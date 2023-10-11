Число погибших из-за атак в Израиле выросло до 1200, в секторе Газа – до 950

В результате атак ХАМАС по Израилю число жертв в стране выросло до 1200, в секторе Газа из-за ответных ударов Израиля – до 950, по официальным сообщениям израильской и палестинской сторон. Общее количество раненых приближается к десяти тысячам, более сотни людей остаются в плену у ХАМАС.

Свои дома были вынуждены покинуть более 260 тысяч палестинцев – больше десятой части населения сектора Газа, сообщает ООН. Ранее правительство Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа, в том числе о прекращении поставок электроэнергии, продовольствия и воды. ООН осудила это решение – наряду с неизбирательными ударами по Израилю и захватом заложников. Сейчас США работают над созданием гуманитарного коридора для эвакуации палестинцев и американцев из сектора Газа в Египет, пишет NBC News.

Израильская армия сообщила, что к утру поразила более 80 целей в секторе Газа, включая «отделения банков, которые использует ХАМАС», подземный туннель и различные военные объекты. Среди атакованных помещений – дом пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Обейды и дом родственников военного командира ХАМАС Мохаммада Дейфа. Израильские СМИ пишут, что в результате атаки погибли брат Дейфа со своим сыном и внучкой.

В свою очередь палестинская сторона утверждает, что из-за ударов Израиля в секторе Газа пострадали десятки домов, фабрик, мечетей и магазинов.

Также израильская армия нанесла удары по Сирии и Ливану – после того, как с их территории было выпущено несколько миномётных снарядов по Израилю. По сообщению израильской армии, из Ливана было выпущено 15 ракет – четыре из них были сбиты, остальные упали на открытой местности, никого не убив и ничего не разрушив. Снаряды, выпущенные из Сирии, также упали на открытых участках.