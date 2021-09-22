Число пострадавших при стрельбе в университете в Перми возросло до 43

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете увеличилось до 43. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ранее сообщалось о 28 пострадавших и о шести погибших.

По данным главы регионального Минздрава, в трёх городских стационарах находятся 12 пострадавших. В их число министр включила и самого стрелка Тимура Бекмансурова. По её словам, он находится в реанимации на аппарате ИВЛ в нестабильном и крайне тяжёлом состоянии. Она также подтвердила, что накануне ему ампутировали часть голени.

Еще семеро пострадавших, получивших тяжелые ранения, ранее были отправлены на лечение в Москву.

Как уточняют местные издания 59.ru и "ПроПермь", региональный Минздрав включил в число пострадавших не только нападавшего, но и шестерых погибших.

Президент России Владимир Путин в среду наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС Константина Калинина, который задержал студента, открывшего стрельбу в университете. Напарник Калинина, старший лейтенант полиции Владимир Макаров награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка". Он помогал студентам эвакуироваться из здания. Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил Калинину и Макарову звания лейтенанта и капитана полиции соответственно.

Утром 20 сентября студент первого курса Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу сначала в кампусе, а потом в здании одного из факультетов вуза. Жертвами стрельбы стали шесть человек. Бекмансуров был ранен при задержании сотрудником ДПС, который первым прибыл на место.