Число жертв ракетного удара по Киеву 29 декабря увеличилось до 30

Число погибших в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря выросло до 30. Утром 3 января в больнице скончался еще один пострадавший, сообщила Киевская городская военная администрация. Еще 29 человек получили ранения.

29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за всё время войны. По данным украинской стороны, российские войска использовали ударные беспилотники типа «Шахед», а также крылатые и зенитные ракеты.

Большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к «политическому урегулированию» ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО.