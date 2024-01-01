Четыре человека погибли в Донецке при обстреле в новогоднюю ночь

В оккупированном российскими войсками Донецке в результате обстрела в ночь на 1 января погибли четыре человека, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщил глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, украинские военные обстреляли центр города, а также Калининский и Буденовский районы из реактивных систем залпового огня.

Один из погибших в результате обстрела – журналист, пишет ТАСС. Его имя не уточняется.

Сообщается, что под обстрел, в частности, попала гостиница «Донбасс Палас».