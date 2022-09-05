Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке достигло восьми

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, выросло до восьми. Об этом сообщает правительство региона.

По данным МЧС, группа, состоящая из 12 человек (10 туристов и двух гидов), 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской, который является самым высоким действующим вулканом Евразии. На отметке 3300 метров трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. Добравшись до отметки 4150 метров, шесть человек сорвались в пропасть и погибли. На место их гибели поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник он сообщил по спутниковому телефону о смерти ещё двух человек.

Из-за плохих погодных условий в выходные спасатели трижды не смогли высадиться на вулкане, днем 5 сентября вертолету МЧС России удалось приземлиться на склоне вулкана.

В настоящее время помощи спасателей ожидают два человека на высоте 4150 метров и ещё двое в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Среди них один пострадавший с переломом.

По факту гибели туристов Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Новосибирской области также проверяет компанию "Экстрим тайм", которая занималась организацией восхождения на вулкан.

В составе туристической группы были жители семи регионов России, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.