Черногория раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»

Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых золотых паспортов – выходцы из России.

В документе указаны имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены. Среди тех, кто получил "золотой паспорт" Черногории, тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, генерального директора "Авито" Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского. Гражданство Черногории также получили члены семьи заявителей.

Черногория предоставляет гражданство за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро на юге страны и в столице и благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.

Программа "золотых паспортов" действует в Черногории с 2019 года. Первым его обладателем в обмен на покупку недвижимости стал россиянин.

Помимо Черногории схожие программы по получению "золотых паспортов" действуют, например, на Мальте. Ранее "золотые паспорта" предоставляли Кипр и Болгария. В октябре 2020 года власти Кипра объявили о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, которая действовала с 2002 года. Причиной стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели "золотых паспортов" соответствовали правилам получения гражданства.