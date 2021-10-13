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Черногория раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых золотых паспортов – выходцы из России.
В документе указаны имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены. Среди тех, кто получил "золотой паспорт" Черногории, тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, генерального директора "Авито" Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского. Гражданство Черногории также получили члены семьи заявителей.
Черногория предоставляет гражданство за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро на юге страны и в столице и благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.
Программа "золотых паспортов" действует в Черногории с 2019 года. Первым его обладателем в обмен на покупку недвижимости стал россиянин.
Помимо Черногории схожие программы по получению "золотых паспортов" действуют, например, на Мальте. Ранее "золотые паспорта" предоставляли Кипр и Болгария. В октябре 2020 года власти Кипра объявили о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, которая действовала с 2002 года. Причиной стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели "золотых паспортов" соответствовали правилам получения гражданства.
Другие новости дня
После задержания уроженцев Чечни Кадыров опубликовал видео из Турции
После сообщений о том, что задержанные в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже шестеро россиян - выходцы из Чечни, глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео из Турции.
В нем он заявил, что посетил несколько местных городов, но не нашел там «шайтанов» из Чечни, поскольку они «сбежали».
«Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», - говорит Кадыров на видео. В кадре вместе с ним присутствуют министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и блогер Гусейн Гасанов.
«Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут», - подписал видео Дудаев.
- Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией о задержании чеченцев.
- Представители чеченской диаспоры в Турции сообщали, что один из задержанных связан с заказными убийствами. Об этом рассказал чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов. Эту информацию подтверждал связанный с чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии.
- 10 октября чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT анонсировал запуск проекта, ориентированного на живущих в Турции представителей чеченской диаспоры.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
В Абхазии бухгалтера Минобороны подозревают в разглашении гостайны
Военная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело в отношении бухгалтера–казначея Министерства обороны. Её подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Сообщается, что бухгалтер–казначей Минобороны использовала флешку, незарегистрированную в секретной части ведомства, для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секретные и совершенно секретные сведения. Эту флешку она передала другой сотруднице министерства – начальнику медпункта управления материально–технического обеспечения, «не обладающей соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность».
По версии следствия, была создана реальная опасность причинения вреда интересам Абхазии «в области эффективного функционирования обороноспособности государства».
В пресс-релизе прокуратуры указано, что начальник медпункта использовала переданную ей флеш–карту «по собственному усмотрению не менее двух недель, передавая её третьим лицам».
Информация какого характера содержалась на флешке и кто мог ознакомится с её содержанием, в военной прокуратуре не уточняют.
По информации ведомства, «выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и получение достоверных по делу доказательств».
Коронавирус в Грузии: 4837 новых случаев, 26 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 26 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9332.
За сутки в стране выявили 4837 новых случаев коронавируса. Накануне провели 49 386 тестов: PCR-тестов – 17 169, экспресс–тестов на антиген – 32 217.
Выздоровели еще 1586 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 645 195, выздоровевших – 605 581.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,79%, за последние 14 дней составляет 6,95%, за неделю – 8,52%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6837 человек, всего в Грузии использовано 1 889 200 вакцин.
Грузия впервые с 2012 года выиграла матч отборочного турнира ЧМ по футболу
Сборная Грузии по футболу накануне со счетом 2-1 обыграла на выезде команду Косово в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Отметим, что последний раз грузинская сборная одерживала победу в отборочных матчах чемпионатов мира 7 сентября 2012 года. Тогда Грузия выиграла у сборной Беларуси со счетом 1-0. С тех пор безвыигрышная серия сборной продолжалась 23 матча.
В поединке с Косово счет на 11-й минуте открыл Торнике Окриашвили. На 45-й минуте Ведат Мурики сравнял счет, реализовав пенальти. На 82-й минуте Зураб Давиташвили смог забить победный для грузинской сборной гол.
11 ноября Грузия проведет последний матч отборочного турнира против сборной Швеции. И Грузия, и Косово уже потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022.
- В сентябре в Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии заявили, что футбольный матч не означает признание Грузией независимости Косово.
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию
Министр обороны США Ллойд Остин посетит на будущей неделе Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Об этом на регулярном брифинге объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО», – сказал представитель военного ведомства США.
По его словам, «более официальное объявление» относительно данного турне Остина, вероятно, будет сделано Пентагоном «в следующие пару дней».
В министерстве обороны Грузии подтвердили информацию о визите Ллойда Остина, назвав его историческим.
«Данный визит в очередной раз подтверждает устойчивость стратегического партнерства между США и Грузией и высокий уровень сотрудничества, основанный на общих ценностях», – говорится в заявлении грузинского ведомства.
Согласно информации, распространенной ранее Североатлантическим альянсом, встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21-22 октября. Председательствовать на ней будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Потребители в ЕС рассматривают возможность временно перейти на уголь
Рост цен на природный газ в Европе подталкивает некоторых потребителей к переходу на лигнит, бурый уголь, сообщает телеканал «Евроньюс». Это происходит в то время, когда многие европейские страны готовятся принять стратегию постепенного перехода на так называемую чистую (или зеленую) энергию.
Несмотря на то, что европейские цены на уголь и углеводородные энергоносители в последнее время значительно повысились, они остаются значительно ниже уровня цен на газ.
Тем временем обострился спор между Польшей и Чехией вокруг польской угольной шахты «Туров» у границы с Чехией. Польша отказалась закрывать свое угледобывающее предприятие, расположенное вблизи границы с Чехией. Базирующийся в Люксембурге суд Европейского союза обязал Варшаву ежедневно выплачивать Брюсселю полмиллиона евро – за неисполнение ранее вынесенного решения о приостановке операций на шахте «Туров», чего добивалась Чехия. В Праге заявляют, что на севере страны жители приграничных селений страдают от загрязнения воздуха - в связи с добычей лигнита на польской шахте.
Евросоюз и Иран возобновляют обсуждение ядерной сделки
Высокопоставленный представитель Евросоюза на этой неделе отправится в Тегеран для возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, в Иран поедет заместитель генсекретаря европейского внешнеполитического ведомства Энрике Мора.
Собеседники Bloomberg утверждают, что страны-участницы ядерной сделки с недавних пор активно занимаются челночной дипломатией, а полноценные переговоры между ними могут начаться в течение трех недель.
Брюссель от комментариев отказался, указав, что внешнеполитическое ведомство ЕС выступает за скорейшее возобновление переговоров.
Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней, помимо Ирана, участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.
В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.
Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.
Весной Тегеран и пять стран-участниц сделки начали переговоры по восстановлению соглашения. Представители государств без участия Ирана также проводят консультации с США. Ожидалось, что работа будет завершена к концу весны – началу лета, но этого не произошло. Иранский МИД в конце сентября допускал возобновление встреч в Вене осенью.
Минюст Грузии просит Минздрав создать группу врачей для изучения состояния здоровья Саакашвили
Министерство юстиции Грузии обращается к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрию Хундадзе с просьбой проконтролировать защиту прав Михаила Саакашвили для большей прозрачности процесса, сообщает Общественный вещатель.
Вместе с тем, министерство обращается к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой о сотрудничестве.
«Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили», - отмечается в заявлении министерства.
Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что обратились к министру труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерине Тикарадзе с просьбой выделить мультифункциональную группу врачей для изучения и детального анализа состояния здоровья Саакашвили.
«Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций», - заявили в Минюсте.
Фильм о грузинских эмигрантах в Нью-Йорке представят на «Оскар»
Фильм «Брайтон 4» грузинского режиссера Левана Когуашвили будет выдвинут от Грузии на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.
Картину-кандидата в Тбилиси отбирали более месяца. Наряду с фильмом Когуашвили, в числе фаворитов были «Что мы видим, когда смотрим на небо» (режиссер Александр Коберидзе) и «Персона №2» (режиссер Нино Басилия). Окончательный выбор специальная комиссия сделала после закрытого показа, состоявшегося в кинозале Нацархива Грузии 12 октября.
В этом году в комиссию вошли: Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дея Кулумбегашвили, Константин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.
Драма «Брайтон 4» – ко-продукция Грузии, России, Болгарии, Монако и США. В центре сюжета фильма – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын эмигрировал в США, периодически он связывается с отцом и говорит, что хорошо устроился на Брайтон-Бич в Бруклине и учится на врача. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на «американскую мечту». Сын бедствует и живется ему нелегко. Молодому мужчине приходится работать грузчиком, чтобы выплатить игровой долг местному мафиози.
Главную роль в картине сыграл 74-летний Леван Тедиашвили - легенда грузинской борьбы, двукратный чемпион Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по вольному стилю.
Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Шорт-лист претендентов в данной категории будет объявлен Американской киноакадемией 21 декабря 2021 года. Сама церемония пройдет 27 марта 2022 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Стендап-комик из Владикавказа заявила об угрозах после баттла
Стендап-комик Ариана Лолаева из Северной Осетии сообщила в инстаграме о массовых угрозах в свой адрес от земляков. Лолаева была вынуждена дважды извиниться за шутку об осетинах во время выступления в 2020 году. Вместе с Лолаевой в представлении также участвовал комик Александр Ни.
Ролик со стендап-баттла стал распространяться в осетинских пабликах 9 октября. В видео Ни, в частности, говорит что у Лолаевой «между ног осетинский пирог».
В тот же день комики извинились в своих соцсетях. Ни написал, что из-за резонанса понял, что сказал глупость. Лолаева сказала, что виновата в том, что не объяснила коллеге важные для осетинского народа вещи. В Осетии существует давний обряд, когда в большие религиозные, национальные или семейные праздники на стол подаются три пирога. Они символизирует бога, солнце и землю.
12 октября Лолаева записала еще одно видео с извинениями. Плачущая артистка рассказала, что с ней «серьезно поговорили» и она осознала «колоссальный урон». По словам Лолаевой, она уже лишилась работы и от нее отвернулись многие люди.
Ранее председатель «Высшего совета осетин» Руслан Кучиев написал в фейсбуке, что представители диаспоры разыскивают Лолаеву и обсуждают способы наказания комика и ее семьи.
Лолаева не сообщает, обращалась ли она в правоохранительные органы по поводу угроз. Заявление Кучиева в МВД по Северной Осетии не комментировали, пишет Кавказ.Реалии. В одном из интервью Лолаева рассказала, что ее родственники поддерживали выступления в стендапах. При этом комик отмечала, что всегда получала упреки со стороны земляков.
В Британии начальная фаза борьбы с COVID-19 названа «провальной»
Группа британских парламентариев признала действия правительства в начале пандемии серьезным провалом в области общественного здоровья.
Авторы специального доклада, названного «Коронавирус: выученные уроки» – члены двух парламентских комитетов – здравоохранения и социальной защиты и науки и технологий. В работе обоих комитетов участвуют представители всех парламентских партий. Как пишет Би-би-си, в 150-страничном документе дается оценка действий властей и анализируются причины самой высокой смертности от COVID-19 в Западной Европе – 150 тысяч человек.
Глава обоих комитетов, подготовивших доклад, консерватор Джереми Хант назвал ошибочной стратегию британских властей, направленную на достижение так называемого стадного иммунитета. Первый локдаун в стране был введен гораздо позже, чем требовала ситуация. Это повлекло за собой неоправданные жертвы.
- Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Британии 31 января 2020 года, а первый общенациональный локдаун был объявлен 23 марта, когда во многих странах уже действовал режим карантина.
- В докладе отмечены и успешные меры властей в борьбе с пандемией, в частности, программа всеобщей вакцинации была реализована быстро и успешно.
В будущем году правительство проведет открытое общественное дознание по итогам борьбы с пандемией. Выводы доклада в основном касаются ситуации в Англии. Решения правительств Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии не анализировались.
Бжания и Нерадько обсудили вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился в Москве с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Бжания и Нерадько обсудили ряд вопросов практического взаимодействия, касающиеся возобновления воздушного сообщения в Абхазии.
Стороны определили порядок и схему реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений.
Абхазский президент и глава Росавиации подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в области гражданской авиации, а также определили дальнейшие шаги для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией.
Во встрече участвовали заместитель главы президентской администрации Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, руководители структурных подразделений Росавиации и представитель инвестора, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В Москве проходит встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна
В Москве проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Это уже четвертая встреча тет-а-тет лидеров двух стран в этом году.
Президент РФ во время встречи с премьер-министром Армении предложил «сверить часы» в преддверии саммита СНГ, который пройдет 15 октября в Минске, сообщает РИА Новости.
Переговоры Путина и Пашиняна проходят в Кремле. Приветствуя друг друга, политики пожали руки и обнялись.
«Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону, конечно, личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и не в формальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах. Скоро у нас саммит СНГ. Мне хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению, и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия. В том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе», - сказал Путин Пашиняну.
Премьер-министр Никол Пашинян сегодня прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. В рамках визита запланирована только встреча с Владимиром Путиным. Других встреч, в том числе с представителями армянской общины, не планируется.
Согласно ранее распространенному Кремлем короткому сообщению, Путин и Пашинян сегодня рассмотрят ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.
Пресс-конференция или заявления для СМИ после переговоров не запланированы.
В Батуми простились с жертвами обрушения дома
В Батуми завершились прощания с погибшими при обрушении семиэтажного дома. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».
Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое детей в возрасте 1 года, 9 и 11 лет. Четырех погибших, членов одной семьи, похоронили в воскресенье, 10 октября. Панихида по пяти другим прошла сегодня в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми.
Поток желающих проститься с ними не прекращался с утра. На панихиду пришли чиновники, общественные деятели, одноклассники погибших детей, а также сотни пожарных-спасателей, которые в течение 30 часов продолжали поиски людей под завалами.
- Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. По версии следствия, причиной обрушения дома в Батуми стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с нарушением техники и правил безопасности, без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур». Установлено, что демонтированы были все стены, в том числе несущие, что «нарушило надежность и устойчивость» корпуса. Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт по его поручению.
Аслан Бжания встретился с представителями «Газпрома»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с представителями АО «Газпром промгаз» и ПАО «Газпром».
По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече обсуждались «вопросы технического задания к договору о разработке Генеральной схемы и дорожной карты газоснабжения и газификации Абхазии».
«Представители ПАО «Газпром» и АО «Газпром промгаз» проинформировали президента о ходе разработки Генеральной схемы», – говорится в сообщении.
Во встрече участвовали заместитель главы администрации абхазского президента Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Российскую сторону представляли генеральный директор АО «Газпром промгаз» Николай Сторонский, первый заместитель гендиректора АО «Газпром промгаз» Николай Варламов, главный инженер проектов Юрий Камиссаров и представитель ПАО «Газпром» Антон Бубенов.
Ранее сообщалось, что генеральный план газификации будет профинансирован из российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.
ВОЗ: людям со слабым иммунитетом нужна повторная вакцинация
Это не всегда должна быть та же вакцина, что и при первой прививке
Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям со слабой иммунной системой. Они, по мнению Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации, подвержены высокому риску заболеть в тяжелой форме, и стандартной вакцинации может быть недостаточно.
Так людям старше 60 лет, привитым китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, рекомендуют получить третью дозу через один-три месяца после первичной вакцинации. За это время эффект от привитии в старших возрастных группах снижается. Китайские препараты при этом можно комбинировать, говорят эксперты.
ВОЗ обращает внимание, что в первую очередь нужно обеспечить всех людей со слабой иммунной системой первичной дозой. И лишь затем назначать третью - бустерную, начиная с самых старших возрастных групп.
- Глобальная стратегия вакцинации от COVID-19 призывает все страны мира привить 40% населения к концу года и 70% к середине 2022 года.
- Ранее эксперты ВОЗ опасались, что использование дополнительных (бустерных) доз может вызвать дефицит вакцин в бедных странах.
- 11 ноября Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации изучит глобальные данные о бустерной вакцинации. Окончательный отчет на эту тему выйдет в декабре.
ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение «Боинга» в 2014 году
Евросоюз привал Россию взять ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина – ЕС. Он прошёл в Киеве 12 октября.
Лидеры стран Евросоюза и Киев также призвали Москву приложить все усилия для привлечения виновных в крушении лайнера к ответственности.
Кроме того, участники саммита осудили действия России на востоке Украины и подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.
Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке. Москва это категорически отрицает.
С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих. Есть жертвы среди мирного населения.
- "Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек находившиеся на борту.
- По данным Международной следственной группы, изучавшей обстоятельства гибели рейса MH17, самолёт был сбит ракетой, запущенной с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. В мае 2018 года группа представила данные о том, что ракета была запущена из установки "Бук", принадлежащей российской 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Москва категорически отрицает и свою причастность к крушению.
- Весной 2019 года международная следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса. Трое из них – граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый – гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился. Олег Пулатов – единственный, кого на процессе в Нидерландах представляют адвокаты.
- Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.
Саакашвили жалуется на проблемы со здоровьем, требует допустить к нему личного врача
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который 12-й день продолжает голодовку в тюрьме, жалуется на проблемы со здоровьем и требует встречи со своим личным врачом. Об этом журналистам заявил адвокат политика Георгий Гелхаури.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», накануне личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе не был допущен в пенитенциарное учреждение. Администрация тюрьмы объяснила это тем, что у его пропуска истек срок действия. Для выдачи нового, врача обязали написать заявление.
