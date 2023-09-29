Число выехавших жителей Карабаха приближается к 100 тысячам

Число вынужденно уехавших в Армению жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики превысило 98,5 тысяч. Это данные армянского правительства на вечер пятницы. Утром 29 сентября говорилось, что Карабах покинули почти 90 тысяч человек. Чуть больше 20 тысяч из них обеспечены государственным жильем, сообщает армянский кабинет министров.

На начало года армянское население региона оценивалось в 120 тысяч человек, это означает, что его покинули как минимум 3/4 жителей. Азербайджан свою оценку числа беженцев не раскрывал.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в регионе может не остаться армянского населения. Он обвинил азербайджанские власти в этнических чистках и депортации жителей.

Армения направила в Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) несколько десятков автобусов для вывоза тех, у кого нет личного транспорта. 30 автобусов для отправки жителей региона в Армению направили и власти Азербайджана.

Баку заявил, что слова премьера Армении подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном. Азербайджанские власти подчеркнули, что с их точки зрения массовый отъезд – это личное решение жителей. МИД Азербайджана в своем заявлении указал, что призывает местное население не покидать Карабах и начать реинтеграцию в азербайджанское общество.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев также сообщил, что Баку готов допустить в Карабах миссию наблюдателей ООН. Летом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку готовится переселить в регион 150 тысяч азербайджанцев.

29 сентября на пограничном контрольно-пропускном пункте «Лачин» азербайджанские силы задержали бывшего командующего силами непризнанной республики Левона Мнацаканяна, пытавшегося въехать в Армению, сообщают телеграм-каналы. Он с 2015 по 2018 годы был министром обороны НКР. В 2015, 2016, 2017 между карабахскими и азербайджанскими вооруженными силами происходили столкновения с использованием тяжелого оружия, стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Несколько дней назад в Лачине был задержан и отправлен в Баку бывший глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян. Его арестовали. Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы.