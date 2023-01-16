Число жертв российского удара по дому в Днепре возросло до 35

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 35. Об этом сообщил глава городской администрации Валентин Резниченко.

Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного в субботу российской ракетой многоэтажного дома ещё пять тел. Среди погибших них двое детей, сказал Резниченко.

Спасено из-под завалов 39 человек, 75 человек ранены, среди раненых 14 детей.

Судьба еще 35 жителей дома пока неизвестна.

Удар по Днепру был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Полностью разрушив более 70 квартир.

Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».

«Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нём не упоминается.

Это была первая массированная ракетная атака в новом 2023 году и первая после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.