«У него отек ног, как он нам сказал, ему трудно передвигаться. Поэтому очень важно находиться под наблюдением врача, в данном случае я имею в виду его личного врача. Что касается состояния его здоровья, то это личный врач должен рассказать, как он и в каком состоянии. Миша требует, чтобы его личный врач смог навещать его ежедневно», – сказал Гелхаури.
Сегодня же Саакашвили призвал сторонников к активности и выразил надежду на то, что «системные действия» приведут к его освобождению в ближайшие две недели. Об этом говорится в письме экс-президента, которое зачитал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
«Конечно, я бы хотел выйти до второго тура, чтобы вместе с вами отстоять неминуемую победу, но для этого нас должно быть много 14 октября и после этого действовать системно. Только с самоотверженной, активной гражданской позицией мы сможем спасти нашу страну и достичь конкретных результатов, в том числе и касательно меня. Победа 30 октября может быть достигнута только ежедневно, ежеминутно борясь за свободу до 30 октября», — говорится в письме Саакашвили.
Собственным инструментом борьбы политик считает голодовку. Он подчеркивает, что не возобновит прием пищи, «несмотря на ежедневное ухудшение здоровья».
Более 30 стран сократят выбросы метана, чтобы избежать потепления
Тридцать две страны присоединились к проекту "Глобальное метановое обязательство" и намерены до 2030 года сократить выбросы метана на 30%. Так международное сообщество борется с глобальным потеплением, сообщила в понедельник администрация президента США Джо Байдена.
Проект готовится в преддверии климатической конференции ООН, которая пройдёт в ноябре в Шотландии. Её цель – убедить страны присоединиться к общим мерам и удержать повышение среднегодовой температуры к 2100 году в пределах 1,5 градусов. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожаев и коллапсов экосистем.
Метан – второе по распространённости вещество в атмосфере после углекислого газа, влияющее на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты. В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее углекислого газа: за двадцать лет он нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.
"Сократить загрязнения метаном – это самая быстрая доступная нам возможность предотвратить острые климатические риски", – заявил Фред Крупп, президент Фонда защиты окружающей среды.
США уже регулируют выброс метана из новых нефтяных и газовых скважин. В ближайшие недели Агентство по охране окружающей среды выпустит правила по работе с этим газом. Но параллельно, по словам экологов, нужно снижать и количество углекислого газа в атмосфере.
Обязательства по сокращению подписали уже девять из 20 крупных загрязнителей. Это США и страны Европейского союза, а также Канада, Индонезия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Аргентина и Ирак. Не выразили готовность присоединиться ещё четыре крупнейших источника выбросов метана – Китай, Индия, Россия и Бразилия.
В Армении возбудили уголовное дело по факту полетов Сержа Саргсяна в Баден-Баден
По факту полетов третьего президента Армении Сержа Саргсяна в немецкий Баден-Баден возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Специальная следственная служба (ССС) Армении.
Ранее координатор программ «Объединения информированных граждан» Даниэл Иоаннисян подал заявление о том, что самолет, предоставленный для обслуживания Сержа Саргсяна, в течение 2008-2017 годов эксплуатировался высокопоставленными должностными лицами и совершил ряд полетов за счет государственных средств без служебной необходимости. Из Генпрокуратуры заявление было направлено в Специальную следственную службу, пишет «Радио Азатутюн».
В ССС сообщают, что в ходе подготовки материалов были получены данные о том, что самолет, обслуживавший Сержа Саргсяна в указанный период, совершил множество рейсов в немецкий город Баден-Баден (аэропорт Карлсруэ), в некоторых из этих случаев рейсы были организованы с нарушением установленного порядка, без заранее полученных из аппарата президента Армении письменных заявок.
11 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 308 УК Армении –злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Ведется предварительное следствие, говорится в сообщении.
Еще два человека скончались от коронавируса в Южной Осетии
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончалось двое мужчин. Об этом агентству «Рес» сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, в инфекционном корпусе медцентра проходят лечение 89 пациентов с коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии находятся три человека.
По информации Юго-Осетпотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом. В югоосетинском Минздраве при этом сообщили, что выросло количество вызовов скорой медицинской помощи.
