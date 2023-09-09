В Марокко объявили трехдневный траур по погибшим в землетрясении

В результате землетрясения в Марокко погибли, по последним данным, 1037 человек. Об этом сообщило государственное телевидение со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Еще свыше 1200 человек ранены. В стране объявлен трехдневный траур.

По оценкам, которые приводит агентство Reuters, магнитуда толчков в районе горного хребта Высокий Атлас поздно ночью в пятницу составила 7,2. Ранее со ссылкой на предварительные оценки Геологической службы США говорилось о магнитуде в 6,8 и последующих повторных толчках меньшей силы.

«Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в данном регионе», – заявил марокканский сейсмолог Лахсен Мханни, отметив, что в горных районах землетрясения такого масштаба редки.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от густонаселенного Марракеша и недалеко от популярного горнолыжного курорта Укаймеден. Судя по видео, которыми делятся марокканцы в соцсетях, от толчков пострадали знаменитые красные стены вокруг старой части Марракеша, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти Марокко отмечают, что большинство разрушений произошло за пределами населенных районов – однако из-за труднодоступности горных деревень точные масштабы катастрофы все еще неизвестны.