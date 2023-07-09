Число погибших после субботнего обстрела Лимана возросло до девяти

Число погибших в результате субботнего обстрела российскими войсками Лимана возросло до девяти. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. Ранее было известно о восьми убитых.

Еще 13 человек за последние сутки получили ранения. Один погибший есть в Авдеевке, написал Кириленко в телеграме.

В свою очередь администрация Запорожской области сообщила, что за минувшие сутки были обстреляны 15 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Орехов, Преображенка. Погибших нет. Разрушены или повреждены более 20 гражданских объектов, включая жилые дома.

По данным Херсонской обладминистрации, правобережную часть Днепра, подконтрольную Киеву, обстреливали почти 60 раз. По Херсону было выпущено не менее 16 снарядов. Ранения получил местный житель.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела загорелся лес в районе Купянска. На тушение пожара ушло три часа.

В свою очередь назначенный Россией губернатор аннексированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керчи сбита крылатая ракета. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

По данным телеграм-канала Shot, жители города слышали несколько взрывов. Других подробностей о произошедшем пока нет.

Минобороны России обстрелы Лимана и других населенных пунктов не комментирует. В сводке 9 июля говорится об авиаударе по пунктам дислокации украинских военнослужащих в Петропавловке под Купянском. Обвинения в атаках на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Украины Россия категорически отвергает.