«Последний месяц нагрузка на диспетчерский центр скорой возросла более чем на 50 процентов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Республике. С наступлением осенних холодов увеличилось количество случаев заражения гриппом и ОРВИ, наблюдается также рост заболеваемости коронавирусом», – сказали в пресс-службе Минздрава.
Сегодня же стало известно, что из-за выявленных случаев COVID-19 в Цхинвали на двухнедельный карантин вновь закрылся Лицей искусств.
Сообщается и о вспышке коронавируса в Ахалгорском районе.
Вице-премьер России Голикова предложила выявлять курящих детей с помощью смокелайзера
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать вопрос о проведении осмотров детей на употребление никотинсодержащей продукции. Выявлять курильщиков среди несовершеннолетних предлагают с помощью смокелайзера - прибора для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе.
Данные предложения внесены в проект протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Копия документа оказалась в распоряжении РБК. Также предлагается запретить сдавать детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции, такие как вейпы или электронные сигареты. Согласно нынешнему законодательству подобную продукцию запрещено продавать не достигшим 18-летнего возраста. Однако условия сдачи в аренду таких устройств законодательно не прописаны.
Правительство также предлагает запретить выкладку никотинсодержащей продукции в магазинах, которые находятся в радиусе 100 метров от школ.
В июле 2020 года Госдума запретила курение электронных сигарет, кальянов, вейпов и "систем нагревания табака" в общественных местах. В документе все виды курения объединены в понятие "никотинсодержащая продукция". Законопроект распространяет на неё такие же запреты, как и на обычные сигареты.
СК объединил 5 уголовных дел против сторонников Навального в одно
Следственный комитет России объединил пять уголовных дел, возбуждённых против Алексея Навального и его соратников, в одно "большое" дело. Об этом сообщил в инстаграме соратник оппозиционера Иван Жданов.
По словам Жданова, "мегадело" объединяет обвинения по статье о легализации денежных средств, три статьи по экстремизму (финансирование, руководство и участие) и какое-то ещё одно дело, возможно по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. "Единственное дело из последних серьезных, которое осталось отдельно – это дело по статье о мошенничестве", - написал Жданов.
В конце сентября Следственный комитет возбудил против оппозиционера Алексея Навального и его соратников дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Хотя Фонд борьбы с коррупцией уже признали экстремистской организацией, новое дело, как пояснил Иван Жданов, позволяет преследовать Навального и его единомышленников еще и задним числом – за все, что они делали последние десять лет. Максимальное наказание по нему предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По утверждению ведомства, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена, в частности, на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах и создание протестного настроения у населения. Одним из способов распространения запрещённой информации следствие назвало личный ютьюб-канал Навального.
Ранее в августе сторонников Навального обвинили в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации.
Против Навального и его соратников возбуждены и другие уголовные дела, в том числе о мошенничестве в особо крупном размере за растрату денег его фондов, а также "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путём". Следствие утверждает, что через ФБК было легализовано около миллиарда рублей.
После возвращения Алексея Навального в начале 2021 года с лечения за рубежом в Россию, его ареста и разгона акций протеста в его поддержку власти обрушились с репрессиями на сторонников оппозиционера. Структуры Навального были признаны экстремистскими, многие его соратники подверглись уголовному преследованию по разным поводам, некоторые из них вынуждены были уехать из России.
Неизвестный «заминировал» посольства в Москве, в том числе грузинское
Сотрудники московской полиции начали доследственную проверку после информации об угрозе взрыва ряда посольств в Москве. Среди них – посольства Грузии (секция интересов Грузии Посольства Швейцарии в Москве – ред.), самопровозглашенной республики Абхазия, а также Алжира.
Как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, информация о «минировании» оказалась ложной.
«Вечером 11 октября в дежурную часть управления внутренних дел по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления МВД России столицы поступило письмо по электронной почте от мужчины. В нем он пообещал устроить «великий спектакль в городе Москве», заложив через пособников бомбы в посольствах Алжира, Абхазии, Грузии. Сам же злоумышленник с помощью дронов пригрозил взорвать стадионы «РЖД-Арена», «Лужники», «Открытие Банк Арена», а также аэропорт Внуково», – сказал собеседник агентства.
Сообщается, что специалисты провели обследования данных объектов, взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. Эвакуация на время проверки не проводилась.
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