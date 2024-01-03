Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 64

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло в Японии 1 января, выросло до 64. Это землетрясение стало самым смертоносным в Японии с 2016 года, сообщает Reuters.

В среду в пострадавших от землетрясения районах ожидались проливные дожди, которые могут привести к возникновению оползней и еще больше затруднить поисково-спасательные работы. Помощь пострадавшим районам также затруднена из-за разрушений дорог и инфраструктуры. Масштабы ущерба и общее количество жертв землетрясения все еще остаются неясными, отмечает Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ното в понедельник днем. По данным властей префектуры Исикава, более 33 тысяч человек покинули свои дома, а в некоторых районах нет доступа к воде и электричеству.

Во вторник мэр города Судзу, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, заявил, что в городе могут быть разрушены 90 процентов домов.

Всего с 1 января в Японии произошло около 200 подземных толчков.