120 человек в день. Журналисты оценили потери армии РФ в Украине

Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» ко второй годовщине войны России против Украины опубликовали новое исследование о российских потерях.

Журналисты пишут, что с помощью разработанного ими метода подсчета они оценили число погибших с самого первого дня вторжения, 24 февраля 2022 года, и до конца 2023 года. Приводимая ими цифра - 75 тысяч. «И темп потерь не спадает», - пишут авторы публикации, подчеркивая, что их подсчеты примерны. «Это не точное число, а статистическая оценка, зависящая в том числе от случайности, то есть наиболее вероятное значение внутри довольно широкого диапазона - от 66 до 88 тысяч человек», - говорится в тексте.

По поводу динамики потерь в материале отмечается, что хотя линия фронта в 2023-м году фактически замерла, темп потерь не только не снизился, но и значительно вырос. «Если за 2022 год количество погибших составило около 24 тысяч человек, то в 2023-м оно увеличилось более чем вдвое, почти до 50 тысяч. Максимальных значений потери достигли во время битвы за Бахмут, в январе-марте 2023 года», - делают выводы сотрудники двух редакций.

Также в исследовании говорится, что мобилизованные составляют третью по численности группу среди погибших - после кадровых военных и бывших заключенных. Их доля достигает около 16 тысяч из тех же 75 тысяч.

«В целом динамика потерь к концу 2023-го говорит о том, что российские власти наладили стабильный конвейер поставки российских мужчин на фронт. Там в последние полгода они гибнут со скоростью примерно 120 человек в день», - заключают, среди прочего, журналисты.