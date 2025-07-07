Число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 80

Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 82, среди них 28 детей. Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN.

Некоторые из погибших детей были в христианском летнем лагере для девочек Camp Mystic, который располагался на берегу реки Гуадалупе. По меньшей мере 10 девочек и вожатый лагеря все еще числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сильнейшие ливни вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупе в ночь на 4 июля. Сообщалось, что уровень воды поднялся на 8 метров всего за 45 минут.

Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить федеральную поддержку Техаса и сказал, что он «вероятно» посетит штат в пятницу.