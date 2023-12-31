Число погибших в результате удара по Белгороду возросло до 24

Число погибших в результате ракетного удара по Белгороду днем в субботу, 30 декабря, возросло до 24. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения, по последним данным, получили 108 человек. Пострадали 37 многоквартирных домов, более 450 квартир, несколько частных домов и более 50 автомобилей.

По словам Гладкова 25 человек получили тяжелые ранения. Их отправят в федеральные клиники.

Последствия обстрела ликвидировали две тысячи человек, включая волонтеров, пишет губернатор.

Утром 31 декабря в Белгороде звучал сигнал воздушной тревоги. Жителям сообщили о необходимости спуститься в укрытия.

Ряд российских городов в знак солидарности с Белгородом отменили новогодние фейерверки.

Представитель генерального секретаря ООН на заседании Совбеза ООН, созванному по запросу Москвы, назвал неприемлемыми удары по гражданскому населению России и Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал страны Запада «соучастниками преступлений». Представители стран Запада на заседании отвергли обвинения со стороны России, отметив, что жертв в Белгороде не было бы, если бы Россия не начала агрессию против Украины.

По словам Небензи, чем больше угроз будет создаваться России, тем жестче она на них будет реагировать.

Украинские военные обстрел официально не комментировали. Источник издания «Украинская правда» в спецслужбах утверждает, что ВСУ атаковали военные объекты, но якобы из-за неумелых действий российской ПВО обломки ракет упали в центре города.

29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за все время войны. Его жертвами стали около 40 человек