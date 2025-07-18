Член ЕНД Леван Хабеишвили подвергся нападению во время выступления в прямом эфире

Один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили подвергся нападению во время выступления в прямом эфире телеканала «ТВ Пирвели». Молодой человек бросил в него яйцо, а затем оскорбил. После того, как полиция направилась в его сторону, он начал убегать и сбил его с ног одного гражданина. Нападавший хорошо виден на кадрах, снятых телеканалом, что позволяет полиции установить его личность в случае заинтересованности.

«Это было организовано, они знали, где я, и, конечно, сделали это. Такова реальность, в которой мы живём: сегодня ты бросаешь яйца, завтра с оружием... Он сбежал, я не знаю, кто он, но каждый получит ответ», — заявил Леван Хабеишвили в прямом эфире.

Леван Хабеишвили, который в последнее время активно общался со СМИ и в своём подкасте о конфликтах внутри «Грузинской мечты» за распределение влияния и финансов, неоднократно становился объектом нападений в общественных местах. Ни один из нападавших до сих пор не был установлен следственными органами.