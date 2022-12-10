Число журналистов, погибших при выполнении работы, выросло за год

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году ее получили украинский «Центр гражданских свобод», российский «Мемориал», а также белорусский председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, признанный политзаключенным.

«Мемориал», ликвидированный в России по решению суда и ранее признанный, иностранным агентом, представлял председатель правления Ян Рачинский. В своем выступлении он отметил, что «после прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные «войны памяти» против своих соседей», уничтожая историческую правду ради своих политических интересов.

«Кончилось тем, что борьба с «национализмом» и «бандеровщиной» стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины», – сказал Рачинский.

Украинский «Центр гражданских свобод» на церемонии награждения представляла его глава – правозащитница Александра Матвийчук. Она призвала остановить войну и помочь Украине: «Мы не знаем, сколько времени у нас еще есть. И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире и призвать к солидарности. Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть людьми».



Прямую трансляцию церемонии с переводом на русский язык вел телеканал «Настоящее время».

Вместо белорусского правозащитника Беляцкого, который находится в СИЗО, на церемонию вручения в Осло приехала его жена Наталья Пинчук. В своем выступлении она сказала о необходимости бороться с «интернациональным диктатором», имея ввиду президента России.



«Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина - зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация - вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин», – сказала Пинчук.